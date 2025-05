Cannes 2025: Sound of Falling, Reedland | Festivales y premios

Cannes tarda en instalarse, utilizando la noche de apertura para escuchar al jurado (liderado este año por una de nuestras mejores actrices en Juliette Binoche), presentar un clásico restaurado (The Timeless “The Gold Rush”) y lanzar solo una película fuera de competencia (la mediocre “Leave One Day”) de este año). El día 2 es cuando el tren realmente sale de la estación, estrenando películas en toda la ciudad, incluidos los títulos de competencia que compiten por la Palma. El primer título de este año fue el ambicioso de Mascha Schilinski “Sonido de caída” Una película que se desarrolla a lo largo de un siglo en una granja alemana, un entorno perseguido por las historias personales y políticas, uno de esos lugares donde uno puede mirar hacia abajo en los pasillos o en las habitaciones e imaginar las vidas que existían en ellas a través de las generaciones. Schilinski ha hecho una película desafiante que se jumba cronológicamente a cuatro protagonistas interconectados en este poderoso lugar, un lugar donde uno casi puede sentir cómo el aire es más pesado, lleno de recordatorios de muertes pasadas y presagios de las muertes por venir. Es una película sombría que puede ser frustrante mientras mira, pero que ya ha crecido en mí en la memoria de la noche a la mañana, un trabajo que es inquietante intencionalmente, más una colección de imágenes e ideas diseñadas para establecerse en su mente que una narrativa tradicional. Con ese fin, es un drama efectivo, un marcador de tono para un festival que espero presentar obras que requieran que el espectador los encuentre a mitad de camino, se involucre activamente en lugar de simplemente digerir pasivamente.

El “sonido de la caída” tiene lugar en la región de Altmark de Alemania entre Berlín y Hamburgo, un lugar definido por la guerra y la división, bordeado por el río Elbe, un lugar crucial en la Segunda Guerra Mundial y la frontera entre Alemania Oriental y Occidental. En este lugar embrujado, Schlinski dibuja recuerdos principales en la vida de cuatro chicas jóvenes: Alma (Hanna Heckt) a principios de los 20th siglo, Erika (Lea Drinda) en la década de 1940 durante la guerra, Angelika (Lena Urzendowsky) en la década de 1980 y Lenka (Laeni Geiseler) hoy. Cuando comienza la película, Alma está obsesionada con una foto de muerte de su hermana fallecida, una práctica Común al tiempo de tomar fotos de personas después de haber pasado. El “sonido de la caída” a menudo se siente como una “foto de muerte” en sí, una mirada al pasado a las personas rodeadas de pérdida, dolor y dolor. La mortalidad es solo uno de los temas que conecta el guión extenso de Schilinski, ya que a menudo también destaca los caminos variables pero siempre difíciles para las mujeres en estos cuatro períodos de tiempo. La violencia se esconde en cada esquina, y generalmente está a manos de los hombres. Con la coguionista Louise Peter, Schilinski conecta a personas que nunca interactúan con ecos de necesidades e identidad humana, personajes que intentan definirse en un mundo que a menudo no las ve como nada más que sirvientes y parejas sexuales.

Cuando “Sound of Falling” primero salta de la historia de Alma a un grupo no relacionado de personajes en el mismo lugar, es casi sorprendente. No hay tarjetas de título para dar a los espectadores un marcador para orientarse, y el desorden cronológico continúa a medida que la película regresa de la historia de Lenka a Alma y luego durante el siglo una y otra vez. Es una decisión que es desorientadora a propósito, y a veces perjudica el impulso de la película. Es probable que la elección de evitar la narración lineal a favor de los ritmos emocionales que nos muevan de una época a otra sea la táctica más divisiva de la película. En la experiencia, la disor Cuando uno mira a las habitaciones en un lugar como esta granja alemana no descriptiva, no imaginan las historias que aún residen en sus paredes y pisos en un orden tradicional, entonces, ¿por qué convertir esa experiencia en una narrativa tradicional?

Cualesquiera que sean los problemas que uno puede tener con el enfoque de narración de narración de “sonido de caída”, sus logros técnicos son innegables. Schilinski y su DP Fabian Gamper mueven su cámara alrededor de este espacio casi como el de Steven Soderbergh en “Presence”, deslizándose de una habitación a otra como si fuera un pariente perdido hace mucho tiempo: la película finalmente hace este “POV fantasma” explícitamente, pero es más fuerte cuando es simplemente tejido en la estética. Los diseños de sonido y producción también son notables, manteniéndonos atrapados en esta producción sombría con poco espacio para respirar.

También hay una cualidad sofocante para el debut de Sven Bresser Critics Week “Reedland” Además, una película que hace que “Sound of Falling” se vea acelerado en comparación. Confidentemente realizada, la película de Bresser a veces se atasca en pausas embarazadas que empujan el realismo a la afectación, pero es una producción interesante, una que busca capturar la tortura mental que se desarrolla cuando la mundanidad está perforada por el miedo.

Johan (Gerrit Knobbe, un cortador de caña de la vida real que nunca había actuado antes) tiene una vida de rutina. Bresser abre su película con aproximadamente diez minutos de escenas sin diálogo de Johan sobre su existencia, reduciendo las cañas en un campo holandés, reuniéndolos, quemándolos y yendo a casa. Filmado en el norte de los Países Bajos, “Reedland” se siente casi como un sueño ya que Bresser a menudo descansa su cámara estática en tomas de juncos que soplan en el viento, a menudo parecen ir en múltiples direcciones al mismo tiempo. Los elementos se convierten en un elemento crucial para el diseño de “Reedland”, ya sea el viento, los incendios crepitantes o la lluvia golpeada en un automóvil.

La vida de Johan cambia cuando encuentra el cuerpo de una niña muerta en las cañas. Las autoridades locales lo descartan sorprendentemente rápidamente, lo que culpa a los extraños, pero Johan se convence de que fue cometido por uno de los suyos. Su obsesión por resolver el crimen se refracta a través de su creciente miedo por la seguridad de su nieta Dana (Lois Reinders). Es como si él fuera el tipo de hombre que nunca había considerado su seguridad hasta que vio explícitamente lo frágil que podría ser.

Knobbe es fantástica, lleva la carga de una luz de película sobre el diálogo y la trama en su expresión de taciturno. Cuando aparecen destellos de preocupación o incluso enojo, es casi como si lo sorprendieran incluso a él, emociones que no sabía que podía sostener antes. Cuando ahora mira a los jóvenes de la ciudad, personas que podrían haber cometido este crimen, los ve de una manera que nunca lo ha hecho, como si finalmente saliera del humo de los incendios de caña que lo envuelven constantemente. Es una gran actuación en una película que a veces puede sentirse demasiado lánguida para su propio bien, pero que funciona como un estudio de personajes memorable de un hombre que nunca se consideró que vale la pena estudiar antes.