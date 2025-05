Tom Seguro tiene “malos pensamientos” para compartir, pero solo unos pocos valen la pena escuchar | TV/transmisión

Hay un curioso efecto en el acumulativo Raunch del nuevo show de bocetos de Tom Segura, “malos pensamientos”, que se siente como “Creo que deberías irte con Tim Robinson” para los padres divorciados que perdieron la custodia. Como standup, Segura se deleita en presionar botones, a menudo en, digamos, formas poco sofisticadas; Te arrojará un insulto, o hablará de grandes pollas, de la misma manera que pedimos un sándwich. Y su nuevo programa de bocetos para Netflix, aunque felizmente corto, se siente como su identificación En la pantalla pura: humor de choque llevado a nuevos extremos, pero en la dirección incorrecta, más tonta.

La logline para el programa, estructurada a lo largo de tres episodios cortos con algunos intersticiales, es esencialmente Segura que trae vida a todos los pensamientos vanguardistas y transgresores que aparecen en su cabeza sobre la vida, el universo y sus propias inseguridades. (Espera, ¿no es solo una comedia de pie?) Concedida, los bocetos son filmados con florituras cinematográficas por directores como Rami Hachache y Jeremy Konner de “Historia borracha”, que pone un poco de esmalte en los pavos a veces literal que ves en exhibición. Algunos bocetos se reproducen en Arthouse Cinema (o las nociones de Segura de ellos, al menos), como los trailers falsos A24 sobre un conserje italiano en la casa de una vieja para personas que trae alegría a los residentes al complacer a todos sus problemas, o un hilo blanco y negro sobre un tipo divorciado que tiene un encuentro decididamente pervoderador con un gemelo con junio. (Piense en Kuato de “Total Recall”.

Malos pensamientos. Tom Segura en la temporada 1 de malos pensamientos. Cr. Shaun Nix/Netflix © 2025

Algunos bocetos funcionan mejor que otros, para ser justos, y muchos de ellos están cargados en los últimos episodios. Estos suelen ser los que más se centran en las ansiedades específicas de Segura sobre un standup, particularmente uno que ahora lo ha hecho grande y tiene que lidiar con el retroceso de sus bromas ofensivas. En uno, se enfrenta a un vuelo por dos enanos ofendidos por algunos de sus trozos de pie sobre ellos, y es cierto que es divertido ver las longitudes a las que evitará esa confrontación. En otro, interpreta a un cantante de country que se vuelve demasiado famoso para ser identificable, luego comienza un culto literal para poder extraer sus historias más cotidianas para el humor.

Los bocetos en sí son más largos de lo que piensas (tanto tiempo, de hecho, que la mayoría de los episodios terminan con un “para continuar” para que obtengas la recompensa en la parte superior del próximo episodio). A veces eso funciona a su favor, como cuando una oficina confrontación de un compañero de trabajo que hace una broma continúa entonces mucho tiempo que termina ganándote (y los otros personajes). Pero la mayoría de las veces, Segura le da a la existencia de sexo anal o porno de realidad virtual mucho más kilometraje de lo que vale. Los bocetos que funcionan mejor lo hacen despecho de la escatología, no porque de eso.

El mayor problema, en realidad, es la presencia en la pantalla de Segura; Está al frente y en el centro en casi todos los bocetos, y solo hay una especie de chispa insegura que ninguno de sus personajes, a pesar de esconderse profundamente en un acento tonto o un traje protésico o ridículo, puede enmascarar. Es más evidente en los intersticiales de la bosque media, en los que Segura camina con calma estableciendo el tema (como “comunicación” de cada episodio). Entiendo lo que está buscando al decir cosas realmente ridículas con una cara seria, caminando por un vacío completamente blanco como si fuera Morfeo de “la matriz”, pero simplemente no aterriza. Tal vez su transformación más exitosa es un riff extendido sobre el moderno Steven Seagal, principalmente porque finalmente encontró un objetivo digno para la parodia.

Como Tim Robinsonita, es difícil no comparar la relativa sofisticación (o, al menos, inteligencia comparativa) de sus bromas de polla y pedo con la toma de Crasser de Segura. Cuando Robinson centra un bosquejo en torno a la incontinencia de un personaje, se trata más de las formas en que trata de competir en exceso por la percepción de las personas y cómo gira sus fallas para convertirlo en el otro problema de la persona. Segura? Bueno, él solo se baja los pantalones para mostrar sus nalgas manchadas de marrón. La idea de Robinson de una broma grande es un rancho de caballos donde los pernos tienen pollas pequeñas para que no te sientas inadecuado; El cuento de forma larga de Segura implica muchos dongs enormes protésicos que se balancean en un vestuario de gimnasia y, finalmente, un hacha de fuego. Simplemente no hay tantas capas en estos gags.

Pero esa es la verdadera broma, ¿verdad? Los “malos pensamientos” son, esencialmente, a prueba de críticos: es difícil quejarse de chistes vanguardistas sin salir como un regañón. Pero para cuna una línea de “Idiocracia”, no es suficiente ver un culo tirando pedos en la pantalla: tienes que saber cuyo culo es, y por qué es un pedo. En este sentido, los “malos pensamientos” falla principalmente en la prueba de olor.

Temporada completa proyectada para su revisión. Actualmente transmitiendo en Netflix.