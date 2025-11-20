Primera cosecha de naranjas de la IGP Cítricos Valencianos en Sabores de Temporada Km0 de El Corte Inglés • 24/7 Valencia

Los GastroMercats de El Corte Inglés Colón y Maisonnave, y las cafeterías de El Corte Inglés Nuevo Centro, Avenida de Francia, Castellón, Federico Soto y Elche incorporarán a sus cartas un plato con este producto hasta el 30 de noviembre. Todos los supermercados de El Corte Inglés en la Comunidad Valenciana venderán este producto local amparado por la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Sabores de Temporada Km0 de El Corte Inglés contará con los cítricos valencianos, que serán los protagonistas hasta el 30 de noviembre en las cafeterías y GastroMercats de El Corte Inglés en la Comunidad Valenciana. La Indicación Geográfica Protegida (IGP) de los Cítricos Valencianos es una denominación de calidad gestionada por su Consejo Regulador, formado por quince miembros que representan a todos los sectores de la citricultura de la Comunidad Valenciana. Es la entidad que certifica los cítricos (naranjas, mandarinas y limones) cultivados en la Comunidad Valenciana que cumplen todos los estándares exigidos, tanto en origen como en calidad. La IGP tiene dos objetivos principales: la certificación y promoción de los Cítricos Valencianos.

Los mejillones valencianos, las chufas de Alboraya, los tomates de colgar de Alcalá de Xivert, las uvas del Vinalopó, los kakis de Ribera del Xúquer, la trufa negra de El Toro, las alcachofas de Benicarló, los nísperos de Callosa d’en Sarrià, los tomates de Muchamiel y, ahora, los cítricos valencianos, han participado en esta promoción que pretende poner en valor nuestros productos locales. El chef Raúl Magraner del restaurante Bon Aire de El Palmar ha sido el encargado de crear el plato estrella de este mes: “Paella Valenciana con Naranja”. Este plato se incorporará a la carta de las cafeterías de El Corte Inglés y GastroMercats de la Comunidad Valenciana, perfectamente maridado con el vino rosado Miracle nº5 de Bodegas Vicente Gandía.

De esta forma, la iniciativa Sabores de Temporada Km 0 de El Corte Inglés, realizada en colaboración con la guía gastronómica Inboga, celebra este producto de alta calidad, de sabor dulce, rico en vitamina C y antioxidantes. Además, todos los supermercados de El Corte Inglés de la Comunidad Valenciana ofrecerán este producto con Indicación Geográfica Protegida en sus secciones de frutas y hortalizas.

Acerca del Restaurante Bon Aire El restaurante Bon Aire es arroz y tradición para los cinco sentidos. Una experiencia impregnada de la riqueza de l’Albufera, donde la gastronomía valenciana cobra protagonismo.

Un proyecto familiar liderado por el chef Raúl Magraner, cuyos platos se definen por la historia, el toque personal y la pasión por el oficio.

Acerca de Bodegas Vicente Gandía Actualmente la bodega está dirigida por la cuarta generación de la familia Gandía. Se mantienen fieles a sus valores fundacionales y contribuyen al progreso y bienestar de la sociedad apostando por la calidad y la innovación, sin dejar de ser fieles a la tradición vitivinícola heredada. Su enfoque mediterráneo de la viticultura es su sello para compartir su cultura del vino en todo el mundo. Elaboran vinos de diferentes Denominaciones de Origen, utilizando prácticas agrícolas sostenibles y técnicas de vinificación modernas y elegantes, al tiempo que protegen y desarrollan variedades de uva autóctonas. Utilizan tecnología de última generación, lo que les permite elaborar vinos de forma tradicional con las máximas garantías, contribuyendo al ahorro energético y a la protección del medio ambiente. En una de las fotografías aparecen los chefs Raúl Magraner y Borja Marco, del restaurante Bon Aire, junto a Carla Sánchez y Vicente González, de El Corte Inglés. Otra fotografía les muestra con José Enrique Sanz, gerente de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de los Cítricos Valencianos; Carlos García, director de Marketing y Comunicación de Bodegas Vicente Gandía; Astrid Vilar del departamento de Relaciones Institucionales de Naranjas Torres; y el alcalde y concejal de turismo de Sollana, Vicente Codoñer y Ana San Sebastián, respectivamente. Sollana acoge desde hace muchos años el Concurso de Paella a la Naranja, que se celebra cada mes de septiembre.