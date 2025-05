Las 10 mejores muertes de la franquicia de destino final

(Foto de © nueva línea)

Si te despiertas una mañana en el estado de ánimo para escenas de matar inusuales en las películas, dirígete a tu teatro local el 16 de mayo para Líneas de sangre de destino finalLa sexta entrega de la larga franquicia de terror y la primera en 14 años. Línea de sangre está coescrito por uno de los grandes nuevos guionistas de terror, Guy Busick, que coescribió la fantástica sátira de terror Listo o no y las dos entregas más recientes del Gritar franquicia. La nueva película une todas las entregas anteriores, ya que un personaje principal de cada película se revela como el descendiente de un sobreviviente de incendio rascacielos de la década de 1960.

Esta serie de 25 años gira en torno a la muerte exigente de venganza de grupos de adolescentes que la han engañado, recogiéndolos uno por uno (o múltiples a la vez) de manera creativa y sádica de Rube Goldberg. En entregas pasadas, el icono de terror tardío, gran Tony Todd ha hecho cameos casi cada vez como director de funeraria y experto en muerte William Bludworth (que puede o no ser la personificación de la muerte). El esta en Línea de sangretambién, con un papel ampliado que profundiza en el pasado del personaje.

Mira, nadie dijo el Destino final La serie es la llamada “Horror elevado”. En su mejor momento, Destino final es muy entretenido, satírico, creativo y muy divertido. En el peor de los casos, bueno, puedes ver a los adolescentes volando accidentalmente a través de las cercas de la cadena y terminando pequeños cuadrados de carne, ocasionalmente en 3D para que las piezas vuelen en la pantalla.

Aquí ahora están las 10 escenas de matar más interesantes en las primeras cinco películas. Tenga en cuenta que las muertes como parte de una premonición (un dispositivo de trama frecuente entre los muchos personajes psíquicos de la serie) cuentan totalmente, porque de lo contrario no podríamos incluir algunos de nuestros favoritos.

10. El drenaje del tope – El destino final (2009)

Probablemente en una de las escenas de muerte más tontas de toda la serie, y vale un lugar número 10 por su cuenta por esa razón, Hunt Wynorski (Nick Zano) Nade al fondo de una piscina en un club de campo, persiguiendo la afortunada moneda que él cree que lo está ayudando a sobrevivir contra la muerte. La moneda no ayuda. Hunt consigue sus pantalones cortos de natación atascados en el desagüe en el fondo y no puede moverse. Al mismo tiempo, la presión del agua aumenta drásticamente y chupa la moneda afortunada, y sus órganos internos, hacia el desagüe … a través de su trasero.

9. Gimnasia Spinebuster – Destino final 5 (2011)

Un gran temor que tienen muchos gimnastas es aterrizar mal al final de una rutina y sufrir un accidente catastrófico. Eso es lo que sucede aquí con Candice Hooper (Ellen Wroe), quien practica su rutina de gimnasia poco después de sobrevivir a un colapso de puente masivo. La muerte no está contenta de que evitó caerse del puente, por lo que otra gimnasta pisa un tornillo y cae, enviando tiza a un ventilador, que sopla en la cara de Candice, tirando su aterrizaje e doblando su cuerpo por la mitad.

8. Gun de las clavos en la cabeza – Destino final 3 (2006)

Todos saben no jugar con equipos pesados. Con la venganza de Death en esta película en pleno apogeo, los adolescentes no son tan desafortunados, ya que las mejores escenas de muerte de esta serie son precedidas por algunas escapadas inteligentes, falsificaciones y casi fallas. Así es como va este: una carretilla elevadora en un garaje comienza a correr por sí solo (gracias, muerte) que aplasta varios contenedores de líquido de lavador azul. El montacargas se encuentra en un tablero, que se encuentra con algunas escaleras, lo que hace que se caigan varios piquetes afilados. Wendy Christensen (Mary Elizabeth Winstead) empuja a Ian McKinley (Kris Lemche) Fuera del camino, por lo que Death elige el próximo objetivo en la lista: Erin Ulmer (Alexz Johnson), quien se desliza sobre el líquido de la lavadora y activa una pistola de clavos, lo que destruye absolutamente su rostro con una docena de uñas.

7. La cama de bronceado – Destino final 3 (2006)

Cualquier persona con claustrofobia puede relacionarse con la posibilidad de quedar atrapado dentro de una máquina cerrada sin salida, ya sabes, algo así como una cama de bronceado. Esta es una muerte simultánea rara, como los mejores amigos con nombres similares Ashley Freund (Chelan Simmons) y Ashlyn Halperin (Cristal lowe) Decide tomar una sesión en camas de bronceado adyacentes, sin darse cuenta de que la muerte es detrás de ellos, o podrían no haber caído por una trampa tan obvia. Una chispa y un fuego elevan la temperatura de la cama de bronceado en un grado incómodo, y cuando los mejores amigos intentan salir, un teléfono vibrante conduce a una rejilla que cae sobre un estante, que se aloja entre las camas y las atrapa. Ashley y Ashlyn se asan por primera vez con las bombillas de bronceado, luego se queman hasta la muerte cuando se encienden las camas. Trate de no pensar en el olor.

6. Las señales estaban en todas partes – Destino final (2000)

El original Destino final es también el más satírico, con huevos de Pascua, nombres de personajes y diálogo, todo relacionado con películas de miedo, muerte y el miedo de los mismos. Esta película inicia varias tradiciones de la serie, incluido un aguijón justo antes de los créditos que tienen lugar meses después, con uno o todos los sobrevivientes que se encuentran con una muerte tardía e irónica.

En este caso, son seis meses después de los eventos de la película, en París, y hay, sorprendentemente, tres adolescentes que han sobrevivido: Alex Browning (Devon Sawa), Ríos transparentes (Ali Larter), y Carter Horton (Kerr Smith). Una discusión entre ellos sobre el orden adecuado de la venganza de la muerte comienza a preocuparlos. Clear ve una premonición de autobuses en un reflejo y advierte a Alex justo a tiempo, pero el autobús desviado hace que una señal de la calle golpee un letrero de neón gigante. Carter salva a Alex del letrero oscilante. Para su horror, se dan cuenta de que Carter es el siguiente, y efectivamente, el letrero se aleja hacia el otro lado hacia Carter mientras saltamos a los créditos.

5. Second Piso: cabezas cortadas – Destino final 2 (2003)

Una víctima rara que no es una adolescente, madre Nora Carpenter (Lynda Boyd), que acaba de ver a su hijo morir por un panel de vidrio, aprende en el último segundo que un hombre con ganchos la va a matar. Esto sucede, pero es un poco más complicado que eso: en un ascensor, su cola de caballo queda atrapada en una caja de prótesis llevada por un hombre espeluznante. En su intento de escapar, deja el ascensor, que se cierra con fuerza en su cuello. A medida que el resto del elenco sobreviviente intenta liberarla, el ascensor se mueve, apretando más y más apretado hasta que corta la cabeza, enviando el cuerpo y la cabeza rodando hacia el hombre con los ganchos y Eugene Dix (TC Carson).

4. Tendro de la nada – Destino final (2000)

La muerte es astuta en esto, la primera escena de venganza de la serie después del truco inicial de rescate y muerte. Tod Waggner (Chad Donella) está colgando un poco de ropa para que se seque en su ducha, cuando un poco de jabón mortal de baño aparece debajo de sus pies. Se desliza en la bañera de la ducha, el tendedero se envuelve alrededor de su cabeza y Tod no puede alcanzar las tijeras a tiempo y estrangula hasta la muerte. El jabón líquido azul se mueve por sí solo, drenando a sí mismo antes de que alguien pueda encontrar la evidencia. Ese es un truco sucio.

3. Láser a la vista – Destino final 5 (2011)

Los mejores asesinatos de la serie se basan en fobias reales: vuelos en avión, paseos en montaña rusa, camiones de troncos y cirugía ocular láser, solo por nombrar algunos. En esta entrega secreta de precuela filmada en 3D, Olivia Castle (Jacqueline MacInnes Wood) se está sometiendo a una cirugía ocular Lasik, probablemente no sea una decisión sabia cuando la muerte lo busca. Efectivamente, el ojo médico sale de la habitación, y el láser no funciona mal, quemándola en el ojo y la mano. Sorprendentemente, esto no es lo que la mata, pero le hace tropezar con ciego y finalmente caer por una ventana a un automóvil estacionado varias historias a continuación. Como un acto final de ironía, su ojo láser se libera de su rostro mientras aterriza, solo para ser atropellado por otro automóvil.

2. Lanzado a través de una cerca – El destino final (2009)

Esta es, sin duda, la muerte más tonta en toda la franquicia, pero también la más divertida, porque esto fue durante el auge en 3D de la década de 2000, por lo que esta cuarta entrega se filmó para que todos los movimientos finales de la Muerte estuvieran dirigidos hacia y fuera de la pantalla. Aproximadamente a la mitad de este, después de una serie de otras muertes en la cara, Andy Kewzer (Andrew Fiscella) es lanzado al aire por un bote Wayward C02 y a través de la cuadrícula de una valla de metal con forma de enlace de cadena, enviando sus piezas en cubos a la cara de la audiencia. No es muy probable que un extraño accidente, pero aún digno de esta lista.

1. Registre a la cara – Destino final 2 (2003)

¿Alguna vez hubo alguna duda? La enorme acumulación de automóviles y camiones al comienzo de Destino final 2 es posiblemente la escena más aterradora e inductora de fobia de toda la serie. Durante una premonición del personaje psíquico Kimberly Corman (AJ Cook), un tronco que pesa varias toneladas rebota en un camión de tala, a través de un parabrisas, y directamente a través de la cabeza de Michael Landes (Thomas Burke).

Esta escena ha entrado en la conciencia de innumerables conductores de carreteras, haciendo que cambien de carril cada vez que un camión que transporta troncos, o postes de metal, o cualquier cosa apilada y cilíndrica, en sus camas de camiones. Como mencionamos, aunque esta escena realmente no sucede en el contexto de la película, todavía se incluye aquí debido a la pura efectividad.

¿No estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál es tu muerte favorita en el Destino final ¿franquicia? ¡Háganos saber en los comentarios!

Líneas de sangre de destino final Se abre en los cines el 16 de mayo de 2025.

