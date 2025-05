La acción explosiva lleva “Doom: The Dark Edad” incluso cuando las nuevas ideas vacilan | Juegos de vídeo

“Doom” y yo retrocedemos (y no estoy hablando de la película de 2005 que Roger odiaba notoriamente). Soy lo suficientemente mayor, jóvenes lectores, para recordar con cariño los primeros días de esta franquicia, interpretando el “Doom” original y “Doom II: Hell on Earth” en una PC en mi dormitorio, saltando clases a las que realmente debería haber asistido. Estos juegos se sintieron como un rayo. Espera, ¿puedo jugar un tirador contra uno de mis compañeros de cuarto en una PC en la otra habitación? ¿Por qué haría algo más? Y luego el mundo del mod explotó nuestros cerebros aún más, convirtiendo a los jugadores en colaboradores y creadores. En los años 90, “Doom” estaba en todas partes, incluso aterrizando en la Nintendo 64 en “Doom 64” de 1997. Habría docenas de clones de “fatalidad” en las décadas que siguen, pero pocos de ellos se elevaron al nivel del verdadero caos del doom slayer.

Después de algunos fallas y problemas de producción después del tercer juego principal, “Doom” quedó relativamente inactivo para una generación, pero resurgió en el excelente reinicio de 2016 “Doom”, seguido de la “fatalidad eterna” también en 20 de 20. Estos juegos modernos aman lo que los jugadores aman sobre esta serie con su intensidad sin parar y, la mayoría de todas, evolucionando continuamente la carga superpoderada de armas superpoderadas. Después de todo, es una serie que canonizó un arma llamada BFG (o “gran pistola”). Estos juegos se tratan de desgarrar las extremidades de los demonios si no las estás prendiendo fuego o destrozándolas con las manos desnudas. Son portadas de álbumes de heavy metal que cobran vida, cruzadas con la intensidad de una película de acción de los años 80 que nunca se hizo. No llegamos a ellos por sutileza o trama; Llegamos a ellos para destruir.

En ese nivel, funciona “Doom: The Dark Age”. Algunos fanáticos se sentirán sorprendidos por las diferencias de combate, principalmente por el uso de un escudo para parar y destruir, y el juego tiene algunas otras mecánicas nuevas, pero esta es en gran medida la misma vieja “fatalidad” en el sentido de que la estética anulante es la destrucción.

“Doom: The Dark Ages” es una precuela del juego de 2016, intentar contar la historia de origen para el doom slayer, aunque la esperanza de que este juego mejore las imágenes medievales de la franquicia no está cumplida. Sí, hay dragones, lo creas o no, pero se parece principalmente al “fatalidad” que conoces y te encantan con las imágenes de demonios y el infierno que se han vuelto icónicos en la serie (como esos malditos cráneos de fuego) mezclados con algunos enemigos nuevos. Si bien los cambios en el juego podrían asustar a algunos fanáticos acérrimos, en realidad esperaba más sorpresas en el diseño real del juego. A pesar de tener algunos aspectos del mundo abierto que cambian el diseño lineal tradicional de los juegos anteriores de “Doom”, “The Dark Ages” no hace mucho con su configuración, y se sienten cada vez más similares a medida que avanza el juego.

La mala noticia es que la narración de historias induce de manera similar. Una historia de origen para Doom Slayer suena bien, pero las escenas cortadas no son atractivas y casi no hay narrativa en el juego. La conciencia narrativa central aquí es el “ascenso de un campeón”, que cuenta la historia de cómo el Slayer de Doom se convirtió en el rudo en “Doom”, pero nunca es realmente interesante porque está destinado a ser una máquina de matar silenciosa. Nosotros no desear Un gran desarrollo del personaje en un juego de “fatalidad”, que no quiere decir que este debería ser completamente perdonado por no hacer más en el Slayer. Hay toques geniales como las olas de los soldados que puedes detectar en el entorno que te dan la sensación de que estás en una guerra más que una bola de demolición de un solo hombre, pero la forma en que el Slayer Doom se convirtió en el Doom Slayer es básicamente solo ser una ola de destrucción de un solo hombre. Y eso es todo lo que necesitas saber.

La forma en que destruyes esta vez es donde “Doom: The Dark Edad” cambia la franquicia. El mayor cambio es el escudo, un arma que llevas en tu mano izquierda para todas las misiones de FPS base, la mayor parte del juego. Puedes usarlo para bloquear, parar e incluso arrojarlo a los enemigos para aturdirlos. También lo necesitará para resolver rompecabezas. Algunos primeros informes prácticos parecían sorprendidos por el escudo, pero me adapté rápidamente. Se siente una gran cantidad de historia de “Doom”. Sí, la estrategia de parar se siente un poco antitética a un juego con un BFG, pero la mecánica funciona de manera consistente y a menudo inventiva. Gran parte del otro juego base es el mismo, incluida la forma en que las diferentes estrategias de combate producen diferentes recursos como la salud y la munición, y cómo los enemigos atónitos pueden permitir que el jugador inicie un movimiento especial para ganar más de lo mismo.

Quizás lo más importante para el éxito de “Doom: The Dark Edad” en términos de disfrute del juego puro es el Arsenal y se mueve aquí. Por supuesto, hay armas clásicas como la súper escopeta, pero hay un montón de nuevas formas de imponer tu voluntad a las criaturas del infierno, incluidas algunas excelentes mecánicas que entran en juego con parrías perfectas, mi favorito es una torreta que brotó de mi espalda para ayudar a cortar los malos. Cambiar armas a través de una rueda puede sentirse un poco torpe, pero el disparo real de “DTDA” es lo que lo hace tan adictivo.

Lo complicado de “Doom: The Dark Age” es que es fácil respetar dónde el juego intenta cosas nuevas, incluidos los niveles en los que viajas a bordo de un dragón mecha o controlar un gigantesco Atlan Mech, pero lo que realmente funciona sobre el título es lo que viene para replicar esa sensación de hace tres décadas. ¿Es eso porque las cosas nuevas (canal/parada, objetivos del mundo abierto, historia de precuela) no han hecho bien? ¿No deberían haber tratado de reescribir qué “Doom” lo ha hecho mejor? Al final, gran parte de lo que me encantó de “Doom” es en “la edad oscura” que se siente cínico señalar dónde está por debajo de su potencial. ¿Puede un juego ser realmente agradable y una decepción al mismo tiempo? Bienvenido al infierno, Doom Slayer.

El editor proporcionó una copia de revisión de este título. Se lanzará en Xbox, PC y PS5 el 15 de mayoth.