LOS ACUARIOS JUGAN VALENCIA (Sala Multi

Los Waterboys ya han publicado ‘Life, Death And Dennis Hopper’, el disco que presentarán en directo en España en la siguiente gira de cinco paradas: 27 de noviembre, Barcelona (Paral.lel 62); 28 de noviembre, Valencia (Sala Multi – Roig Arena); 29 de noviembre, Murcia (Sala Mamba!); 1 de diciembre, Madrid (La Riviera); y 2 de diciembre, Pamplona (Auditorio Baluarte). Esta gira es una coproducción de Houston Party y Just Life Music y las entradas ya están a la venta.

‘Life, Death And Dennis Hopper’ se centra en la figura del actor estadounidense que da nombre, y a través de su historia retrata también las últimas siete décadas de la cultura pop occidental. Grabado en los míticos estudios Sun Records de Memphis, es el decimosexto LP de su carrera y para su producción han contado con colaboraciones de primer nivel (Bruce Springsteen, Steve Earle, Fiona Apple…).

A continuación se muestran extractos de algunas de las reseñas que ya se han publicado sobre este nuevo álbum: “La tasa de éxito del disco es alta, prueba de que Mike Scott claramente se divierte liberándose del pasado de The Waterboys y tocando rápido, con facilidad, de manera similar a cómo fue el voluble protagonista de este álbum”. (Mojo),

“Felicitaciones a Mike Scott y The Waterboys por emprender un proyecto temáticamente esotérico, que seguramente recompensará a sus oyentes más comprometidos”. (Bajo el radar)

“Hay muchísimo que revelar aquí, en una infinidad de estilos, desde jazz hasta folk y blues, pero todo parece encajar en el tema central: Dennis Hopper. Puede que no todo funcione, pero cuando lo hace, es fascinante”. (Música de choque).

Por si el atractivo de la presentación de este nuevo trabajo no fuera suficiente, cabe recordar que los escoceses Mike Scott y su banda siguen siendo una de las bandas top del rock clásico. Con un directo impresionante, que en su versión actual cuenta con los teclistas Brother Paul de Memphis y James Hallawell de Cornwall.

Además, cuenta con una sección rítmica irlandesa ‘killer’ formada por el bajista Aongus Ralston y el baterista Eamon Ferris, que han sabido remodelar la música de todas las etapas de la banda, desde ese gran sonido de inspiración root de ‘Fisherman’s Blues’ hasta esa brillante ristra de álbumes que fluyen con estilo entre géneros (soul, funk, country-rock…) que han editado desde “Modern Blues” de 2015.

Con todos ellos en escena habrá drama, improvisación, fuegos artificiales musicales y un montón de clásicos que emocionarán también a sus fans. En palabras de Mike Scott: “Los Waterboys viven para disfrutar la experiencia de tocar, para sentir que nuestra música evoluciona y crece con cada show. Nada nos hace más felices que ver una larga lista de fechas como esta gira. ¿Cómo cambiará nuestra música? ¿Qué sucederá que nunca antes haya sucedido? ¿Cuánta diversión y emoción podremos disfrutar nosotros y el público? ¡Ven y únete a nosotros!”

Informe de Will McCarthy

