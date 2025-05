El actor Ike Barinholtz desglosa los cameos de celebridades épicas en el estudio

https://www.youtube.com/watch?v=kcqpuael –m

En el episodio de esta semana del podcast de la gira de premios, la editora de Rotten Tomatoes Awards, Jacqueline Coley, conversa con el actor-comediano Ike Barinholtzque actualmente se puede ver coprotagonizando El estudio. En la serie, Barinholtz interpreta a Sal Saperstein, el hombre a la derecha que usa cocaína mercurial para Seth Rogen ‘S Matt Remick, el recién nombrado Jefe de Estudios Continentales. Basado libremente en el tiempo de Rogen y su compañero Evan Goldberg trabajando en el lote en Sony Fotos, El estudio es una parte Séquitouna parte Borra tu entusiasmo.

Sintonice mientras Barinholtz habla sobre la forma difícil pero divertida de la serie, su cameo favorito de celebridades hasta ahora, y cómo su entrenamiento de improvisación lo preparó como actor para comprometerse con cualquier situación. Echa un vistazo al recién renovado El estudioque ganó una segunda temporada en Appletv+, y te veremos en la próxima parada en la gira de premios.

Jacqueline Coley para Rotten Tomatoes: El estreno de SXSW fue algo. Reseñas y reacciones locas. ¿Qué fue eso para ti? ¿Habías estado antes?

Ike Barinholtz: He tenido algunas cosas estrenadas allí. Lo primero fue Vecinos. En el pasado, fue en el Teatro Paramount, y es el mejor lugar para estrenarse: la multitud está tan lista para funcionar. Y luego volví cuando Bloqueadores estaba sucediendo. Mi esposa estaba dando a luz a nuestra hija el día anterior o después, así que no pude ir, y todavía lo sostengo contra mi esposa e hijo. Todavía estoy muy molesto por eso. Y luego estuve allí un par de años hace cuando Jordan Peele estrenado A nosotros.

Así que he tenido experiencia allí en ese teatro ese fin de semana, y siempre es genial, pero nunca se sabe. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Nunca se sabe. Siempre es un momento diferente. Este es un programa de televisión, no una película. ¿Jugará lo mismo? Aproximadamente un minuto o 90 segundos después de esa proyección, llegaron un par de grandes risas, y pensé, lo solté. Pensé: “Está bien, creo que a la gente les va a gustar”. Y luego definitivamente lo hicieron. Jugó simplemente genial. No puedes ver mucho un programa de televisión en una multitud, y eso es realmente divertido y genial.

