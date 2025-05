Cannes 2025: La hermana pequeña, la ola | Festivales y premios

“La hermana pequeña” La tercera característica teatral dirigida por la actriz Hafsia Herzi (y la primera que se muestra en la competencia) es el tipo de película que suena ordinaria cuando se describe pero se juzga bien en sus detalles. Basado en una novela de Fátima Daas, sigue cinco temporadas en la vida de una mujer joven, Fátima (Nadia Melliti), mientras hace transición de la escuela secundaria a la universidad en París y al mismo tiempo lidia con un importante descubrimiento sobre quién es.

Fátima se da cuenta de que le gustan las mujeres, una revelación que desafía su identidad como musulmana devota de una gran familia argelina tradicional. (La película se abre con ella recitando una bendición mientras se lava las manos). La forma en que reconciliará esas dos cepas de su vida es el empuje del drama, que es refrescante en la medida en que permite que la elección no sea todo o nada.

Al principio, cuando está estudiando para su bachillerato, un joven que piensa que él es su novio no solo pide que hagan las cosas “oficiales” al casarse, sino que también agrega que es hora de que comiencen a tener bebés: “una princesa, como tú”. (El tipo probablemente tenga la edad de Fatima, pero parece que apenas está fuera de la secundaria).

Las suposiciones patriarcales son solo un obstáculo que enfrenta Fátima. Ella toma aplicaciones de citas para conocer mujeres, que comienzan a darle una mejor idea de quién es y la vida que quiere llevar. Una de las mujeres que conoce es Ji-Na (Ji-Min Park), una trabajadora médica que la trata por el asma y también está en las aplicaciones. Hay una conexión más fuerte entre ellos de la que Fátima ha sentido con las otras mujeres. Y el amor parece ser mutuo, excepto que Ji-na sufre de depresión severa, lo que también hace que la relación sea complicada de su fin.

Una película convencional podría tratar la trayectoria de Fátima como moverse puramente hacia la liberación total, lejos de su educación espiritual. Pero al final de la película, se sienta con un clérigo para tratar de comprender mejor si lo que está haciendo es proscrita religiosamente. También permanece en sintonía con las sensibilidades de su madre, y hay algunas dudas en una conversación entre ellos cerca del final, de si la madre está en sintonía en silencio con la suya. De alguna manera, “The Little Sister” se siente un poco sencillo para la competencia, pero tiene suficiente especificidad cultural (y suficiente protagonista vívidamente dibujada) para demorar en la mente.

Luchar contra el patriarcado es aún más abiertamente un tema en “La ola” Un musical de Sebastián Lelio (“Una mujer fantástica”) inspirado en las protestas de los derechos de las mujeres que tuvieron lugar en Chile en 2018.

Y Lelio, que en algún momento rompe la cuarta pared para reconocer la ironía de que un hombre está escribiendo y dirigiendo una imagen sobre este tema, entiende cómo filmar un musical. Gran parte de lo que es infeccioso de la película tiene que ver con la fluidez de su cámara y la coreografía de primer nivel. Este es un género que, en estos días, a menudo se ejecuta torpemente, y “The Wave” logra ser un tape de los pies (la música se acredita a Matthew Herbert, recurriendo a la aportación de lo que las notas de la prensa se refieren de manera algo despectiva como “17 compositores femeninas chilenas”) y, cuando es necesario, una exploración brechtiana de las activismo y sus complejidades.

La trama se centra en Julia (Daniela López), una estudiante de música de segundo año en su universidad que está aceptando el hecho de que un encuentro confuso con un amigo probablemente fue una agresión sexual. Cuando sus compañeros de estudiantes comienzan a protestar contra la vista gorda de que la escuela ha recurrido a las quejas de las mujeres sobre la conducta sexual inapropiada, Julia es persuadida de ser voluntaria para el comité de testimonios, lo que significa que elimina las historias de otros y comienza a darse cuenta de cuán dominante puede ser esa mala conducta.

Las manifestaciones proporcionan una salida natural para las canciones, como cuando los estudiantes deciden causar una tormenta (metafórica) tomando el control de la escuela. (“The weather forecasters are calling it an unusual phenomenon,” they sing. “It’s going to rain at the university.”) And while Lelio’s elaborate dolly and Steadicam shots give the dancers room to play, you can (in a good way) also imagine “The Wave” being adapted for the stage, with the back-and-forth between the administrators and the students—and the accusers and the accused—providing a kind of natural Jets-Vs.-Sharks Dynamic. Si eso suena glib o trivializando, tenga en cuenta que “la ola” en sí toca las cosas demasiado ampliamente de vez en cuando. En un número, los policías sacuden sus cosas y cantan una canción sobre las preguntas de las manos que hacen a las mujeres que presentan quejas.

A pesar de toda su energía y color, “The Wave” no es perfecto; Tiene demasiadas finales, para empezar, aparentemente después de haber perdido el contacto con exactamente el mensaje con el que quiere enviar a los espectadores. Pero también es difícil no gustarle. Los musicales pegadizos con golpe, corazón y ideas no se pueden dar por sentado.