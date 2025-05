La segunda temporada de “Nine Perfect Strangers” es menos perspicaz, todavía algo divertido | TV/transmisión

“Nine Perfect Strangers” comenzó como un espectáculo maximalista, con Nicole Kidman hechizando a los que la rodean como Masha Dmitrichenko, el empresario de bienestar del bloque oriental que prometió una transformación personal con sus terapias psicodélicas personalizadas. La segunda temporada duplica esa fórmula con un nuevo conjunto de nueve extraños, esta vez en los Alpes suizos nevados.

Si sintió que la primera temporada fue pesada en la historia de fondo de Masha, la muerte de su hijo, sus múltiples carreras, sus experiencias cercanas a la muerte, la segunda temporada no será para usted. Entra aún más en la historia de nuestro liderazgo, eliminando el misterio que la rodea y haciendo que el espectáculo sea menos convincente.

Como humano (en lugar de una figura casi mítica), Masha no es tan interesante, pero de alguna manera llama más atención. Ya no es una cifrada para sus invitados/pacientes, sino más bien una persona extraña e irrelevante por derecho propio. Sus elecciones son extravagantes, si no inexplicables, y ningún número de flashbacks las hará menos. Además, con tanto tiempo dedicado a los primeros planos del ligero cambio de expresiones de Kidman, la segunda temporada de “nueve extraños perfectos” deja a muchos de los extraños titulares como bocetos, en lugar de personas en toda regla.

Nueve extraños perfectos – “Primer mirada” – Nueve nuevos extraños conectados de formas que nunca podrían imaginar están invitados por misterioso Guru, Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman), para unirse a un retiro de bienestar transformador en los Alpes austriacos. En el transcurso de una semana, los lleva al borde. ¿Lo lograrán? ¿Ella lo hará? Masha está dispuesta a probar cualquier cosa con el interés de curar a todos los involucrados, incluida ella misma. (Disney/Reiner Bajo) Murray Bartlett, Lucas Englander, Dolly de Leon, Nicole Kidman, Aras Aydin, Christine Baranski

El tiempo que tenemos con ellos con demasiada frecuencia desciende al humor de drogas cansado. Es una pena, porque la segunda temporada todavía cuenta con el mismo pedigrí de talento crudo. Por ejemplo, Annie Murphy interpreta a Imogen, la amarga hija de la fabulosa pero vacía Victoria de Christine Baranski. Ambas mujeres siempre son un placer ver. Aún así, esta edición de “Nine Perfect Strangers” saquea a Murphy con un inútil montaje Heidi y no le da a Baranski un arco de autodescubrimiento terapéutico.

Mientras tanto, Murray Bartlett despliega su mezcla exclusiva de calidez y calma como la deshonra estrella de la televisión David. Mientras desarrolla relaciones significativas con los otros invitados, pasa gran parte de su tiempo de pantalla hablando con un oso de peluche (era su títere en su programa). Esta elección podría haber funcionado una o dos veces, pero la criatura es un personaje tan en esta temporada como Zach Marconi (Hal Cumpston), el adolescente cuya muerte continúa persiguiendo a su familia, en la primera temporada. No hace falta decir que el oso no lleva el peso emocional de Zack.

Afortunadamente, Dolly de Leon trae un fuerte peso y humor como Agnes, una monja de fama mundial que enfrenta una crisis de fe. Su arco es convincente, ya que la vemos lidiar con la forma en que ha fallado su fe y la iglesia le ha fallado. Al principio, está en modo de monja completa, incluso cuando está fuera del hábito, abandonando la cama en su habitación para dormir en el piso y evitando cualquier placeres físicos. Pero después de un viaje significativo (tanto geográfico como psicodélicamente), comienza a cambiar, eventualmente encontrando amistad, alegría e incluso el perdón.

Entonces, espere una caída de segundo año cuando sintonice esta edición de “Nine Perfect Strangers”, incluso cuando replica partes de la fórmula de la primera temporada. Si bien la entrega de 2021 se basó en la novela más vendida de Liane Moriarty, esta debe trazar su propio curso, y los showrunners John-Henry Butterworth y David E. Kelley parecen no saber a qué respondió el público en su primera salida. Favoreciendo una bolsa de agarre de los elementos del original en lugar de su profunda exploración de personajes, esta temporada nos ofrece más secuencias de drogas, más primeros planos de Kidman y entornos más hermosos. Algunos de los cuales funcionan y otros no, que culminan en una aventura desigual.

En lugar de centrarse en los contornos del dolor, la curación y la soledad, esta temporada intenta un análisis de clase con la introducción de un personaje multimillonario, David Sharpe, interpretado por el pliegue de la frente en la cara atractiva de Mark Strong. Supuestamente está allí en la invitación de su hijo (un henry Golding, encantadoramente despistado) en un viaje de reconexión, aunque Masha tiene que comenzar humillando para que pueda admitir que, de hecho, es imperfecto.

Durante la mayor parte de la temporada, David flota en sus conflictos con los diversos habitantes del retiro de Zauberwald de Masha. No hasta que el episodio final sea “nueve extraños perfectos” realmente llegan al negocio en cuestión de criticar su riqueza y papel en un sistema capitalista corrupto. El episodio es posiblemente el más fuerte del grupo, que ofrece secuencias de acción de carreras cardíacas y epifanías personales.

Sí, algunos de sus elementos son predecibles, pero muchos no lo son, y la combinación revela lo que “nueve extraños perfectos” hacen mejor, combinando a un grupo combustible de personas (todos interpretados por actores fuertes) en el entorno de alucinaciones compartidas mientras las empiezas a crecer.

Pero luego, el programa se retira, alejándose de su comentario de clase para que David pueda ser una lámina para Masha nuevamente en los tramos finales. Que su reunión tenga lugar dentro de una extraña secuencia de colocación de productos subraya aún más cómo puede ser el tono en esta temporada de “Nine Perfect Strangers”. Esta vez no es profundo o incluso es sincero, ciertamente ni siquiera acercarse a la experiencia transformacional que Masha está vendiendo. Es más como una noche que pasa alrededor de un bong en un dormitorio universitario y viendo dibujos animados. Diversión, pero completamente olvidable.

Temporada completa proyectada para su revisión. Se estrena el 21 de mayo de Hulu.