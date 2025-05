Recordando a Jan Dawson, mi suegra (dos veces) | MZS

El nuestro es una familia extendida con mucha tragedia, pero la de Jan Dawson fue única.

Jan era la madre de dos hijas, Jen, la madre de mis dos hijos biológicos, y Nancy, que tuvo tres hijos por un matrimonio anterior. Estaba casado con las dos hermanas en diferentes puntos de mi vida. Ambos murieron jóvenes: Jennifer a 35 de un problema cardíaco previamente no diagnosticado, y Nancy a 53 de cáncer de mama metastásico. Pasaron el mismo día, catorce años y solo unos minutos de diferencia.

Jan murió a fines de febrero en sus ochenta años después de varios años de deterioro de la salud, cuyo punto de origen fue un derrame cerebral de 1985 que paralizó parcialmente el lado izquierdo de su cuerpo. En marzo, la familia extendida, incluida su hermana Libby, se conoció en Cincinnati para un pequeño monumento en la casa del esposo de Jan, John, también conocido como mi suegro dos veces. Jack, el hijo de Nancy y el nieto de Jan, cantaron dos canciones en su honor, “Up on the Roof” y “Fire and Rain”, mientras que su padre Greg lo acompañó en el piano.

Me llevó mucho tiempo poder escribir sobre enero. Cada vez que me sentaba para probarlo, me abríque con una tristeza que no podía describir, pero eso fue lo suficientemente intenso como para evitar que continúe.

Esto nunca ha sido un problema para mí antes. Escribo muchos obituarios cada año. Algunos de ellos están escritos en la fecha límite. Algunos son de personas que conocía.

Creo que lo que me detuvo esta vez fue la sensación de finalidad absoluta. Jennifer y Nancy murieron ante su madre, multiplicando una de las peores agonías que una persona puede soportar por un factor de dos. Y ahora la madre se ha ido.

Y también mi relación con Jan, que duró más que mis dos matrimonios, más los años intermedios.

Durante los años entre la muerte de Jennifer y mi matrimonio con Nancy, y luego nuevamente en los años posteriores a la muerte de Nancy, seguí referiéndome a Jan como “mi suegra” en una conversación casual fuera de la familia, a pesar de que esa etiqueta deja de tener cualquier utilidad legal o práctica después de la pérdida de una pareja a la muerte o un divorcio.

Podría estar más cerca de decir que Jan era una suegra durante partes de mi vida adulta y, más o menos continuamente, una madre auxiliar que ayudó a llenar algunos de los vacíos creados por mi alejamiento de mi propia madre biológica. John, uno de los hombres más amables y generosos que he conocido, fue un padre auxiliar. Tuve la suerte de haber tenido a estos dos padres “alternativos”. Me habría contento solo para llevarse bien con mis suegros, así que esta fue una tremenda ventaja.

John era, y es, un hombre gregario pero medido que tiende a escuchar en lugar de hablar (aunque es un buen narrador cuando el espíritu lo mueve). Jan era franco y estridente graciosamente y tenía una gran risa que se podía escuchar lejos. Cuando algo realmente la hizo reír, se reía con todo su cuerpo, prácticamente cayendo de su silla si la broma la hacía cosquillas lo suficiente. Mi propia madre no leyó mi trabajo y no podía recordar para qué publicaciones escribí. Jan leyó mi trabajo y hablaría de eso conmigo cuando visité. Ella tenía todos mis libros y los había leído también. Cada vez que hacía trabajo para una publicación que publicaba una edición impresa, ella se apoderaba de pedirle a John que pudieran entregarlo a la casa, donde sea que vivieran. (Esto no fue posible con los periódicos locales, pero ella consiguió Revista de Nueva York Desde el momento en que comencé a escribir para él en 2012, y expresé su preocupación cada vez que pasé demasiado tiempo sin un byline).

Jan fue una patada para estar cerca. Le gustaba decir cosas para obtener un ascenso de las personas y luego reírse de su reacción. Su sentido del humor podría ser deliciosamente oscuro. A Nancy le encantó. Ambos fueron demasiado lejos y le gustan ir demasiado lejos. Una vez en la universidad, aproximadamente un año después de que nos reunimos, Jennifer tomó un viaje de Dallas a Oklahoma City con un amigo mutuo, Mark, una estudiante de seminario que estaba destinada a Kansas City. Cuando llegaron, Mark caminó con Jennifer a la puerta principal de sus padres para ayudar con sus maletas, y cuando Jan abrió la puerta principal, dijo Mark, miró a Jennifer a los ojos, y con una sonrisa irónica dijo: “¿Entonces este es el reemplazo de Matt?” Mark nunca había sido objeto de la travesura de Jan antes, por lo que tartamudeó y se sonrojó y comenzó a explicarse, hasta que Jennifer le dijo: “¡Ella está bromeando!” y Jan rugió de risa. (Mark ofició en nuestra boda cuatro años después).

Un par de años después de que Jennifer y yo comenzamos a salir y había recibido algunos viajes familiares a la casa de Dawson en mi haber, le pregunté a Jennifer sobre el sentido del humor de su madre. Ella dijo que a Jan le gustaba decir que el derrame cerebral había quitado su censor interno, pero la familia tomó esto con un grano de sal porque, como dijo Jennifer, ella era siempre así, en menor medida. Jennifer se preguntó si el accidente cerebrovascular liberó a Jan para decir lo que quisiera.

Jan amaba los crucigramas, la televisión y las películas, y era un ávido lector, con cientos de libros en estanterías de piso a techo más un suministro regular de libros de biblioteca que John le traería. Jan y John se conocieron en Chicago a principios de los años sesenta en Northwestern. Jan estaba estudiando periodismo, John Chemistry. Vivían juntos en un pequeño apartamento en el lado norte de Chicago, en un edificio de 100 años. John recogió un poco de dinero a pie tocando saxofón en bandas de jazz. “Había una pequeña y maravillosa tienda de comestibles español en el vecindario que vendía tacos por 25 centavos”, dijo John en el monumento. Después de un año o dos, compraron una pequeña casa en Lombard, a media hora de Chicago en coche. Para entonces, John estaba haciendo trabajos de laboratorio en el lado oeste para una compañía que terminaría trabajando durante toda su vida, Potash y Chemical American, que fue comprado en 1967 por el gigante petroquímico Kerr-McGee. Entre otras cosas, la compañía vendió un pigmento blanco llamado dióxido de titanio que se usó en pinturas. Más tarde, John terminaría vendiendo dióxido de titanio, un trabajo que requería mucho viaje a otros países para ayudar a establecer plantas.

Se mudaron mucho después de eso: a Nueva Jersey, Mississippi, Suburban Atlanta y Oklahoma City. Nancy y Jennifer tenían un poco más de tres años de diferencia. Nancy era la hija mayor. Estudió música en el Conservatorio de la Universidad de Cincinnati, que es donde se establecería y viviría durante más de treinta años, se casaría (¡cuatro veces!) Y tener sus hijos. Jennifer asistió a la Southern Methodist University, que es donde la conocí. La casa favorita de Jan era la de Stone Mountain, dijo John. “Probablemente le gustó eso, así como cualquier lugar que vivimos”.

Fue en Oklahoma City, donde Kerr-McGee tenía su sede, que Jan tuvo su derrame cerebral, en 1985. “Su padre murió de un derrame cerebral y tuvo algunos hábitos que probablemente no fueron los mejores”, me dijo más tarde. Estos incluyeron fumar, que Jan me dijo que perdió muchas décadas después de haberlo abandonado. John estaba en China cuando golpeó el derrame cerebral. Nancy estaba en la escuela. Cayó sobre Jennifer, luego de 14, para administrar los detalles de la crisis y cuidar a su madre hasta que su padre llegó a casa.

No sabía hasta que John contó esa historia en el monumento de Jan que Jennifer era la única miembro de la familia presente cuando ocurrió el derrame cerebral. Para mí, explica mucho sobre por qué Jennifer fue invariablemente genial y enfocada durante las crisis durante toda nuestra vida juntos. También explica por qué era específicamente buena para administrar las crisis médicas y, en sus treinta años, se ofreció como voluntaria en la zona cero después del 11 de septiembre, sirviendo alimentos a los trabajadores de rescate. Alrededor de 2005 comenzó a hablar sobre ir a la escuela de enfermería. Ella nunca tuvo la oportunidad de inscribirse.

“Jan realmente luchó contra los efectos del accidente cerebrovascular”, dijo John. “Durante mucho tiempo, caminaba alrededor de la cuadra todos los días, muy lentamente, usando un bastón”. Era “bastante móvil” cuando salieron de Oklahoma City y compraron la casa en Cincinnati para estar más cerca de Nancy y los niños y crear un centro central donde todos los nietos pudieran reunirse para las vacaciones y otros eventos familiares y Jan se mudó a la casa de Cincinnati a principios de 2006. Año, pero nunca puse un pie dentro de él.

La salud de Jan empeoró un poco después de que un médico la convenció de usar un nuevo tipo de aparato ortopédico. “Una noche, Jan se estaba intentando con la aparato ortopédica y caminando por su sala de estar”, dijo John, “y se cayó y se rompió el tobillo, y eso fue el comienzo del fin. Se sometió a una cirugía, hizo que un plato se pusiera, y luego tuvo fisioterapia, etc., pero si pasó por un período de no ser móvil, pierde mucho. Y desarrolló una herida en su pierna, en su anque Se convencieron de que el problema era el plato, y finalmente convenció que el cirujano lo eliminará. Jan mejoró después de eso, pero el daño se había hecho.

Me sentí bastante seguro de que parte del declive también podría culpar a perder a su hija menor, y cuando planteé esa posibilidad a John, dijo: “Sí, podría haber algo en eso”. No puedo imaginar perder a un hijo, y mucho menos dos. Jan sobrevivió cinco años más después de la muerte de Nancy.

“Ella luchó con los efectos del accidente cerebrovascular durante décadas”, me dijo John, “pero solo se metió en una situación de falta de movilidad en los últimos dos o tres años de su vida”. Llegó al punto en que no pudo entrar o salir del auto de John sin mucha maniobra y levantamiento. Ella vio menos televisión, leyó menos libros e incluso dejó de hacer crucigramas. Cerca del final, ella se sentaría y miraría por las ventanas. John dijo que quedó claro que no quería seguir así, y no lo hizo. Él estaba allí para ella todos los días, con diligencia y paciencia. Nunca he visto a un marido más dedicado.

El día después del monumento, le pregunté a John cómo estaba. “Todavía no lo sé”, dijo. “Es extraño vivir aquí solo en esta casa grande y tranquila”.