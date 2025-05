Taquilla de fin de semana: finales finales de las líneas de sangre del destino puntajes de la apertura de la apertura del asesino

“El tiempo … está de nuestro lado” – dijo nadie del Destino final cine. Pero aparentemente sí lo es. Han pasado catorce años desde que llegó la quinta entrada en la franquicia y salió con el más bajo bruto doméstico de todos. La broma está en cualquiera que pensara que era algo malo, ya que todas estas películas han obtenido ganancias, y vaya, es el número seis que también está convirtiendo uno. No solo ha usurpado los brutos delanteros de la parte cinco, sino que en su primera semana, será el más recaudado de toda la serie.

Rey de la cosecha: Líneas de sangre de destino final Puntuaciones de fin de semana de apertura asesina

Cuando Lionsgate lanzó Vio x En 2023, habían pasado solo dos años la protagonista de Chris Rock Espiralque se lanzó cuatro años después del reinicio de Rompecabezasque llegó siete años después de la supuesta conclusión de Vio 3-D. Vio x también lo hizo bastante bien, haciendo la mayor cantidad de dinero desde Vio V en 2008. Destino final 5 debutó en agosto de 2011 a $ 18 millones, solo dos años después El destino final Montó una apertura de fin de semana del día anterior al trabajo a un destino de más de $ 66 millones. Líneas de sangre de destino final Solo dijo: “Sosten mi cerveza, pero ¿no podrías ponerla tan cerca del borde de la mesa que cae y aterriza en el cable eléctrico conectado a la torre de línea de alimentación defectuosa que podría aplastarme la cara?” Sí, decía eso, y se abrió a $ 51.7 millones, más alto que los totales nacionales de ambos Destino final 5 ($ 42 millones) y Destino final 2 ($ 46 millones), y para fines del lunes, habrá superado al original y el número 3.

Los fanáticos del horror pueden estar buscando material fresco, pero cuando se trata de ampliar la base, una franquicia de reconocimiento de buen nombre es donde está. Pecadores Ciertamente está llenando el proyecto de ley en el nuevo departamento, pero más allá de eso, la bendición de terror ha girado principalmente en torno a los títulos que el público ya sabe. Además de las obras de Osgood Perkins (con un guiño a Stephen King), las películas de género que han estado ganando el dinero últimamente han sido Un lugar tranquilo, alienígena, sonrisa, terrifay cada fanático de terror sabe el nombre de Nosferatu. Esto no es de ninguna manera un golpe de los números para Destino finalque son bastante impresionantes, ni está cerrando ninguno de los esfuerzos de pequeños presupuestos para obtener ganancias a pesar de estar mucho menos atendidos. Pero aquí es donde el horror está prosperando. Línea de sangre es solo la segunda película de la franquicia en obtener una nueva calificación con los críticos, y me refiero a lo nuevo. Actualmente está certificado de nuevo en 93% en el tomatómetro, en comparación con un 63% simplemente fresco para la quinta entrada. Es solo el séptimo lanzamiento (en más de 2,000 teatros) anotar 90% o más con los críticos este año, y con las vacaciones del Día de los Caídos la próxima semana, esta está destinada a ser la primera película de la franquicia en pasar la línea de $ 100 millones. Ya tiene internacionalmente con $ 102 millones, y solo necesita otros $ 84 millones para ser la entrada global de mayor recaudación de la serie.

Devuelos Rotten: el público no tiene paciencia para Date prisa mañana

Líneas de sangre de destino final Puede tener uno de los mejores puntajes críticos del año, pero también vimos el peor abierto este fin de semana. Trey Edwards Shults ‘ Date prisa mañana se llama un proyecto de promoción de vanidad para el Weeknd (también conocido como Abel Tesfaye, jugando a sí mismo y con crédito de co-escritura). El lanzamiento de Lionsgate está actualmente en un 19% en el tomatómetro, el más bajo de 2025 para una película lanzada en más de 2,000 teatros (la película está en 2,020 teatros). Más bajo que El amor duele (19%), Riesgo de vuelo (27%), Los Caballeros Alto (38%) y Blanco como la nieve (42%). Shults es un cineasta que también se le ha mostrado mucho amor a los críticos, de su debut. Krisha (95%) a su thriller apocalíptico Viene de noche (88%) A sus trágicas ondas de drama familiar (84%), todas certificadas frescas. Puede recordar el Weeknd como parte de la serie muy ridiculizada de HBO El ídoloque obtuvo un 19% igualmente triste de los críticos. Date prisa mañana Se abrió a solo $ 3.3 millones, pero según los informes solo cuestan $ 15 millones.

Cuentos del Top 10: Rayos* Cae al segundo, Pecadores y Minecraft Esperar

Ahora pasamos a Marvel’s Rayos* en su búsqueda de $ 200 millones. En su tercer fin de semana, la película obtuvo $ 16.5 millones, lo que llevó su total de 17 días a $ 155.4 millones, justo arriba Pasado mañana ($ 153.1 millones), X-Men Origins: Wolverine ($ 150.9 millones), y Pitch Perfect 2 ($ 147.5 millones) en la tabla de mayo. Ninguna de esas películas llegó a $ 200 millones, y sus terceros fines de semana estuvieron dentro de $ 300,000 entre sí, entre $ 14.53 y $ 14.82 millones. Rayos es un poco más alto y mira un fin de semana del Día de los Caídos, aunque contra un par de nuevos bateadores. Además, ahora está en un camino un poco mejor que Thor y posiblemente solo llegar a alrededor de $ 195 millones. Promoviendo esa especulación, Capitán América: Brave New World fue alrededor de $ 8 millones por delante de Perno a los 17 días y tuvo un tercer fin de semana no muy por menos de $ 14.85 millones. Rayos Debería obtener el límite durante el fin de semana festivo, pero podría enfrentar más caídas después. A nivel mundial, la película acaba de pasar $ 325 millones, pero a un presupuesto igual a Valiente mundo nuevoque recaudó más de $ 415 millones en todo el mundo y se considera una señorita, Rayos podría aparecer ahora con menos menos.

Ahora pasamos a una película con la esperanza de perseguir un bruto doméstico de $ 300 millones, incluso si establecimos la semana pasada, esas probabilidades fueron bajas. Ryan Coogler’s Pecadores Trasó $ 15 millones en su quinta semana. Eso ya está entre los 35 mejores fines de semana de todos los tiempos, y pone la película en $ 240.8 millones, que es unos pocos millones por delante de donde Capitán América: el soldado de invierno fue en este punto con solo un quinto fin de semana de $ 7.7 millones. La marcha a $ 300 millones puede estar más cerca de lo que la gente piensa, como Pecadores Fifth Go es mucho mejor que incluso los lanzamientos de vacaciones de Navidad como Conoce a los Fockers y Cantar. Estos son más como debut Narnia Números que sugerirían un camino de alrededor de $ 285 millones. Esta película no desaparecerá y, como se dijo anteriormente en esta columna, seguirá siendo una de las cinco mejores películas hasta el fin de semana del Día de los Memoriales. La película supera los $ 300 millones a nivel mundial, y a este ritmo, puede ser mejor La resaca como la película original de Relation R más alta de todos los tiempos.

Continuar paso a paso con los hitos, aquí estamos en cuarto lugar con Una película de Minecraftque despejó $ 400 millones la semana pasada. Otros $ 5.8 millones ponen su total a más de $ 416 millones. Eso es más de $ 11 millones por delante de donde Shrek 2 fue después de 45 días en 2004, y terminó con más de $ 441 millones nacionales. Minecraft Se dirige a un total por allí y todavía está esperando la esperanza de un número aún mayor. A partir de este fin de semana, está aproximadamente a $ 72 millones de descifrar mil millones.

El contador 2 No va a golpear ninguno de los hitos anteriores, pero continúa lanzando una pelea. Su fin de semana de $ 4.9 millones, cuatro le otorga un total de $ 59 millones. Mirando los lanzamientos de finales de abril del pasado, puede ver a Sydney Pollack’s El intérprete a $ 61.1 millones después de 24 días y un cuarto fin de semana de $ 4.59 millones. Que se abre El contador El camino de la secuela a $ 70 millones nacionales, que no está muy por debajo de los $ 86 millones del original. Sin embargo, el presupuesto en la secuela casi se duplicó, y a nivel mundial la película aún no ha alcanzado los $ 100 millones, lo que debería frenar las vueltas de la victoria. Pero bueno, si todavía hay esperanza para un tercero Den de ladrones Película (después de la toma global de $ 57.2 millones de la secuela), entonces las matemáticas pueden no importar por tercer lugar Contador cualquiera.

En el séptimo lugar está el IFC Payaso en un maízcuyos números son incomparables para cualquiera de las películas frente a ella, pero sigue siendo una buena victoria para la compañía independiente. La semana pasada, su inicio de $ 3.6 millones fue la mejor apertura para ellos, aún impresionante, a pesar de una amplia gama de aberturas amplias. Ahora a $ 6.3 millones, es la sexta película más taquillera en su historia detrás La muerte de Stalin ($ 8 millones), el año pasado Tarde en la noche con el diablo ($ 10 millones), Y tu mamá también ($ 13.8 millones), Niñez ($ 25.3 millones), y la madre de todos los lanzamientos independientes, Mi gran boda griega gorda ($ 241.4 millones).

A24 puede tener algo en su mano con Andrew DeYoung’s Amistad. La comedia de Tim Robinson/Paul Rudd tuvo una proyección de venta en el reciente Festival de Cine de Critics de Chicago (que, divulgación completa, produzco). Luego tuvo el promedio más alto del año la semana pasada. Esta semana llegó al top 10 jugando en solo 60 teatros y recaudando $ 1.4 millones por un PTA de $ 23,338. Que está en la liga con el segundo fin de semana expansiones para jugadores de los Oscar como Medianoche en París ($ 1.92 millones, 58 teatros), Little Miss Sunshine ($ 1.48 millones, 58 teatros), y Destacar ($ 1.35 millones, 61 teatros). Esas películas recaudaron entre $ 44-60 millones. Veamos cómo funciona cuando se abre de par en par para el próximo fin de semana festivo. Completando el top 10, tenemos la adaptación de videojuego de terror de Sony Hasta el amanecer con $ 800,000, lo que lleva su total a poco menos de $ 20 millones. Y finalmente, 20th Century Studios ‘ El aficionado Obtuvo más de $ 40 millones nacionales con $ 712,000.

En la vid: Lilo y puntada y Misión: Imposible Duke It Out durante el fin de semana del Memorial Day

En lo que promete ser un gran fin de semana del Día de los Caídos en la taquilla, Disney se olvidará de Blancanieves una vez Lilo y puntada abre. Debería liderar el camino durante las vacaciones con una de las mayores aperturas del año en lo que debería convertirse en una de las películas más recaudantes del verano. Tom Cruise también se despide de una de las grandes franquicias de acción de todos los tiempos con Misión: Imposible – The Final Reckoning. El último capítulo está certificado de nuevo en 81% y con la esperanza de romper el techo en su recorrido de taquilla y poner los retornos decepcionantes de la última película detrás de ella. Angel Studios también espera volver a descifrar el top 10 con Neil McDonough tratando de encontrar la fe mientras El último rodeodel director de Tomates verdes fritos.

Lista completa de resultados de taquilla: 16-18 de mayo de 2025

