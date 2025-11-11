¡LA APP QUE SIMPLIFICA LA DIGITALIZACIÓN PARA EMPRESAS DE HOSTELERÍA INDEPENDIENTES! • Valencia 24 horas al día, 7 días a la semana

La empresa valenciana ‘Yurest’ ha diseñado una app accesible e intuitiva que permite a bares, cafeterías y restaurantes disponer de un panel financiero automatizado, realizar compras, gestionar el seguimiento del tiempo y recibir consejos de un asistente de IA para mejorar la rentabilidad. La aplicación simplifica la gestión a los profesionales de la hostelería, ya que es fácil de implementar y utilizar, ayudándoles a crecer y aumentar la visibilidad de su negocio.

Yurest Lite está disponible para tabletas y dispositivos móviles: La empresa valenciana Yurest, líder en la digitalización del sector hostelero, ha lanzado a nivel nacional su nuevo producto Yurest Lite. Esta aplicación está diseñada para brindar a las empresas hoteleras independientes una fácil visibilidad de su rentabilidad desde sus dispositivos móviles. Esta aplicación representa un paso decisivo con características clave para simplificar la digitalización profesional en la industria hotelera, ofreciendo un entorno ágil y accesible. Yurest Lite genera automáticamente un panel financiero e incorpora un asistente de IA. También es fácil de usar e implementar y su precio es asequible.

La nueva herramienta fue presentada en un acto inaugural celebrado el viernes 7 de noviembre en Espacio Zenit (The Studio) de Madrid. El evento reunió a más de cien personas del sector hotelero, tecnológico y empresarial, además de periodistas y expertos en la materia. Durante la presentación, Marcos Gómez, CEO de Yurest, explicó el objetivo de la renovada app: “Queremos que todo profesional de la hostelería, incluso aquellos con menos recursos, tenga el poder de una gestión profesional en su teléfono móvil. Porque la transformación digital del sector no es una moda, es una necesidad real”.

Además, considerando los problemas de rentabilidad que enfrentan los profesionales de la hostelería, además de lo que generará el sistema Verifactu, cabe destacar que Yurest Lite proporciona claridad y visibilidad sobre los datos financieros, accesibles para todos.

Características que marcan la diferencia: La hostelería moderna se enfrenta a múltiples retos diarios: presiones de costes, escasez de personal cualificado y la necesidad de adaptarse a un mercado cada vez más competitivo. En este contexto, Yurest Lite es una herramienta que simplifica la vida de los profesionales de la hostelería, posicionándose como una app fácil de implementar y utilizar a un precio asequible que ayuda a los negocios a crecer y ganar mayor visibilidad.

Además, con su nueva versión y diseño ‘Lite’, acerca la digitalización sin complicaciones a establecimientos de todos los tamaños. La curva de aprendizaje es mínima, la implementación es rápida y los beneficios se notan desde los primeros días de uso. Porque Yurest Lite no sólo ayuda a mantener el control del negocio sino que también contribuye a mejorar la rentabilidad, optimizar los recursos y reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas.

Algunas de las características clave diseñadas para hacer la vida más fácil a los profesionales de la hostelería incluyen:

Integración POS: conecta automáticamente las ventas con Yurest, eliminando el ingreso manual de datos; toda la información fluye en tiempo real para un análisis instantáneo de los resultados. Compras: administre y realice un seguimiento de los pedidos y facturas de sus proveedores para mantener sus costos y márgenes actualizados.

Escáner OCR: Digitaliza automáticamente todo tipo de facturas, albaranes e incluso nóminas, extrayendo de forma inteligente y precisa información clave.

Declaración de pérdidas y ganancias automática: el corazón de Yurest Lite combina ventas, compras y documentos escaneados para generar rentabilidad real, sin hojas de cálculo ni conocimientos contables.

Asistente inteligente AI: interpreta datos y envía alertas y recomendaciones prácticas para mejorar márgenes, detectar desviaciones y tomar decisiones rápidas.

Seguimiento Horario Legal Digital: Cumplir con la normativa laboral con un sistema de seguimiento horario ágil y seguro.

Informes intuitivos: visualice resultados con paneles claros, comparaciones y tendencias que le permitan comprender el rendimiento de su negocio de un vistazo.

Onboarding Guiado: Un proceso paso a paso con apoyo humano para empezar a utilizar Yurest desde el primer día, sin complicaciones técnicas.

Academia Yurest: Una plataforma de formación con vídeos y guías prácticas integradas en la app.

Según la empresa valenciana, incluso las empresas que actualmente gestionan sus operaciones manualmente pueden comenzar fácilmente a digitalizar sus sistemas y luego crecer progresivamente dentro del ecosistema completo de Yurest. Además, cualquier negocio de hostelería que lo necesite puede escalar, ya que Yurest es el sistema ERP (Enterprise Resource Planning) para la hostelería más completo de España y es utilizado por grandes grupos de restauración como Saona, Grosso Napoletano o Familia La Ancha. Los asistentes al evento pudieron probar el nuevo producto de Yurest.

Impacto real en las operaciones diarias: Para un bar pequeño, Yurest Lite permite una gestión eficiente de las compras, mientras que para un restaurante mediano, la app, a través de su asistente inteligente de IA, interpreta datos y envía alertas y recomendaciones prácticas para mejorar márgenes, detectar desviaciones y tomar decisiones rápidas. Y todo esto se puede hacer desde un teléfono inteligente con una curva de aprendizaje mínima.

Acerca de Yurest: Fundada en Valencia, Yurest Solutions es un software para la gestión integral de restaurantes, bares y cadenas de hostelería. Su producto principal es un ERP modular que permite operaciones centralizadas, utilización de datos y gestión optimizada. Ahora está ampliando su oferta con Yurest Lite, una herramienta ligera que lleva la digitalización a cadenas y empresas hoteleras independientes con una gama de productos sencilla.

Informe de Will McCarthy

Copyright del artículo ‘Valencia 24/7’

