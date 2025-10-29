MASSAMAGRELL PROMUEVE UNA CULTURA DE PAZ Y LA INNOVACIÓN REGENERATIVA EN LA IX SEMANA CULTURAL “EL CAMINO DEL SANTO GRIAL” • 24/7 Valencia

El municipio de Massamagrell (Valencia) acogió del 20 al 24 de octubre la IX Semana Cultural “El Camino del Santo Grial”, consolidándose como una de las principales citas culturales europeas que unen patrimonio, conocimiento, espiritualidad y desarrollo local. Esta edición, organizada por la Asociación Cultural “El Camino del Santo Grial” y la Asociación Internacional Itinerario Cultural “El Camino del Santo Grial”, con la colaboración activa del Ayuntamiento de Massamagrell y su Ayuntamiento, fue un ejemplo de cooperación institucional e innovación aplicada a la cultura.

Bajo el lema “Valencia, ciudad jubilar, el camino del Santo Grial”, la semana combinó exposiciones, conferencias, mesas redondas, visitas teatralizadas y retransmisiones radiofónicas, con un enfoque pionero: medir y potenciar el impacto social, cultural y ambiental de las actividades a través del Observatorio de Impacto Local y la plataforma tecnológica REGENERA Tur-IA CUBE.

Ambas herramientas, coordinadas por ARTCARE Consulting, permitieron recopilar indicadores de asistencia, percepción ciudadana y resultados tangibles del evento, contribuyendo a la construcción de un modelo de turismo regenerativo e inteligente vinculado al Itinerario Cultural del Consejo de Europa.

La presidenta de la Asociación, Dra. Ana Mafé García, junto al secretario, Jesús Gimeno, y representantes del comité científico, encabezaron un programa que abordó temas como la diplomacia cultural, la señalización del Camino, la cultura de paz y el diálogo intercultural. Estos ejes forman parte del proceso de consolidación del Camino del Santo Grial como Itinerario Cultural Europeo, actualmente en proceso de certificación por el Consejo de Europa. Este reconocimiento sitúa a Massamagrell y a la Comunidad Valenciana en el mapa cultural del continente, a la par de rutas históricas como el Camino de Santiago o las Rutas Vikingas.

Durante la inauguración del lunes 20 de octubre se presentó la exposición “El Santo Grial”, acompañada de la grabación de un programa especial en Play Radio Valencia 107.7 FM, que destacó la importancia de la memoria patrimonial y la participación ciudadana.

El martes 21 de octubre se celebró una conferencia sobre la epigrafía del Santo Cáliz y la tradicional Misa del Peregrino, oficiada por D. José Ribes Perea, reforzando la conexión espiritual y simbólica de la ruta.

El miércoles 22, los paneles “Diplomacia Cultural” y “El Camino y la Señalización” –moderados por el Dr. Fernando Molina Pons y Carmen de la Cagiga– se centraron en la necesidad de cooperación institucional, diseño participativo y gobernanza compartida para fortalecer la ruta.

El jueves 23 se emitió un nuevo programa de radio que transmitió el avance del Camino, y finalmente, el viernes 24, culminó la semana con la ruta teatralizada “El Camino de la Biblioteca”, una experiencia inmersiva que unió historia, arte y la comunidad local.

El evento coincidió con el aniversario 2024 de la DANA (Asociación Nacional de Organizaciones Culturales y Culturales), que brindó un tono emotivo al resaltar la resiliencia y el compromiso del municipio con la regeneración cultural y social. Gracias a la metodología aplicada por ARTCARE Consulting, Massamagrell se convierte en un laboratorio vivo de experiencias regenerativas, donde se mide el valor añadido que la cultura genera a la población.

Entre las conclusiones más relevantes se encuentran:

La demostración de que el Camino del Santo Grial actúa como un motor de transformación local, capaz de generar impactos positivos sostenibles en la comunidad.

La utilidad del Observatorio de Impacto Local como herramienta de transparencia, evaluación y mejora continua.

El potencial de la plataforma REGENERA Tur-IA CUBE, que integra inteligencia artificial y análisis de datos para crear rutas culturales inteligentes y solidarias.

La IX Semana Cultural ha demostrado que Massamagrell no es sólo la cuna del Camino del Santo Grial, sino también un espacio de innovación, diálogo y paz, alineado con los valores del Consejo de Europa.

La colaboración entre la Corporación Local, la Asociación Internacional de la Ruta Cultural Camino del Santo Grial y el ecosistema de innovación cultural demuestra que la unión de instituciones, ciudadanía y tecnología puede convertir el patrimonio en un motor de regeneración y esperanza.

Recordamos a todos los que siguen este camino que se saludan de una manera única:

“- Paz y Amor para todos vosotros. La respuesta es: – Luz en el Camino”.

