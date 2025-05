Cannes 2025: Deja un día, la fiebre del oro | Festivales y premios

El 78º Festival de Cine de Cannes comenzó el martes con dos películas, una de los 100 años, y otra que parece ser olvidada para el final de la semana.

La selección oficial de la noche de apertura fue “Vete un día” que en el papel fue una elección audaz. Es inusual que el festival entregue esta tragamonedas de marquesina a un primer largometraje (el director, Amélie Bonnin, lo expandió de un corto que le ganó un César en 2023), y mucho menos una sin grandes estrellas o un gancho obviamente salpicado. Cannes ha tenido una tradición sobre y apagada de optar por terribles recaudadores de cortinas, pero generalmente hay algo que hace que incluso esas películas se destaquen: Johnny Depp como Louis XV, por ejemplo, o un director ganador de un Oscar rehaciendo el tonto japonés “un corte de los muertos”.

Con “Leave One Day”, el festival ha elegido un musical resueltamente discreto sobre un chef en un punto de inflexión de su vida. Puede que haya pasado bien en una barra lateral, pero ponerle un gran centro de atención es perverso. ¿Esta es la película que muestra a miles de personas que han viajado desde todos los rincones del mundo esperando lo mejor del cine mundial? En ese contexto, “Leave One Day” no puede evitar inspirar una sensación abrumadora de “Sigue con eso”. Hay 22 películas de competencia este año; No hay tiempo que perder.

La cantante-actriz Juliette Armanet interpreta a Cécile, un chef que se está preparando para abrir un restaurante y todavía está buscando ese plato exclusivo, el que “la gente compartirá en Instagram”, dice ella. Cécile apareció previamente en “Top Chef”, donde anunció sus humildes orígenes. (Bromeó diciendo que cuando mencionó querer reconocimiento de Michelin, los lugareños pensaron que “tenía una pasión por los neumáticos”). Sus padres (Dominique Blanc y François Rollin) dirigen lo que parece un restaurante bastante bueno en un hotel de stop, y en la medida en que la película tiene un arco, involucra el regreso de Cécile a casa. Su padre tiene problemas de salud después de un tercer ataque cardíaco y puede estar rechazando el tratamiento que necesita.

Además, Cécile está embarazada. Ella aprende esto desde una prueba en la escena de apertura, antes de inmediato (¿y sin lavarse las manos) regresando a la cocina del restaurante para escolar a su personal para cortar verduras. El embarazo complica su relación de larga data con su compañero de trabajo (Tewfik Jallab), especialmente una vez que su ciudad natal visita reave los sentimientos por el tipo que amaba en la escuela secundaria (Bastien Bouillon).

Y sí, es esporádicamente un musical, aunque se compromete a configuraciones reales (no hay escotes sonoros aquí o un color de la unidad liberada), lo que sería una elección encantadora si las canciones de la película tuvieran algún instante o vigor. Pero aparte del gusano de cierre, que le da a la película su título, las canciones son absolutamente indistintas.

En resumen, “Leave One Day” no es la película que muestra después de una ceremonia de apertura en la que Quentin Tarantino acaba de gritar que el festival ha comenzado antes de lanzar literalmente un micrófono, o donde Robert de Niro, quien recibió una palma honoraria de o en el evento, usó su discurso para enfrentar a Trump, a quien se refería como “presidente filistino de América”.

“En mi país, estamos luchando como el infierno por la democracia que una vez damos por sentado, y eso nos afecta a todos”, dijo De Niro. Agregó: “Las artes son democráticas. El arte es inclusivo. Reúne a las personas. El arte busca la verdad. El arte abarca la diversidad, y es por eso que el arte es una amenaza. Es por eso que somos una amenaza para autócratas y fascistas”.

Tampoco es “Leave One Day” una película con la esperanza de servir como cazador de Charlie Chaplin’s “La fiebre del oro” que cumple 100 años este año y fue en efecto el abridor suave del festival. (La tradición reciente ha sido mostrar la primera característica de la barra lateral de Cannes Classics antes de que suena el arma inicial). Thierry Frémaux, el programador principal de Cannes, le pidió a la audiencia una muestra de manos de quién lo había visto y no.

Esta nueva restauración brillante, presentada por, entre otros, dos de los nietos de Chaplin y el Gian Luca Farinelli del Fondazione Cineteca di Bologna, es un esfuerzo para traer de vuelta “The Gold Rush” a una versión lo más cercana posible a lo que se mostró en 1925. Cuando Chaplin replicó la película en 1942 con una narración de voz, se quedó con el corte original. Y aunque había habido una restauración previa en la década de 1990, se dice que esta actualizada es más completa: “un paso más cerca” del original, según los títulos iniciales, gracias a una búsqueda de archivo mundial.

Combinado con el puntaje posterior de Chaplin de la década de 1940, “The Gold Rush” se ve completamente nuevos, y los bits clásicos: Chaplin convirtió la cena en bailarines, o el vagabundo y el buscador conocido como Big Jim McKay cambiando el equilibrio de una cabaña que no se dan cuenta de que se posicionan precariosamente en un retraso de montaña, siguen siendo mariales. (¿Cómo obtuvieron esa foto de Chaplin volando fuera de la casa de caída?) Para el ingenio y el espectáculo, fue la verdadera película de inauguración del festival.