Cannes 2025: Águilas de la República, Érase una vez en Gaza | Festivales y premios

La relación entre el arte y el poder, y, más específicamente, el cine y el poder, es el tema de “Águilas de la República” presentación en la competencia. Tarik Saleh, quien escribió y dirigió, ganó el premio de guión del festival en 2022 por “Conspiración de El Cairo”, luego titulado “Boy from Heaven”.

El actor tardan a Finges, quien en la “conspiración de El Cairo” interpretó a un coronel sombrío que reclutó a los estudiantes como informadores, esta vez ha sido elegido en el opuesto virtual de ese papel: aquí, interpreta a un rompecorazones, una estrella de cine llamada George Fahmy (y apodó “el faraón de la pantalla”). Cuando conocemos a George, parece estar haciendo todo lo correcto por sí mismo, a pesar de una discusión con los censores sobre la escena de besos que inicia la película.

Separada de su esposa (Donia Massoud), George tiene una amante (Lyna Khoudri) la misma edad que su hijo universitario. Su alto perfil lo hace reconocible en todas partes, lo que lleva a una interacción incómoda cuando necesita comprar viagra de la farmacia, como lo demuestra la película en su escena más divertida.

Con más presión, la celebridad de George lo armó fuerte para interpretar al presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, en una película biográfica. El-Sisi, quien tomó el poder en un golpe militar en 2013, no es exactamente la persona favorita de George, pero la película traza la seducción de la estrella en la colaboración, que viene con ventajas. George puede pedir un “error”, el arresto del hijo de un vecino, por ejemplo, para ser corregidos. Puede solicitar un aplazamiento para un colega actriz (Cherien Dabis) que parece haber sido en la lista negra, aunque en ese caso hay cuerdas adjuntas.

Sin embargo, pone en peligro su nueva influencia lanzando una aventura con la esposa (Zineb Triki) del ministro de defensa que se cierne sobre la producción. “Eagles of the Republic” tiene parte de la textura de un thriller paranoico de los años 70 en el que las fuerzas oscuras acumulan por todos los lados alrededor del protagonista. Como director, Saleh es principalmente como un trabajador, y como escritor, podría soportar agudizar su guión densamente trazado. Pero hay una ironía escalofriante en el resultado de la película: George se entera de que los autoritarios obtienen un corte final no solo en las películas que producen, sino también en la vida.

Las compensaciones del cine en el Medio Oriente también figuran prominentemente en “Érase una vez en Gaza” Dirigido por los hermanos Tarzán y el árabe Nasser y mostrando sin cierto respeto. A pesar de la obvia actualidad sugerida por el título, y un extracto de apertura de los comentarios de Donald Trump a partir de febrero de que Gaza se rehace como una riviera, la película, ambientada en Gaza pero filmada en Jordania, es en realidad una pieza de época, en dos partes principales.

La primera mitad tiene lugar en 2007 y sigue a Osama (MAJD Eid), a quien nos encontramos tratando de persuadir a un médico para que le dé drogas innecesarias (y deslizando furtivamente la almohadilla de receta del doctor). Osama es un traficante de drogas, vendiendo píldoras escondidas en falafels preparados por Yahya (Nader Abd Alhay).

Un año o dos después, en un hilo que inicialmente parece una historia separada, Yahya es abordado por el director del Ministerio de Cultura del Enclave dirigido por Hamas. El extraño quiere lanzarlo en “La primera película de acción hecha en Gaza”. Las perspectivas para una industria cinematográfica de Gazán, “Gazawood”, por moneda de un personaje, son dudosas, en parte porque el ruido de la violencia en el set tiene una forma extraña de comenzar ataques reales.

Pero ese concepto puede darle una idea del sentido del humor extremadamente oscuro de la película, que consigue en algún lugar entre Quentin Tarantino y Quentin Dupieux. El título, que evoca las tramas de venganza en los westerns de Sergio Leone, se vincula con el deseo de Yahya de cuadrar las cosas con un policía (Ramzi Maqdisi) que perjudicó a Osama. Estructuralmente, “Once Upon A Time in Gaza” es bastante duro (las dos mitades no están bien unidas), pero la naturaleza tirar e impredecible de la narrativa es de una pieza con el tema y el entorno de la película.