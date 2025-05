Las organizaciones de festivales restauradas y redescubiertas a la vanguardia de la restauración cinematográfica | Características

Parece que cada mes, hay un nuevo y emocionante relanzamiento de 4K o un redescubrimiento recién restaurado que llega al público por primera vez. Pero el concurrido calendario de las restauraciones cinematográficas es más un desarrollo reciente en la historia del campo que está a punto de celebrar su primer centenario.

Margaret Bodde, directora ejecutiva de la Film Foundation, recuerda una historia que Martin Scorsese le dijo que inspiró su interés en la preservación del cine cuando vivió en Los Ángeles en la década de 1970. “Fue a una proyección en LACMA que Ron Haver reunió. Creo que fue la historia del siglo XX, por lo que fueron todas estas impresiones de películas diferentes de Fox”, dijo. “Proyectaron ‘Niagara’ seguido de ‘The Seven Year Itch’, estás hablando de solo 20 años después de que estas películas fueron grandes éxitos para el estudio. La impresión para ‘Niagara’ fue bastante desvaída. No fue lo que el director lo hizo, pero fue calificado. Entonces, pusieron una impresión de ‘The Seven Year Itch’, y fue muy malo, fue tan malo, así que fue tan malvado, así que se fue a la vista. color.”

Años más tarde, la recién casada pareja Amy Heller y Dennis Doros usaron su conocimiento de distribuidores y restauraciones para comenzar películas de hitos destacando obras que los distribuidores tradicionales habían pasado por alto. Comenzando con las primeras películas de sonido sobre la exploración y los documentales de arte, su colección creció para incluir “Killer of Sheep” de Charles Burnett y la película revolucionaria “I Am Cuba”. Doros describe los primeros días de las películas de hitos como “Acabamos de tener Daddy’s Barn y comenzamos una compañía de distribución”. Heller agregó: “Nos metimos en un apartamento de una habitación, y mi suegra quería darnos China, un set de 16 piezas para un apartamento de una habitación. En cambio, pedimos una máquina de fax, y dedicamos todo un armario a ella”.

Casi al mismo tiempo, Documentarian Barbara Moss Se acercó a sus compañeros miembros de la junta de New York Women in Cine and Television para mostrarles un carrete de película en descomposición y sonar la alarma de que la historia de la contribución de las mujeres al cine podría perderse para siempre. “Ya sea bien conocido o independiente, en su mayoría eran hombres cuyo trabajo estaba siendo preservado”, dijo Terry Lawler, copresidente del Fondo de Preservación de Fileno de las Mujeres. “[Moss] Había recordado cuando estaba en la escuela de cine, le preguntó a la maestra si había alguna película de mujeres, y él dijo que no, no había ninguna, y eso no era cierto “.

Mucho ha cambiado a lo largo de los años en el campo de la preservación y restauración del cine. Este año Restaurado y redescubierto El festival en el Jacob Burns Film Center destacará a varias organizaciones que celebren sus propios hitos. Indecollect, que se especializa en restaurar y preservar las obras de cineastas independientes, conmemorará su 15 aniversario, y el Fondo de Preservación Femenina Femenina de las Mujeres y la Televisión de las Femeninas de Cine y la Televisión ha ayudado a salvar y restaurar una serie de películas de cineastas de mujeres durante 30 años.

The Film Foundation, que ayuda a restaurar películas de los principales estudios de Hollywood, cineastas independientes y esas películas mundiales y de hitos, que se especializan en ahorrar y restaurar obras de desafío de canones, comparten 1990 como su año fundamental. Ese año también marcó el comienzo de la asociación de archiveros de imágenes en movimiento, que promueve “la cooperación entre los archivos, los laboratorios, los distribuidores y los estudios para trabajar juntos para restaurar películas”, según Doros, señalando una nueva edad de colaboración para la profesión.

Mientras que archivos como MOMA, el Museo George Eastman, el Archivo de Cine y Televisión de UCLA, el Archivo de Cine de la Academia, la Biblioteca del Congreso y otros han conservado y restaurado películas durante décadas, el renovado interés en las películas más antiguas se colocó con el crecimiento del mercado de películas de origen. “Cuando se abrió el mercado de entretenimiento de DVD Home Video Home, la demanda de estas películas para tener la mejor calidad de imagen, el público exigió una mejor y mejor calidad de imagen, y eso realmente ayudó al campo de la preservación casi mejor que cualquier otra cosa porque entonces los estudios tuvieron un incentivo”, dijo Bodde.

A lo largo de los años, las organizaciones de restauración cinematográfica trabajaron juntas para sacar estas películas de archivos, sótanos, áticos y armarios, pero aún enfrentan desafíos financieros para financiar el trabajo minucioso. El primer lote de restauraciones de Indecollect fue financiado por Kickstarter. The Film Foundation y The Women’s Film Preservation Fund encontraron un socio en Festival de preservación de America Movie Classic Durante sus primeros años antes de que el canal de cable se convirtiera en el hogar de la serie Zombie y los dramas de TV de prestigio en la década de 2010. Hoy, muchas organizaciones de restauración de películas trabajan con fundaciones y archivos para agrupar recursos y fondos para completar una restauración. “Hemos podido recaudar más dinero últimamente que al principio, por lo que podemos dar más películas más dinero”, dijo Lawler. “Todavía no es lo que se necesita y aún no es lo que nos gustaría hacer. El problema es que la necesidad sigue creciendo más rápido de lo que podemos crecer”.

Si bien miles de títulos esperan la restauración, todas las organizaciones están limitadas a cuántos proyectos pueden asumir en un año determinado debido a la naturaleza costosa y que requiere mucho tiempo de una restauración bien hecha. “Dado que apoyamos todas las épocas, todos los géneros y disciplinas, estamos tratando de resolver si hay alguna película que actualmente sean peligrosas como el síndrome de moho o vinagre (una forma de descomposición del cine)”, dijo Kirsten Larvick, copresidente del Fondo de Preservación de Películas de las Mujeres. “¿Algo necesita atención urgente? ¿Qué está completamente fuera de circulación?”

“Indecollect solo restaura entre cinco y diez películas al año”, dijo Cameron Haffner, gerente de servicios de restauración y cineasta en Indecollect. “Tal vez como el 10% de las películas que restauramos son adquisiciones de cineastas que dicen: ‘Mi película va a desaparecer solo porque tengo que deshacerme de ella’. Indecollect tiene que intervenir, adquirirlo, preservarlo, limpiarlo y digitalizarlo antes de que se establezca un síndrome de vinagre significativo y comienza a decaerse más allá de la reparación o más allá del estándar para la digitalización porque entonces se vuelve notablemente costoso “.

La Film Foundation, que también otorga subvenciones para proyectos de preservación, trabaja con archivos asociados para averiguar qué títulos están buscando restaurar para discutir con la junta directiva de la organización, que pueden sugerir títulos adicionales para la financiación de la restauración. “Un buen ejemplo de eso es los ‘Days and Nights in the Forest de Satyajit Ray’, ese es uno de los favoritos de Wes Anderson”, dijo Bodde. “Él ama a Ray, y esta es una película que le gusta particularmente. Dijo que es difícil ver, intentemos restaurar eso. Ese proceso lleva tiempo para identificar a los titulares de derechos y resolver un plan para acceder al negativo original y obtener fondos. Todas esas cosas se unen gracias a nuestros socios de la película en la Fundación de la Película y la colección de criterios. Luego, la Fundación Golden Globes proporcionó la fondos para que la película sea la película que viene a la Premio a la Premio en la Premio en la Ciudad de los Criterios y la Criterion.

Trabajar con Burnett para restaurar “asesino de ovejas” y “la boda de mi hermano” fue un momento de claridad para Heller y Doros. “Nos hizo darnos cuenta de que si íbamos a tomar riesgos en las películas, también podríamos correr riesgos en las películas que creíamos que deberían estar disponibles, tanto por razones estéticas como cinematográficas, y por razones políticas e históricas”, dijo. Eso incluye sus esfuerzos para devolver “la aniquilación de los peces” al público. Después de una revisión agria hundió su acuerdo de distribución, la película permaneció en el limbo durante años. Burnett recurrió a sus amigos en Milestone para lanzarse en 2002, y el grupo pasó 19 años obteniendo los derechos de la película para su lanzamiento desde hace mucho tiempo.

La edición de este año de restaurado y redescubierto, que se desarrolla del 15 al 22 de mayo en el Jacob Burns Film Center, presenta una variedad de películas y un panel de discusión sobre el estado de preservación y restauración del cine. La serie proyectará tres restauraciones de la Fundación de la Cine, incluida “The Searchers” de John Ford con una introducción del miembro de la Junta de TFF y director de “The Holdovers” Alexander Payne, uno de los recientes Proyecto World Cinema Restauraciones de las “sombras de nuestros ancestros olvidados” de Sergei Parajanov, y una colaboración con películas de hitos que trajeron de vuelta “The Annihilation of Fish” de Charles Burnett por su tan esperado lanzamiento teatral. El Fondo de Preservación de Filtos Femeninos iniciará su celebración del 30 aniversario con una proyección de “The Affair at Raynor’s”, un episodio en serie restaurado, y “Ale The Corner” de Francis Marion, una de las primeras películas dirigidas por una mujer, ambas con acompañamiento musical en vivo. La restauración de Indecollect del éxito de Sundance “Girl’s Town” cerrará el programa de catorce películas de la serie, incluidas las restauraciones de Francia, Filipinas y Australia.

Después de que concluya la serie, habrá muchas más restauraciones para ver. Los últimos lanzamientos de Indecollect, “Northern Lights” y el espectáculo de una mujer de Lily Tomlin “The Search for Intelligent Life in the Universe”, se proyectarán en los cines en junio y julio, respectivamente. El Fondo de Preservación Film de Mujeres está aceptando solicitudes de preservación para un nuevo ciclo de subvención hasta el 30 de junio y planee organizar muchas más proyecciones y eventos que conmemoren su 30 aniversario, incluidos los estrenos de dos de sus últimas restauraciones, “The Heart of the Matter” y “Two Lies”, a finales de este año.

Entre la lista ocupada de las nuevas restauraciones de la Fundación de la Cine, Bodde está entusiasmado por las nuevas restauraciones que se estrenan en el Festival de Cine de Cannes esta semana, incluida “Duele in the Sun” del rey Vidor, “Days and Nights in the Forest” del rey Vidor “,” Chronicle of the Year of of Embers “de Mohamed Lakhdar Hamina. Mientras que “The Annihilation of Fish” se abre paso a través de los cines, Heller y Doros sugirieron que el público revise los últimos lanzamientos de Milestone, los “Actos desnudos” de Bridgett Davis y el “Bushman” de David Schickele, un híbrido docu-Drama presciental sobre un estudiante universitario que está arrestado y deportado injustamente. La pareja también recientemente titulares hechos por regalar su empresa histórica a la historiadora de cine Maya Cade, quien fue instrumental en la restauración de “actos desnudos”.

“Conozco a muchos jóvenes, y no miran décadas, no dicen, oh, esta película es en blanco y negro. Esta película es vieja. Esta película se hizo en otro país”, dijo Bodde. “Están muy abiertos al cine. Si les habla, los mueve o los interesa, luego están abiertos a él. Tengo muchas esperanzas de que los jóvenes amen y se preocupen por el cine. También hay muchos jóvenes interesados ​​en el campo de la preservación del cine, y eso me hace muy esperanzador”.

(Descargo de responsabilidad: Monica Castillo es la curadora de la serie y programador de cine senior del festival de cine restaurado y redescubierto).