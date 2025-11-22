'RESTAURANTE ORSON'...¡COCINA VALENCIANA Y PERUANA DE CALIDAD! • Valencia 24 horas al día, 7 días a la semana

‘Restaurante Orson’ está situado en C/del Bon Orden, 9en el distrito Extramurs de Valencia con vistas al histórico ‘Antiguo Mercado de Abastos’. Este restaurante de calidad es acogedor y de tamaño mediano, y ofrece un ambiente cálido e íntimo. Hay un ambiente hogareño en este lugar que se complementa con su suave banda sonora de jazz “vintage” que flota suavemente de fondo. Dado que el comedor no es muy grande, conviene reservar, sobre todo los fines de semana o cuando se visita en grupo. Los propietarios y expertos en vino valenciano. santi y peruano Toronjil también están los chefs, lo que refleja la autenticidad y calidad de este concepto de fusión. Verónica es muy servicial e informada. maître y podrá aconsejarle qué plato va con qué vino.

Un visitante de Valencia, Orson Welles Era amigo personal del padre de Santi… un periodista local en aquel entonces y el fundador original de este restaurante. ¡Por lo tanto, ‘Orson’ recibió su nombre en honor al legendario director de cine! De hecho, hay una foto que los muestra a ambos (fuera de la ‘Plaza de Toros’) disfrutando de un plato de paella y que se puede ver al entrar al restaurante. Definitivamente hay un ambiente cinematográfico con libros y carteles del mundo del cine antiguo adornando las paredes, ¡así como abundantes botellas de vino!

Concepto Gastronómico

Orson destaca por un atractivo cocina fusion concepto que combina tradición valenciana con favoritos peruanos pero por separado. Una carta es para platos valencianos y la otra carta es para platos peruanos. Encontrarás platos clásicos de mercado, tapas mediterráneas y conocidas especialidades locales, especialmente sus elogiados. arroz al horno y paella valenciana – junto con fuertes platos peruanos: ceviches, tiraditos, anticuchos y lomo saltado.

También ofrecen una buena selección de cócteles basados ​​en pisco y una carta de vinos bien seleccionada que incluye vinos menos convencionales… incluidos vinos ecológicos.

Aspectos destacados de la experiencia gastronómica

El arroz al horno es uno de los platos estrella del restaurante, a menudo descrito como excepcional.

Hay muchos platos pequeños y entrantes para compartir, ideales para grupos.

Los postres también reciben buenos comentarios; por ejemplo, es especialmente apreciada su tarta de queso con mascarpone y maracuyá.

Servicio

El servicio es amable, atento, informativo y profesional. Tanto la experiencia del almuerzo como de la cena tienden a ser placenteras y bien coordinadas, lo que aumenta la comodidad de la visita.

Valor por dinero

Los precios generalmente se consideran justos para este restaurante de calidad, con un promedio de alrededor de 22€ por persona dependiendo de los platos ordenados. La mayoría de los comensales sienten que la calidad y la creatividad del menú justifican el costo.

Impresiones generales

Los comensales suelen elogiar ambos lados del menú (el valenciano y el peruano) y aprecian la cuidadosa combinación de sabores mediterráneos familiares con notas latinoamericanas más vibrantes. Las reseñas también destacan un nivel constante de artesanía en la cocina y un enfoque culinario equilibrado en lugar de extravagancias innecesarias.

Conclusión

‘Restaurante Orson’ es una opción muy recomendable si buscas algo distintivo en Valencia: un lugar donde los reconfortantes platos valencianos se combinan con la frescura y el carácter de la cocina peruana. Con su ambiente acogedor, servicio atento, banda sonora de calidad, cocina sabrosa y presentación artística, es un lugar excelente tanto para comidas informales como para veladas más especiales. La originalidad de su concepto culinario lo convierte en un destino destacado para los amantes de la gastronomía.

El jueves, 27 de noviembreth Habrá una musica acustica en vivo conjunto de melodías familiares del compositor de bandas sonoras Will McCarthy (Beatles, Stones, Dylan, etc.) a partir de las 20.30 h. El aforo es limitado, así que reserva tu asiento o mesa con antelación.

RESTAURANTE ORSON

C/ de Bon Orden, 9

46008

Valencia

Abierto: miércoles, jueves, viernes y sábado todo el día y la noche.

Domingo sólo al mediodía.

Cerrado: domingo por la noche. Lunes y martes.

Telf. +34 608 78 49 30 – 963 85 69 59

http://www.restauranteorson.com/

Para hacer una reserva o consultar disponibilidad, llámanos al 963 85 69 59.