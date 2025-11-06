LAS PIEL PSICODÉLICAS + Dear Boy – Roig Arena, Valencia (22 de noviembre de 2025). • Valencia 24 horas al día, 7 días a la semana

Prepárate para una noche de brillo post-punk atemporal y rock atmosférico mientras ‘The Psychedelic Furs’ traen su sonido legendario al Roig Arena de Valencia el sábado 22 de noviembre de 2025. Las puertas se abren a las 19:30 h. Formada a finales de los años 70 y dirigida por la inconfundible voz de Richard Butler, The Psychedelic Furs se convirtió en una de las bandas definitorias de la era de la nueva ola, combinando lirismo poético con exuberantes paisajes sonoros cinematográficos. Con clásicos como “Love My Way”, “Pretty in Pink”, “Heaven” y “The Ghost in You”, sus shows en vivo siguen siendo nostálgicos y electrizantes, prueba de que el poder emocional de su música no se ha desvanecido con el tiempo.

Los apoya ‘Dear Boy’, el grupo de indie-rock de Los Ángeles conocido por sus guitarras relucientes, melodías sinceras y un toque moderno en el sonido post-punk. Su actuación marcará el tono perfecto para una velada llena de atmósfera y melodía. Ya seas un fan de toda la vida o estés descubriendo la música de la banda por primera vez, esta es una oportunidad única de experimentar uno de los actos británicos más influyentes de las últimas cuatro décadas, en vivo en uno de los principales locales de Valencia.