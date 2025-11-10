¿Vale la pena el Aquarium de Barcelona? Los mejores consejos para visitar

Ahora entrarás en un largo túnel de cristal que corre bajo el agua. Primero se curva alrededor de la mitad del perímetro del enorme tanque de tiburones y luego continúa recto a través de él para una experiencia verdaderamente inmersiva. Aquí viven las tres especies de tiburones más grandes de L’Aquarium: el tiburón tigre de arenael tiburón banco de arenay el tiburón angular. Estos impresionantes depredadores comparten el tanque con majestuosos mantarrayas, rayas águila, pez guitarra, pez lunay muchas más criaturas fascinantes, creando juntas una espectacular comunidad de alrededor de 80 especies diferentes, todas nadando una al lado de la otra.