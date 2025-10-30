One Shot Hotels inaugura ‘One Shot Puerta Ruzafa’ centrado en la historia, la gastronomía y la esencia de Valencia • 24/7 Valencia

La cadena suma su cuarto hotel en Valencia con una inauguración que dejó una noche llena de emoción, cultura y celebración. Valencia vivió una noche especial con la inauguración de ‘One Shot Puerta Ruzafa’, una celebración que fue mucho más que la inauguración de un nuevo hotel. El evento fue un fiel reflejo de la identidad de la cadena en la ciudad: un compromiso con el arte, la comunidad local y el respeto por la historia, la cultura y el carácter único de Valencia.

La velada comenzó con la fachada del hotel como un lienzo en blanco, que se transformó mediante un juego visual de luces y colores que trazaron el movimiento a través de la arquitectura, visible tanto para los huéspedes como para los transeúntes. Fue un gesto de apertura a la ciudad, una manera de decir: esto también es para ti.

Luego vino la bienvenida oficial, a cargo de Darío Piera, quien presentó el proyecto y su equipo. Entre los invitados se encontraban figuras destacadas de la sociedad valenciana.

Representantes del ámbito cultural, creativo y social, así como el equipo de One Shot Hotels, compartieron el entusiasmo por este nuevo capítulo. El ambiente era cálido y amistoso, con un sentido de celebración compartida.

A partir de ahí, la velada se transformó en un viaje sensorial por las distintas estancias del hotel. La primera invitaba a la contemplación: el artista Diego Zappa estaba trabajando en una pieza efímera inspirada en la luz del Mediterráneo, construida con elementos naturales que parecían respirar. La siguiente sala llevó a los asistentes a descubrir uno de los grandes tesoros por descubrir de Valencia: el Santo Grial, presentado por Ana Mafé García, quien contó la historia que vincula esta reliquia con la ciudad, sorprendiendo incluso a quienes creían conocerlo. La sala final se centró en los sentidos: la perfumista Laura Monzón habló de los aromas que representan la identidad valenciana y presentó el perfume creado en exclusiva para One Shot Puerta Ruzafa, mientras el artista Yuè SanJuan cantó una canción de cuna bajo la luna valenciana, envolviendo el espacio en una calma suave y luminosa.

Una vez finalizado el recorrido, la velada se trasladó a la terraza. Allí, la música de Marien Baker, acompañada por el saxofonista Don Polo, añadió ritmo y energía a una noche que continuó de forma relajada, entre conversaciones, brindis y la brisa valenciana cayendo lentamente.

One Shot Puerta Ruzafa: un hotel que respira ciudad

Ubicado en un edificio de 1947, One Shot Puerta Ruzafa ha sido transformado sin perder su carácter original. El diseño interior es obra de Alejandra Pombo, quien concibió el hotel como un viaje inspirado en el ciclo de vida de una planta: desde las raíces y la tierra en los niveles inferiores hasta la luz y el aire en los pisos superiores. Su enfoque sensorial se basa en materiales naturales, texturas suaves y curvas orgánicas que invitan a la relajación. Las 92 habitaciones mantienen este ambiente cálido y sereno, y el

La terraza de la azotea abre un horizonte hacia el horizonte de Valencia. Con esta apertura, One Shot Hotels cuenta ya con cuatro hoteles en Valencia, cada uno con una esencia única que conecta con un perfil de viajero diferente:

One Shot Queen Victoria: historia, elegancia y aire clásico en pleno centro de la ciudad.

One Shot Mercat: íntimo, artístico y cercano al día a día de la ciudad.

One Shot Colón: urbano, práctico y diseñado para un ritmo más dinámico.

One Shot Puerta Ruzafa: luz mediterránea, diseño sensorial y espíritu abierto.

Cada hotel explora un ángulo diferente de Valencia, pero todos comparten la misma filosofía.

Informe de Will McCarthy

La esencia de One Shot Hotels

la esencia de Hoteles One Shot surge de la convicción de que cada ciudad tiene su propia identidad, ritmo y atmósfera únicas que merecen ser vividas de primera mano. Por eso la cadena apuesta por hoteles que se integren perfectamente en el tejido urbano, ubicados en lugares que forman parte de la vida real de la ciudad, no sólo de sus postales. Sus proyectos colaboran con artistas, artesanos y talentos locales, creando espacios con carácter, cálidos y personales, donde los viajeros no se sienten espectadores, sino parte de la experiencia. Más que un simple hotel, One Shot Hotels ofrece un hogar temporal: acogedor, auténtico y conectado con la experiencia de descubrir una ciudad como si ya perteneciera a ella.

