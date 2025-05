Destino final: Bloodlines Primeras revisiones: un regalo alegremente sangriento para los recién llegados y los fanáticos de toda la vida

https://www.youtube.com/watch?v=tiwy_g-9hlq

Han pasado 14 años desde el último Destino final Película, pero las franquicias de terror nunca renuncian, y es hora de que la sexta entrada haga que las cosas vuelvan a funcionar. Según sus primeras revisiones, Destino final: líneas de sangre Reinicia la serie con una explosión, un choque y muchas otras formas horribles de matar a cualquiera que haya logrado escapar de la muerte temporalmente. Aquellos que temen que los frlew accidents seguramente estarán aterrorizados, mientras que los fanáticos acérrimos tendrán mucho que disfrutar en más maquinaciones al estilo de Rube Goldberg, incluidas algunas devoluciones de llamada divertidas para entregas anteriores.

Esto es lo que dicen los críticos sobre Destino final: líneas de sangre:

Para aquellos que se sienten un poco fatigados por trauma, estoy feliz de decir Destino final no solo está de regreso sino mejor que nunca. – Radheyan Simonpillai, The Guardian

Entregando el más impresionante visualmente, emocionalmente convincente e ingenioso Destino final Hasta la fecha, los codirectores Zach Lipovsky y Adam Stein trabajan se pregunta con un reinicio que no debería aterrizar tan bien como lo hace. – Alison Foreman, Indiewire

Cuenta con una secuencia de apertura excelentemente coreografiada que puede ser la mejor de la serie. – Frank Scheck, The Hollywood Reporter

Destino final: líneas de sangre No es un regreso a la forma de la franquicia de larga duración, eso implicaría que ha sido algo menos que entretenido. En cambio, es más una revitalización. – Joel Harley, Starburst

Si no es del todo perfecto o la mejor secuela de la serie (Destino final 2 siempre será mi verdadero amor), Destino final: líneas de sangre Crucialmente tiene el espíritu de la serie y su propio corazón oscuro en el lugar correcto. – Ian Sandwell, espía digital

Los directores Zach Lipovsky y Adam B Stein, quienes irrumpieron en la escena con el inventivo espectáculo de ciencia ficción de bajo presupuesto Monstruosclasifique el conjunto mientras se niega a dejar que su película se tome demasiado en serio. – Radheyan Simonpillai, The Guardian

Las devoluciones de llamada demuestran que los creadores de esto no están interesados ​​en nada más que el servicio de fanáticos. Servicio asombrosamente espeluznante, servicio de fanáticos dignos de estrellas Michelin. – Tim Robey, Daily Telegraph

Seguro, [there’s] Servicio de fanáticos, del tipo que tantos reinicios de Craven son propensos. Pero se siente más ganado en Línea de sangre Porque a menudo están construyendo algo fresco y, en un caso, incluso en movimiento. – Radheyan Simonpillai, The Guardian

El Grim Reaper debería obtener una nueva generación de fanáticos con la sexta entrada. – Frank Scheck, The Hollywood Reporter

[It sets] en sí mismo como su propia entidad para que los no iniciados disfruten de la bondad sangrienta que estas películas han hecho como sus personalidades.

– Peter Gray, The AU Review