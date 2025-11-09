‘NICK LOWE + THE STRAITJACKETS’ TOCA ‘SALA MOON’ (VALENCIA) ¡EL 14 DE NOVIEMBRE! • Valencia 24 horas al día, 7 días a la semana

Si hablamos de su currículum, Nick Lowe tiene una larga y destacada carrera: produjo los primeros cinco álbumes de Elvis Costello, considerados entre sus mejores trabajos; es el compositor de canciones clásicas y con muchos covers como “What’s So Funny About Peace, Love and Understanding”, “Cruel to Be Kind” y “The Beast in Me”, la última de las cuales su ex suegro, Johnny Cash, tomó prestada para servir como pieza central del primer álbum, el regreso acústico de 1994, producido por Rick Rubin, del Hombre de Negro (al Sr. Cash le gustó tanto esa canción que luego grabó varias canciones más de su ex yerno). composiciones)…

También hay que añadir que Lowe es una figura central en la escena del pub rock, el punk-rock y la new wave del Reino Unido. De hecho, su carrera ofrece mucho sobre qué reflexionar cuando miramos hacia atrás. Es tan cierto como afirmar que una de las etapas fundamentales de su carrera comenzó en 1994 con el disco “The Impossible Bird”, inaugurando un camino de reinvención como crooner maduro y maestro de las palabras ingeniosas. Un maestro de maestros, se podría añadir. Y así continuó, con discos de esa época, como “At My Age” (2007) y “That Old Magic” (2011), entre los más exquisitos de su carrera. Entre las grabaciones de los últimos doce años se encuentran el álbum navideño “Quality Street: A Seasonal Selection for All Family” (2013), el álbum en vivo “The Quality Holiday Revue” (2015) y “Walkabout” (2020), los tres con la participación de la banda estadounidense Los Straitjackets. Desde su última visita en 2022, Lowe ha reeditado dos álbumes –“Nick Lowe And His Cowboy Outfit” (originalmente de 1984) y “Dig My Mood” (este de 1998)- y ha lanzado “Indoor Safari” (2024), este también con Los Straitjackets.

Por su parte, Los Straitjackets, formados en Nashville en 1994, son una de las bandas punteras del rock instrumental americano, con la música surf como epicentro sonoro. Con una sólida discografía que incluye catorce álbumes de estudio, cuatro álbumes colaborativos y ocho álbumes en vivo, siempre suben al escenario con máscaras de luchador mexicano. Guitarras nítidas, aderezadas con reverberación cuando corresponde y una sección rítmica ajustada complementan a la perfección el repertorio de Nick Lowe, como pudimos comprobar tanto en 2022 como en 2016, año en el que también recorrieron juntos cinco ciudades españolas (dicha gira se llamó “Nick Lowe’s Quality Holiday Revue con Los Straitjackets”), ofreciendo actuaciones de primer nivel. Finalmente, cabe mencionar que el próximo álbum de Los Straitjackets, “Somos Los Straitjackets”, verá la luz el 19 de septiembre. El primer sencillo, “High Wire Act”, ya está sonando.