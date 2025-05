Cannes 2025: La sombra de mi padre, Enzo, Dalloway | Festivales y premios

Normalmente, para estos despachos, intentamos emparejar películas dentro de sus respectivas secciones. Pero Cannes es una tarea tan masiva que se siente más apropiado saltar de una sección a otra de la misma manera que muchos críticos lo hacen. Como tal, este envío incluye una selección de un cierto respeto, quince días y medianoche, todo sobre pérdidas de algún tipo.

Mil esperanzas residen en “La sombra de mi padre“, La película semiautobiográfica aplastante personal de la directora Akinola Davies ambientada en 1993 Nigeria. En la primera película de Nigeria para estrenarse en Cannes sin cierto respeto, la primera esperanza de que Springs es el más potente: los hermanos Akin (Godwin Egbo) y Remi (Chibuike Marlevous Egbo) no han visto a su padre Fola (un Otherworldly Dirsu) que lo desean a lo largo de Tan Longsy, lo que desea, lo que quiere a su padre) (un Otroworldy Sope. presencia. Apelaciones de corazón abierto entre un padre arrepentido y sus hijos despreciados.

Esta es una película bellamente representada sobre el tipo de pérdida que te destroza permanentemente. Establecido durante las elecciones entre MKO Abiola y Bashir Tofa, cuyo resultado causó brotes de violencia en todo el país, somos testigos de estos personajes que pierden su país. En la acumulación de lugares, el folá y sus hijos visitan: un sabroso restaurante, un parque de diversiones en desuso y una playa tranquila, que tienen resonancia personal para el folá. Mezclar el realismo mágico de la película con las creencias cristianas de esta familia también nos desvanece, tanto sonica como estéticamente. Estamos atrapados en un tiempo de “otro”: película de 35 mm y imágenes de archivo televisadas fracturan el sentido del lugar, mientras que las imágenes de arena texturizada y las manos desnudas que se tocan simultáneamente nos castigan. Nos expulsamos más a partir de este momento por una puntuación cautelizada que oscila entre los altibajos etéreos y los mínimos de Moody.

Sin embargo, la mayor pérdida y la mayoría de la ruptura sísmica del tiempo son los momentos resbaladizos entre un padre y sus hijos. Porque en “la sombra de mi padre” son las heridas permanentes que alimentan escenas evocadoras y crudas que se queman en el cerebro de uno. Está la secuencia de la playa donde Dirisu como Fola parece estar en el espacio entre actuar y creer mientras enseña a uno de sus hijos a nadar. También hay un momento en el parque de atracciones donde un tiovivo inspira la libertad y la relajación. Todos parecen extenderse para siempre, pero no lo suficiente. Esta película entiende implícitamente el dolor de darse cuenta demasiado tarde de que tus padres son tus amigos. Envuelve el aguijón de revivir la idea de “qué pasaría si” al crear un diseño de sonido potente y una edición entusiasta que proporciona una columna vertebral a los marcos coloridos que parecen coincidir con la pátina de un sueño. “Todo es un sacrificio. Solo tienes que rezar para no sacrificar lo incorrecto”, dice Fola.

Los pasajes oscuros y los momentos brillantes en “La sombra de mi padre” personifica el alto precio que se paga cuando has sacrificado demasiados días durante demasiado tiempo. De alguna manera, es una obra maestra de un director por primera vez cuya elaboración de un alcance épico y una sensación de intimidad tierna lo convierte en otro nuevo pico para el cine africano.

En un sitio de construcción sofocante en Francia, un Enzo (Eloy Pohu) de 16 años trabaja sin pensar. Detenido y despiadado, comete un grupo de errores que su amigo Vlad (un conmovedor maksym Slivinskyi) se arregla sin cita. Robin Campillo’s “Enzo” Comienza como una especie de giro al revés en “Riff-Raff” de Ken Loach, una película de manera similar sobre clase y ubicada en un sitio de construcción. Pero en lugar de mirar hacia arriba desde la vista de la clase baja, se hace desde la perspectiva de un diletante rebelde. Porque Enzo no es realmente un trabajador incompetente. Es un abandono de la escuela secundaria que es hijo de un ingeniero rico y un profesor. Ha tomado este difícil comercio para presumiblemente vivir una sal de la vida de la tierra, solo para irse a casa al final del día para nadar en la piscina privada de su familia.

El malestar medido en el corazón del primer partido de la quincena de los directores no es realmente similar a la gran y desgarradora “BPM (ritmos por minuto) de Campillo. Este guión enigmático fue escrito por el escritor/director Laurent Cantent antes de su muerte y sigue su interés temático previo en jóvenes molestos. Durante gran parte de su tiempo, la película nos mantiene a lo largo del brazo, principalmente porque Enzo es un solitario tan malhumorado. Realmente solo se comunica con su madre (Élodie Bouchez) y es principalmente adversario contra su gentil padre (Pierfrancesco Favino). También sacude a la sombra de su hermano escolástico (Nathan Japy). En cambio, Enzo afirma que se siente mucho más en casa en la construcción de sitios, a pesar de no ser muy bueno en su oficio, cambiando con personas como los hermanos ucranianos Vlad y Miroslav (Vladislave Holyk).

Es Vlad a quien Enzo admira más como más que un mentor. A veces, “Enzo” parece que se convertirá en “llamarme por su nombre”. Pero en medio de las colinas francesas y el pintoresco resplandor del sol, sorprendentemente no abarca por completo esa comparación. En cambio, la película trata de convertirse en algo más resbaladizo y ligeramente revelador sobre la clase, un tema que no necesariamente aterriza, especialmente cuando el guión intenta ser torpemente en la guerra en Ucrania. En ese sentido, Enzo es un personaje desagradable, pero no en la forma en que la película pretende. Este es un adolescente confundido, otorgó una nota de gracia que ambos se sienten desagradables y reinvala a la clase baja como los sirvientes de la parte superior.

En el thriller distópico de ciencia ficción suave “Dalloway“, Que se estrenó en la sección de medianoche, Clarissa (una Cécile de Francia comprometida) es una escritora bloqueada creativamente que trabaja en un libro sobre Virginia Woolf en una residencia de artistas con IA. Allí, su IA, llamado Dalloway, no solo el departamento de que la organización le proporciona. Ella alcanza recuerdos dolorosos del suicidio de su hijo para conjurar la prosa arrestante.

Se necesita la película de Yann Gozlan por igual en desarrollarse, tambaleándose en Fits y comienza a ser primero sobre la pérdida personal de Clarissa y la difícil vida de Woolf. Pero la película tiene poco que decir sobre cualquier tema. Tampoco profundiza en su entorno de futuro (o presente) no muy lejano de una pandemia debilitante y una onda de calor abrumadora que causa enmascaramiento, pruebas y toallos. En cambio, cuando Clarissa se encuentra con un compañero residente sospechoso llamado Matias (Lars Mikkelsen), quien le advierte que están siendo observados, grabados y absorbidos creativamente por sus homólogos de IA, la película tiene como objetivo hacer una declaración sobre la devaluación de los creativos y su arte.

“Dalloway” tiene todos los giros y vueltas de una novela de tiendas de diez centavos sin la intriga. Odio decir que esto podría haber sido escrito por AI, es una crítica cliché, pero irónicamente esto podría haberlo hecho. El diálogo a menudo está trillado, proporcionando pocas ideas reveladoras sobre Clarissa como personaje o el mundo que habita. El grupo tecnológico villano, conocido como Casa, detrás de la IA, permanece suscrito y en su mayoría oscurecido, privando a la película de cualquier tensión notable. Esta es también otra narrativa futurista donde el aspecto de la arquitectura y los muebles equivalen a una tontería gris minimalista.

No sucede nada nuevo o emocionante en “Dalloway”. Es una película que aparece como un collage de varios titulares del año pasado. Todo, desde los ataques en Hollywood hasta el surgimiento de los documentos de término de escritura de chatgpt, se hace para comentar si los creativos existirán en el futuro o si las máquinas los reemplazarán. Hay un núcleo de algo en explorar ese miedo. Pero “Dalloway” se consume tan al alcanzar los ritmos de género estándar que olvida forjar cualquier cosa que se parezca a un núcleo emocional. En cambio, es tan desechable como cualquier máquina.