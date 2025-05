Las alfombras rojas del Festival de Cine de los Críticos de Chicago de 2025 | Festivales y premios

Celebrando su duodécimo año, el Festival de cine de los críticos de Chicago Regresó con una sólida línea de más de dos docenas de películas y fue anfitrión del mayor número de invitados en persona en su historia.

En la alfombra roja Rogerebert.com Habló con el talento presentado por el título de la noche de apertura “The Baltimorons”, el director Jay Duplass, protagonizada por Michael Strassner y Liz Lars, y una variedad de invitados para varias selecciones de festivales.

“Twinless” trajo al director/coprotagonista James Sweeney y Dylan O’Brien a la caja de música. La directora Sarah Friedland y la estrella Kathleen Chalfant encantaron a los espectadores antes de su proyección de “Toque familiar”. Al mismo tiempo, la graduada del noroeste de Eva Victor, escritora, directora y estrella de “Lo siento, bebé”, disfrutó de una natal de bienvenida.

Finalmente, para el estreno de Chicago de la noche de clausura del recientemente adquirido “A Little Prayer”, el director Angus Maclachlan se unió a la estrella Jane Levy. Otros invitados que asistieron al festival incluyeron al director Alexander Ullom para “It Ends” y el director Matthew Shear para “Fantasy Life”. Bri Klaproth, Niamh O’Neill Culhane, Jon Walkup, Elizabeth Rao, Joe Hunting, Chase Johnson, Carlos Lerma y Philip Thompson asistieron por su trabajo en sus respectivos cortometrajes.

Todos estos creativos compartieron ideas sobre los proyectos que trajeron al festival.

Las siguientes citas de la entrevista han sido editadas y condensadas para mayor claridad.

Ya destinado a ser un clásico de Navidad, Jay Duplass ‘ “Los Baltimorons” Se centra en un acantilado recién sobrio (Michael Strassner) que rompe un diente en la víspera de Navidad. Él va a un dentista, Didi (Liz Larsen), y los dos se embarcan en una noche de inesperada aventura y romance.

La historia es profundamente personal para Strassner, quien compartió que la secuencia de apertura de la película refleja una experiencia real de su propia vida, donde contempló el suicidio antes de estar sobrio. “Estoy agradecido de estar aquí y esta película me ha hecho darme cuenta de lo que importa”, comparte. “Poner en trabajar con estas personas ha sido realmente el regalo de su vida”.

También compartió cómo era el cumpleaños de su madre el día de la proyección de la película, y estaba encantado de poder compartir esa proyección con ella. Para Duplass, expresó emoción por las formas en que las personas serían introducidas y reintroducidas a sus dos estrellas. “Creo que estos tipos son estrellas de cine. La gente simplemente no lo sabe todavía”, dijo. Duplass señala que si bien “The Baltimorons” está lleno de muchos momentos sinceros, no rehuye las crueldades del mundo y cómo las vacaciones pueden ser un momento inherentemente aislante para las personas. Él y Larsen estaban ansiosos por explorar ese elemento agridulce en la pantalla, como se establecen pocas películas durante la Navidad. “Sentí que podía jugar yo mismo durante esas dos semanas y media”, se rió Larsen, “podría poner para detectar todas las formas que me sentía con la Navidad”. Duplass también compartió: “Una gran parte de nuestra película es presenciar a estas dos personas mirando el barril de la víspera de Navidad, se ve bastante sombrío. Creo que la pregunta central de la película es:” ¿Pueden estas personas crear un día hermoso juntos? ” No saben nada el uno del otro, y son muy diferentes.

El desafío y la belleza también fueron temas que caracterizaron al director James Sweeney’s “Twinless” en el que él y la estrella Dylan O’Brien interpretan a Dennis y Roman, dos hombres que han perdido a sus gemelos. Se reúnen en un grupo de apoyo de duelo y forman una amistad poco probable. Para O’Brien, fue una alegría trabajar con tanta proximidad con Sweeney, quien también escribió y produjo la película.

A pesar de que Sweeney tomó las decisiones, O’Brien señaló que estaría abierto a comentarios, lo que resultó en un conjunto que fue colaborativo y se basó en la confianza. “A veces decía: ‘Suenas demasiado como Dylan allí y no lo suficiente como Roman’. A lo que diría: ‘Bueno, sonaba demasiado como James’ “, O’Brien se rió,” Hace mucho tiempo cuando su director también es su compañero en la pantalla “. Sweeney compartió que esta confianza ancló la película a través de sus “fluctuaciones tonales”.

Sweeney también compartió que, dado que interpretaba a personajes queer en proyectos como “Twinless” y “Ponyboi” del año pasado, trabajó estrechamente con James para asegurarse de que su personaje fuera auténtico pero una caricatura. “A veces, cuando los actores heterosexuales interpretan a los personajes queer, a veces puede haber una reticencia para apoyarse en cualquier tipo de feminidad formativa, pero para el personaje de Dylan … sin tener demasiado en él, tenía sentido”, compartió.

Los dos también comentaron sobre el “escala gay“Ese Sweeney implementó en el set, donde le diría a O’Brien al interpretar al queer Twin:” Eras demasiado recto en eso “. Sé que había un artículo que hizo una broma de eso. [scale]pero eso no fue una broma con nosotros “, compartió O’Brien.” Ayuda a obtener ese permiso como actor para marcar o bajar cuando estás haciendo las cosas … te ayuda a lograr una visión más auténtica “.

La autenticidad fue clave para la directora Sarah Friedland y la estrella Kathleen Chalfant en “Toque familiar”. Chalfant interpreta a Ruth, una mujer octogenaria que hace la transición a una vida de vida asistida mientras navega por su relación con su cuerpo, cuidadores, deseos y memoria cambiante.

Friedland ha descrito previamente la película como una “venida de la película de la vejez”, y esperaba que para quienes vieran, mostró que aquellos que envejecen no deben ser compadecidos sino celebrar en todo su dinamismo. “Utilicé ese término porque quería rechazar una narración de declive que generalmente vemos con historias sobre adultos mayores”, compartió Friedland. “A menudo hay esta sensación de que las narraciones de adultos mayores en los dramas que vemos en la pantalla siempre están en declive, se escapan o se pierden. Quería representar el envejecimiento de Ruth como una transición, y que la continuidad de quién es más fuerte que lo que se está perdiendo”.

Para Chalfant, cuya carrera abarca más de cinco décadas, encuentra que la fetichización de los jóvenes de Hollywood es alarmante, y espera que un proyecto como “Toque familiar” pueda ser una forma para que las personas acepten la inevitabilidad del envejecimiento. “He tenido mucha suerte, y lo que pasa con el envejecimiento es que puedes intervenir, pero al final no hay que detenerte. He sido una de esas personas que ha tenido la suerte de trabajar más a medida que envejezco. Pero me preocupa la forma en que las personas sienten que necesitan intervenir para sobrevivir”.

Chalfant también destacó la representación de los cuidadores en la película, compartiendo la esperanza de que más personas que cuidan a los ancianos lo harían de una manera que honre a su agencia. “Los cuidadores eran personas que honestamente reconocieron la humanidad de las personas para las que les preocupaba y les gustaba. Existía la posibilidad de una relación real fuera de la relación de cuidado”.

Eva Victor’s “Lo siento, bebé” Ganó el Premio a la audiencia Rotten Tomatoes, y no es sorprendente, dada la forma en que la película encuentra un humor honesto en medio de la tragedia. Cuenta la historia de Agnes (Victor), un estudiante graduado que se recupere de un evento traumático. En la alfombra roja, Victor compartió un poco sobre las influencias cinematográficas y literarias en la película, a saber Lolita y Habitación de Giovanni.

“Tomé un curso de Yale sobre la gran novela estadounidense antes de 1945. Sabía que teníamos que leer Lolita, Y me afectó tanto lo mucho que me encantó leer el libro y lo devastado que estaba por lo que decía el libro. Y establecerlo en esta escuela de posgrado parecía que podía ver los paralelos en cómo funcionan las películas y las novelas “, compartieron.” Existe esta cita de Susan Sontag que dice algo sobre cómo las novelas y las películas son similares porque nos dicen dónde mirar, en comparación con una pintura o una obra de teatro, donde puede mirar donde quiera. Entonces eso tuvo un impacto en mí. Amo todas esas novelas y quería que esta película se sintiera como un mundo entero de escritura “.

Director Angus Maclachlan’s “Una pequeña oración” Cerrado el festival con algunas noticias emocionantes: la película recibirá un lanzamiento teatral adecuado a finales de este año, después de haber sido adquirido previamente por Sony Pictures Classics en 2023. La película se centra en un patriarca familiar, Bill (David Strathairn), quien descubre que su hijo, David (Will Pullen), está teniendo una aventura. La película también sigue las luchas internas de Bill sobre la mejor manera de proteger a su nuera, Tammy (Jane Levy), del asunto.

Como padres mismos, Maclachlan y Levy ofrecieron pensamientos honestos sobre las formas en que la película reformó sus pensamientos en torno a lo que significa amar a sus hijos y reconocer las formas en que pueden lastimarlos y viceversa. “Es un poco aterrador”, reconoció Levy. “Tengo un bebé de seis meses, así que ya estoy pensando en las formas en que puedo estar traumatizandolo”. Maclachlan espera que, si bien la película trata con muchos temas pesados, desde la infidelidad matrimonial, el abuso de sustancias y el TEPT del servicio militar, el proyecto encuentra una manera de tomar estos problemas más grandes y personalizarlos. “Una de las intenciones es solo compasión. Espero que comprenda por qué los personajes están haciendo lo que están haciendo. Hay una gran cita de Jean Renoir donde dice: ‘Todos tienen sus razones’. Si bien la película trata con muchas ideas políticas, no es una película abiertamente política.

El Festival de Cine de Critics de Chicago de 2025 se celebró del 2 al 8 de mayo, en el Music Box Theatre en Chicago. Toda la fotografía acreditada a Kate Scott.