TURRÓN ORIGINAL EN VALENCIA EN ‘TURRONES GALIANA’ • 24/7 Valencia

Katalina Gowin de Polonia ha trabajado en Turrones Galiana durante más de 20 años, vendiendo el postre tradicional español: el turrón. Consumido en época navideña, el turrón se elabora con sólo cuatro ingredientes: almendras tostadas, azúcar, miel de naranjo y clara de huevo. A veces se utiliza yema en lugar de clara, dependiendo del tipo de turrón, ¡que hay muchos!

“El turrón que vendemos es único. Sólo aquí se elabora así. ¡Es especial como nosotros!” dice Gowin. Turrones Galiana, una empresa familiar fundada en 1947, vende turrón original elaborado en Jijona, un pequeño pueblo de la provincia de Alicante dentro de la Comunidad Valenciana.

Además de seguir regentando la tienda de turrones de su familia, el gerente, Amando Galiana Sabater, siente pasión por el motor y el karting, lo que llevó a Turrones Galiana a ser patrocinador oficial del buen amigo de Sabater, Jesús Llamas, en sus carreras de karting. Llamas, visitante habitual y entusiasta partidario de la tienda, publica actualizaciones periódicas sobre sus carreras en la página de Facebook de Turrones Galiana. “Aquí venden el turrón más logrado, popular y auténtico”. dice Llamas. “Han invertido mucho en su tienda en línea recientemente y ahora tienen entrega internacional, ¡así que díselo a toda tu familia y amigos!”

Aquí en ’24/7 Valencia’ tuvimos el placer de visitar Turrones Galiana y aprender todo sobre (¡y probar!) el turrón. Vea nuestra entrevista exclusiva con Katalina Gowin, miembro de la familia Turrones Galiana desde hace mucho tiempo, a continuación.

¿Puedes contarles a nuestros lectores sobre tu experiencia y tu trabajo aquí en Turrones Galiana?

Vine a España durante el verano hace 20 años. No tenía nada que hacer en Polonia y conocía a una familia de Polonia que vive cerca de Valencia. Trabajé antes para una aerolínea española y ahora estoy aquí en Turrones Galiana, ¡donde llevo más de 15 años! En esta tienda hacemos de todo: vendemos turrón, cortamos turrón y hacemos los escaparates.

Vendemos muchos tipos diferentes de turrón y aquí también tenemos cosas para vegetarianos y veganos, como: mazapán, almendras con azúcar, chocolate y piñones. Estos piñones son semillas que sólo he visto aquí en España.

¿Puedes contarnos más sobre el turrón?

El turrón se elabora en Jijona, cerca de Alicante, donde se elaboraba originalmente. Es necesario hacerlo en Jijona para tener el sello oficial. Cada uno tiene un número. Se puede acudir a comprobar con el número que se ha fabricado en Jijona. Hay dos tipos principales de turrón: el de Jijona, el blando, y el de Alicante, el duro. Los ingredientes son almendras, miel de naranjo, azúcar y la parte blanca de los huevos. Es muy importante que la miel sea de naranjo porque el sabor es diferente.

Puedes hacer turrón en un día. Se tuestan las almendras y se mezclan con azúcar, miel y luego se necesita uno o dos días para sacar un poco del aceite de almendras porque, si no, sabría mucho aceite. Las almendras son de Alicante, llamadas marcona, que son muy aceitosas. Hay alrededor de 60 tipos de almendras con diferentes sabores, como las manzanas. Las marcona son muy ricas; son los mejores. ¡El aceite de almendras también es un buen humectante!

¿Cuál es tu turrón favorito y cuál es el más popular entre tus clientes?

Mi turrón favorito es el tierno que se elabora en Jijona. Puedes tomar uno y aplastarlo con la mano porque es muy suave. Si tienes una buena película, ¡puedes comértela tú solo de una vez! El rey de la casa es el turrón de Jijona; Vendemos la mayor parte de este. ¡En diciembre vendemos 2000 kg solo de Jijona! Se elabora en Jijona y se transporta en cajas de madera con 12,5 kg de turrón en cada caja, luego lo corto aquí.

¿Tiene muchos clientes que regresan cada año?

Sí. Muchos de nuestros clientes son de Valencia. Enviamos mucho turrón a Madrid, Barcelona, ​​Inglaterra y Estados Unidos también. Algunas de las mismas personas regresan cada año una y otra vez. Tenemos un cliente de Montana cuya esposa era de Valencia y vivían en Montana. Ella murió hace unos diez años pero él vuelve todos los años a comprar el mismo turrón: el que se hace con yema de huevo. El azúcar en ese está tostado, por eso es más oscuro. Le ponemos una plancha caliente encima. El hombre de Montana compra cada año catorce grandes bloques de turrón para sus amigos y familiares. Este año no sé si le será posible venir a la tienda.

¿Cómo ha afectado el covid a Turrones Galiana?

Realmente no lo sabemos todavía porque nuestro mes más ocupado es diciembre. Abrimos de octubre a enero: sólo durante cuatro meses. El turrón es típico de diciembre y época navideña; La gente sólo quiere comer esto en diciembre, pero es posible comerlo todo el año. Abrimos de 9 a 21 horas y no paramos de vender turrón durante 12 horas. Hay tres personas en los mostradores y dos personas en la parte trasera de la tienda haciendo cosas para nosotros. Es agotador para tu cuerpo y tu mente pero cuando terminas, eres feliz.

Vendes mucho y es lindo trabajar haciendo feliz a la gente en Navidad. La gente se va a casa contenta con sus cosas y sabes que cuando abren esto ¡está delicioso! Sabes que estás vendiendo cosas felices para su familia. ¡Pero te duelen tanto las piernas y los pies que quieres morir cuando llegues a casa! Piensas no más, no más, ¡no quiero volver el año que viene! Pero cuando te preguntan ‘¿quieres volver a trabajar para mí?’ dices que si. Este trabajo es muy diferente a otros trabajos. Si trabajas en otro taller, ya sea pequeño o grande, es diferente. Aquí es especial. Hay mucha gente aquí. Es una locura pero es agradable, si te gusta.

Para probar tú mismo un delicioso turrón, dirígete a Turrones Galiana.

Informe de Anna Hart

Foto copyright Anna Hart/ 24/7 Valencia

TURRONES GALIANA

C. de Sant Vicent Màrtir, 45, 46002

Teléfono: 961 36 07 08

Horario de apertura:

Lunes a viernes 09:30h-14:30h, 16:30h-20:30h

Sábado 09:30h-14:30h, 17:00h-20:30h

Dom 10:00h-14:30h, 17:00h-20:30h

https://turronesgaliana.com

https://www.instagram.com/turronesgaliana/

https://es-es.facebook.com/turronesgaliana/