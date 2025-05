Aunque desigual, ‘sobrecompensar’ es una nueva comedia prometedora | TV/transmisión

“En pocas palabras”, dice el Dr. Faye Miller a Don Draper durante la cuarta temporada de “Mad Men”, “Todo se reduce a lo que quiero versus lo que se espera de mí”. Pero, ¿qué pasa si estás aterrorizado por las cosas que quieres y qué pasa si hacer lo que se espera de ti hace un daño constante a los que amas? Este empuje es la fuerza impulsora de la nueva comedia Prime Video/A24 “Overcompensing”, creada por y protagonizada por Benito Skinner como un estudiante de primer año universitario atrapado entre el armario y el resto de su vida. Y a pesar de la desigualidad ocasional, es una de las comedias más prometedoras para llegar a la televisión en la memoria reciente.

Benny (Skinner) parece tenerlo todo. Era un rey de bienvenida, un jugador de fútbol estrella, valedictorian, adorado sin cesar por sus padres, John (Kyle Maclachlan, pasando una explosión) y Kathryn (Connie Britton). Pero el brillo superficial de su vida no coincide con la agitación en el interior; Su hermana mayor Grace (Mary Beth Barone) lo evalúa correctamente, diciendo que nunca ha tomado una decisión propia. Pero no es una de las que juzga, ya que ha abandonado sus formas góticas de vestirse como la esposa de un futuro senador, y ve toda su existencia a través de la lente de su relación con el hermano tóxico de la fraternidad Peter (Adam DiMarco, totalmente comprometida con el bit). Demasiado aterrorizado para actuar con su atracción por su compañero de clase Miles (Rish Shah), Benny, en cambio, pasa todo su tiempo pegado a Carmen (Wally Baram), un estudiante de primer año de Nueva Jersey que lucha por encontrarse después de una tragedia personal.

Los primeros cuatro episodios de la serie rara vez se pierden un ritmo. Mis propios recuerdos de la universidad, donde me especialicé en los estudios de cine, volvieron a inundarse, incluso la escena en la que un hermano de la película interroga agresivamente a Benny sobre el conteo de juramento en “Pulp Fiction”. La embriaguez, la desesperación que puedes oler en la biblioteca antes de las finales, el comedor pendiente: todo se siente real, no forzado. La edición de primer nivel, especialmente de Amelia Allwarden y Todd Downing, le da a “sobrecompensar” una sensación con cremallera pero orgánica. No hay escasez de risas del vientre, y para cualquiera que haya sido a una escuela plagada de clubes privados/vida griega/fiestas interminables, la serie sin duda resucitará recuerdos tanto cringey como alegres.

Benny (Benito Skinner) y Miles (Rish Shah) en sobrecompensación Foto: Cortesía de Prime © Amazon Content Services LLC

Quizás el aspecto más fuerte y más importante de la “compensación” es su representación de lo que las restricciones heteronormativas hacen a los niños. Peter, rodeado de hermanos de fraternidad, que se hueven en sus peores impulsos, abandona regularmente su lado suave y dulce para participar exactamente en el tipo de comportamiento emocional y verbalmente abusivo que le da un trabajo a un banco de inversión. La inseguridad de Grace acerca de ser “alternativa”, que lleva negro, escucha música no incluida en los 100 mejores de Billboard, le lleva a una vida que realmente no le gusta, pero supone que es el boleto para una adulción cómoda y segura.

John y Kathryn parecen padres perfectos, por lo que Benny siente la presión para enorgullecerlos, pero solo en la forma en que el mundo que los rodea parece apoyar (por ejemplo, especializándose en los negocios, uniéndose a una sociedad exclusiva en la universidad, apuntando a una carrera en finanzas). Además, Benny no siempre es un buen tipo. Sí, tiene miedo de salir; Sí, está ansioso y cualquiera que lidie con tanto cambio, pero su miedo lo lleva a tratar mal a las personas, lo que complica aún más los sentimientos del espectador sobre su viaje. En última instancia, nadie es realmente malo o bueno todo el tiempo, la “sobrecompensación” parece decirnos: todos estamos operando por miedo, especialmente en la universidad.

Es posible que la serie no sea tan exitosa sin el carisma de su elenco. Skinner lo da todo, al igual que Holmes, que interpreta a Carmen’s desquio y completamente sin disculpas compañero de cuarto Hailee, cuya escena aterriza como un tornado de feminismo mundial bizarro y chistes de milla a minuto. Pero ella brinda apoyo completo a sus novias, independientemente de si lo necesitan o lo buscan.

Benny (Benito Skinner) en sobrecompensación

“Compensar en exceso” podría usar más Owen Thiele, quien interpreta a George, un organizador del campus de la Alianza Estudiantil LGBTQ, que resume sin palabra y elegantemente a Benny en los momentos de conocerlo. Del elenco principal, Baram es el extraño. En un conjunto donde abunda el encanto, es errónea y carece de la gama de expresiones necesarias para capturar la agitación de la edad adulta. Sin embargo, tanto ella como Skinner tienen entre 20 y 30 años, algo que incluso el mejor maquillador no puede ocultar.

A veces es difícil saber cuándo se establece la serie. A juzgar por la presencia ubicua de una plataforma de redes sociales similares a Facebook, y una banda sonora llena hasta el borde con campanas de trineo, Lorde y Charlie XCX (que se desempeña como productor ejecutivo y compuso música original para el programa), “compensar” en los 2010, pero algunos de los diálogo están más sintonizados con la forma en que las personas jóvenes hablan ahora. Sin embargo, deje que las estrellas invitadas te distraigan de esto; Bowen Yang, Andrea Martin y Megan Fox pasan por unos momentos divertidos, agregando color y caos a la narración.

La serie pierde parte de su PEP en su mitad trasera. Su tono gira más al melodrama a medida que pasa el tiempo, y la continua renuencia de Benny a enfrentar la realidad comienza a crear drag en el ritmo de la historia. Pero en general, esta es la serie “La vida sexual de las universidades” quería ser, pero no lo fue. No hay pelusa aquí; Si no se ríe, está contemplando el mundo que le hemos dicho a los jóvenes en que debe existir, en lugar de darles la fuerza y ​​los recursos para construir uno nuevo para ellos mismos.

Temporada completa proyectada para su revisión. Actualmente transmitiendo en Prime Video.