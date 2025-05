“Murderbot” de Apple TV+funciona a lo largo de los parámetros de la misión, pero necesita resolver algunos errores | TV/transmisión

Es divertido, en un mundo donde el final de “Andor” nos dio el reciente regreso de K-2SO, el droide de asalto más vigorizado de “Star Wars”, para ver otro espectáculo de ciencia ficción con otro botón de asesinato igualmente cínico. Pero viene Apple TV+, hogar de la ambiciosamente futurista serie de no franquicias (“Foundation”, “For All Mankind”), para dejar un robot asesino en medio de un mundo peculiar de corporaciones malvadas y una opera de jabón melodramática “contenido”. Y lo que es más, todo lo que este robot asesino quiere hacer es lo que todos, al final del día, realmente queremos: quedar solos para ver sus programas.

“Murderbot”, basado en la aclamada serie de novelas de Martha Wells Los diarios de asesinatohace su mejor nivel para traducir el humor mordaz de esos libros a la pantalla. Y para su crédito, su primera temporada sale con un éxito modesto: el tono, la cortesía de los adaptadores y los showrunners Paul y Chris Weitz (“Acerca de un niño”), se encuentra en algún lugar entre Douglas Adams y John Scalzi, que imaginan un universo donde hemos resuelto los problemas de los viajes interstelares pero todos los fuszales buroucráticos y la competencia de la humanidad de la humanidad en las estrellas.

Sin embargo, nada de eso se registra ante la Unidad de Seguridad 238776431 (Alexander Skarsgård), un robot de seguridad corporativo recientemente renovado que, en los primeros minutos de la serie, los jailbreaks en su “módulo de gobernador”, lo que le da liberación sobre sus movimientos (y la capacidad de nombrar a sí mismo: “asesinato” tiene un buen anillo). Justo en el tiempo, también, porque está determinado que la mayoría de los humanos son, bueno, imbéciles, y preferiría seguir su propio camino.

Lástima que no pueda, sin embargo, porque la corporación lo huele y lo derretiría en ácido. Por lo tanto, debe desempeñar a regañadientes el papel del robot obediente, incluso cuando no desea nada más que la muerte en sus amos humanos. (Para matar el tiempo, descarga miles de horas de contenido y lo ve todo; es especialmente aficionado a una ópera espacial jabonosa llamada “El ascenso y la caída de la luna santuario”, que se muestra aquí como un poco de pantalla verde que protagoniza a John Cho, Clark Gregg y Jack McBrayer con trajes tontos.) ¿Su última asignación? Un grupo de científicos hippies de fuera del borde corporativo, que alquilan a regañadientes el bot más barato que puedan para que la compañía pueda garantizar su expedición a un planeta remoto. ¿Adivina quién obtiene el concierto?

Sin embargo, a medida que avanza la misión, Murderbot se hace aficionado extrañamente a su nuevo equipo de seis: el ansioso líder Mensah (Noma Dumezweni); exogeólogo Bharadwaj (Tamara Podemski); TRUPLE NASCENTE PIN-Lee (Sabrina Wu), Arada (Tattiawna Jones) y Ratthi (Akshay Khanna); y el Gurathin aumentado (David Dastmalchian), cuyas mejoras cibernéticas lo hacen más probable que huelga el secreto de Murderbot. Sin embargo, todos están un poco ocupados, teniendo en cuenta que el planeta está lleno de criaturas similares a gusanos, tecnología antigua y brechas extrañas en los mapas suministrados por las corporaciones que se sienten a propósito. Todos los problemas que solo Murderbot pueden ayudarlos a resolver, y lo hará, con un rollo de ojo cibernético.

“Murderbot” no es el tipo de serie de comedia que establece los parámetros de su misión para Belly Rishs: está contento de simplemente colocarte en un mundo ligeramente irreverente y dejarte ver a través de la lente de un robot con grandes armas y un chip aún más grande en el hombro. La mayoría de los chistes vienen por cortesía de la voz en off de Murderbot (que el equipo de feely le llama “secunidad”, un término que usan con creciente cariño cuanto más se apegan a él); Es un dispositivo laborioso, sin duda, pero parece la forma más elegante de sentarnos dentro del monólogo interno de Murderbot, que es de donde provienen la mayoría de los chistes de todos modos. Los otros gags, que implican estar boquiabiertos en las representaciones rectas de no monogamia, o tartamudeantes al estilo Whedon de nuestro elenco de apoyo introvertido, no aterrizan tanto como deberían. (El destacado cómico más exitoso, realmente, es de Anna Konkle de “Pen15”, que aparece como la única sobreviviente de una expedición vecina salió mal).

Dicho esto, hay una dulzura engañosa en el tono de “Murderbot”, en medio de todas las cosas de criaturas que explotan la cabeza y la acción acompañante que sigue cuando Murderbot y sus humanos investigan una conspiración que se desarrolla rápidamente en el planeta. Los cuentos de los androides en la ciencia ficción son a menudo historias sobre aprender a ser Los encantos humanos y de “Murderbot” toman un poco más de forma en su última mitad, cuando la curiosa empatía que sus humanos muestran hacia él comienzan a suavizar sus opiniones hacia ellos. Skarsgård, por su parte, es excelente aquí, ofreciendo una actuación que clava la caminata de la cuerda floja del personaje entre jugar como un droide insensible y calentarse a sus mansas y débiles cargas.

Sin embargo, desearía que fuera suficiente, y a pesar del elegante diseño de producción y los admirables efectos, “Murderbot” se siente como una comedia de ciencia ficción que aún busca identidad. Esta primera temporada es una adaptación de una novela bastante delgada, después de todo, y no hay mucha carne en los huesos para masticar. Pero con este viaje inaugural fuera del camino, quizás Murderbot encontrará aventuras más estimulantes y humanos más interesantes para poner los ojos en blanco.

Temporada completa proyectada para su revisión. Los nuevos episodios transmiten los viernes en Apple TV+.