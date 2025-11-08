Los mejores hoteles en Paseo de Gracia (Barcelona) y alrededores

Margot House, el único hotel de 3 estrellas en Passeig de Gracia, es una de las estancias más íntimas de Passeig de Gràcia, con solo un puñado de habitaciones ubicadas dentro de un edificio justo enfrente de la Casa Batlló. Más que un hotel, se siente como un elegante apartamento privado donde lo recibirán por su nombre y lo rodearán de detalles bien pensados. Aquí no encontrará un spa, una piscina ni una azotea; el encanto está en su acogedor salón estilo sala de estar, su biblioteca y su relajado desayuno que lo harán sentir como en casa. Para los viajeros que valoran la privacidad, el diseño y la sensación de calma en medio de la ciudad, Margot House es una joya.