JJ Abrams, Josh Holloway se reúne en el “Duster” inteligente si inconsistente | TV/transmisión

Aquellos que se enamoraron de “Lost” en la década de 2000 habrían apuesto un buen dinero a que Josh Holloway estaba destinado a convertirse en una estrella. Como Sawyer, el estafador con un corazón de oro, Holloway tenía ese “eso” que ha estado convirtiendo a hombres con rugginamente guapos en nombres familiares desde la invención de la cámara. Y, sin embargo, nunca sucedió para Holloway, lo que hace su regreso a Prestige TV en un proyecto de alto presupuesto en Max es bastante emocionante para aquellos de nosotros que “tenemos que volver”.

Poner los encantos de ídolos de la era de la era pasada de Holloway en un espectáculo inspirado en Grindhouse establecido a principios de los años 70 solo hizo que esta proposición fuera aún más atractiva. Entonces, ¿este “Duster” Speed ​​Holloway vuelve al estado de Future Star? No exactamente. Es innegablemente divertido para grandes tramos de su primera temporada de ocho episodios, y en realidad no es Holloway quien termina robando el proyecto. Aún así, también es uno de esos programas que, lo siento, gira sus ruedas con más frecuencia de lo que debería, y uno que casi tiene miedo de adoptar sus influencias más oscuras, eligiendo en cambio empujar sus mensajes de igualdad en lugar de incrustarlos más sutilmente en la narración. Nunca es aburrido, pero la primera temporada se siente como un calentamiento, lo que hace que sea un futuro prometedor y un regalo algo decepcionante.

Holloway interpreta a Jim, el conductor de un sindicato de crimen en el suroeste de los Estados Unidos en 1972. Los ecos de “vientos oscuros” no escriben en este programa ningún favor, ese programa es uno de los mejores en la televisión, pero hay suficiente espacio para múltiples espectáculos sobre delincuentes y solucionadores de crímenes en el suroeste de hace unas pocas generaciones. El escenario es uno de los elementos más efectivos de “Duster”, que captura las largas carreteras abiertas y los desiertos amenazantes de una manera que es consistentemente atractiva. Siempre hace calor, siempre sucio y siempre peligroso.

Jim trabaja para un hombre llamado Ezra Saxton (el gran Keith David, entendiendo completamente la tarea), cuyo hijo tiene problemas de salud crónicos. En el estreno, Jim corre para traer al niño un nuevo corazón para un trasplante que salva vidas. Es para establecer qué tan cerca está Jim para el Imperio de Saxton, a pesar de que las preguntas rodean cómo el hermano de Jim, que una vez trabajó para Ezra, terminó muerto. Son preguntas que el padre de Jim (Corbin Bernsen) parece igualmente dudado en hacer. No haces preguntas sobre Ezra. Puede que no te gusten las respuestas.

Alguien que tiene más de unas pocas preguntas es el primer agente negro del FBI en la región, Nina (Rachel Hilson), que ingresa a un club de niños de G-Men anticuados que no quieren tener nada que ver con ella (incluido un jefe interpretado por el regular de Abrams Greg Grunberg). La lucha de Nina por ser escuchada por sus colegas racistas la alinea con otro agente que es un joven indígena, interpretado perfectamente por el increíblemente agradable Asivak Koostachin.

La lucha por la igualdad a través de la línea de “Duster” obtiene una canción paralela en el ex Izzy (Camille Guaty) de Jim, que agrava a Saxton en su lucha por mejores condiciones para las camioneras. Agregue a la hija de Jim e Izzy, Luna (Adriana Aluna Martínez), que no sabe que Jim es su pop, y tienes un espectáculo que a veces se siente pesado por sus mensajes. Por supuesto, esto no quiere decir que un programa no pueda ser más de una cosa, sino que los arcos sobre la igualdad se sienten superficiales escritos, como si Abrams y la cocreadora Latoya Morgan no quisieran hacer un programa que sea “casi un conductor”.

Por supuesto, ese es el programa que funciona. Ya sea que Jim esté cruzando los caminos con un policía torcido interpretado por el gran Donal Logue o tratando de robar los zapatos de ante Blue de Elvis Presley, la trama de acción/thriller de “Duster” funciona como puro entretenimiento escapista. Cuando la primera temporada se estaba concluyendo, me sorprendió lo poco que realmente había sucedido narrativamente desde el estreno, pero nunca me aburrí mientras lo veía, lo cual es una victoria en la era de la televisión de transmisión hinchada.

Ayuda tener un elenco increíblemente agradable. Holloway es efectivo, pero el espectáculo es robado por Hilson, quien se vuelve cada vez más profundo en el inframundo de Saxton de una manera impredecible y entretenida. Por mucho que nos convenciéramos de que Josh Holloway sería una estrella después de esa primera temporada de “Lost”, es igual de fácil saltar en el carro de Hilson, un artista con presencia de pantalla magnética y tiempo de as. Ella se aleja con el espectáculo.

Toda la temporada proyectada para su revisión. Se estrena en el máximo el 15 de mayoth.