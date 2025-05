Películas que tratan con las peculiaridades de ser un adolescente: Bruce Handy en su nuevo libro sobre películas para adolescentes | Entrevistas

El libro de Bruce Handy, Hollywood High: una historia totalmente épica y obstinada de las películas para adolescenteses un deleite absoluto. Está lleno de detalles fascinantes, primero sobre la “invención” de la idea del adolescente como una forma de vida separada a principios de los 20th siglo y luego como una potencia de consumo y fuerza cultural a mediados de siglo y más allá y luego sobre las películas sobre y para los adolescentes, como reflexión e influencia. Comienza con Andy Hardy y “Rebelde sin causa” y luego nos lleva a través de las películas de la fiesta en la playa, “American Graffiti”, “Times rápidos en Ridgemont High”, John Hughes, “Boyz in the Hood”, “CluRiss”, “Mean Girls” y la franquicia distópica “The Hunger Games” y The Vampire Romance “Twilight” Trilogy “Trilogy”. Sus discusiones incluyen detalles detrás de escena de las producciones y la recepción de las películas, y su propia evaluación crítica (en su mayoría positiva, siempre simpática).

En una entrevista, Handy se sienta con Rogerebert.com Para discutir sus inspiraciones, los lazos de la película para adolescentes con la política de los años 60 y 70, y qué exactamente marcas Una película para adolescentes.

¿Qué te inspiró a cubrir este tema?

Yo estaba en Feria de Vanidad Durante muchos años, y comenzó como un lanzamiento para hacer un artículo. Es un género desatendido en términos de personas que escriben sobre él de manera interesante y respetuosa. Hay excelentes libros sobre la creación de algunos de ellos, pero no hay uno sobre “Boyz in the Hood” o “American Graffiti”, aunque ha habido una gran escritura sobre ambos. Sentí que nadie realmente había reunido todo el arco de cómo evolucionaron estas películas y cómo reflejan lo que está sucediendo culturalmente y en términos de lo que los productores en Hollywood creen que se venderán.

Me di cuenta de que no hay forma de que pudiera acumular básicamente 80 años de películas en un artículo de Vanity Fair de 5,000 palabras. Entonces, un libro.

No estoy tratando de ser exhaustivo. Dejé películas como “Blue Denim”, una película de 1959 con Brandon de Wilde y Carol Lynley, sobre el embarazo para adolescentes. Y realmente no toco en absoluto en Teen TV, como “90210”, “Dawson’s Creek” y “Riverdale”.

Estaba fascinado con lo que solo puedo describir como la invención del adolescente a principios de los 20th siglo. No tenía idea de que antes de eso, solo un pequeño porcentaje de adolescentes terminó la escuela secundaria, solo un seis por ciento en 1900, que es cuando comenzó mi escuela secundaria pública, el que inspiró el nombre “The Breakfast Club” para John Hughes. Los jóvenes adolescentes a menudo entraban al lugar de trabajo con adultos.

Usted hace un punto muy importante que cuando eso cambió, y la mayoría de los adolescentes fueron a la escuela secundaria por primera vez, estaban con otros adolescentes todos los días, lo que influyó significativamente en el desarrollo de la cultura adolescente como una categoría separada.

Hay un verdadero cambio de mar cultural en la primera parte del siglo XX. Básicamente conduce al mundo que conocemos ahora. Porque el mundo adolescente en el que todos crecimos realmente no existía incluso unas décadas antes. Fue muy divertido leer las cosas de ese período de tiempo donde las personas solo están tratando de envolver sus cabezas alrededor de este nuevo fenómeno.

En la década de 1950, la era de la bomba nuclear y el susto rojo, ¿no era la delincuencia juvenil uno de los cinco problemas que los adultos identificaron como los más preocupantes?

Sí, fue enorme. Definitivamente, obviamente, había delincuentes juveniles, y había niños que cometieron crímenes horribles, pero en términos de la noción de que se trataba de una cascada, un problema creciente, estadísticamente, simplemente no era cierto. Era un momento tan paranoico que estas cosas se volvieron tan exageradas.

Reconociste con gracia que no hay forma de definir qué es una película para adolescentes. ¿Pero crees que es uno sobre adolescentes? ¿O para adolescentes?

“Niños”, por ejemplo, creo que se trata de adolescentes, pero no estoy seguro de que sea realmente para adolescentes. Algo así como “Splendor in the Grass” también se trata de adolescentes, pero en realidad no para ellos. Obviamente, hay muchas películas que son para adolescentes que no considero como películas para adolescentes, como las películas de Elvis, para la película de conciertos de Taylor Swift. Están dirigidos a un público joven. “Sé que lo que hiciste el verano pasado” es sobre adolescentes, pero no realmente sobre lo que es ser un adolescente.

Así que diría que las películas para adolescentes son películas que tratan las peculiaridades de ser un adolescente, los problemas sociales, los problemas de crecer, a veces los problemas económicos. Son películas sobre el estado de ser un adolescente.

Es divertido; Pienso en las primeras películas de adolescentes modernas reales como las películas de Andy Hardy de 1937-1946, con Mickey Rooney como adolescente estadounidense Andy Hardy. Pero eso es interesante porque comienzan como películas familiares, y el personaje principal de esas primeras películas es el padre de Andy, el juez Hardy, interpretado en la primera película de Lionel Barrymore y después de Lewis Stone. A través de este tipo de alquimia de lo que estaba sucediendo en la cultura en ese momento, y también el carisma de Mickey Rooney como estrella de cine, termina asumiendo la serie, como la forma en que Fonzie termina asumiendo el control de “Happy Days” o Urkel se hace cargo de “asuntos familiares”.

Entonces el La primera película para adolescentes se construyó originalmente alrededor de un padre, y el padre todavía juega un papel muy importante en esas películas. Siempre hay una especie de ritual donde Andy tiene que obtener consejos de su sabio padre.

Sí, tienes una historia divertida en el libro sobre el presidente Roosevelt conociendo a Mickey Rooney y fingiendo que le iba a dar una charla paternal.

Las películas de Andy Hardy establecen la plantilla para admirar a los padres, pero luego comienzas a llegar a las películas delincuentes bastante rápido. Es curioso que el título de la película sea “rebelde sin causa”; Los primeros 20 minutos de la película te muestran que estos niños tienen problemas con sus padres. Un cuidador está levantando el personaje de Sal Mineo, y sus padres están completamente ausentes. El padre de James Dean, Jim Backus, es ineficaz y afeminado en términos de los 50, intensos por su esposa. Incluso usa un delantal. Dean, en un momento, dice “Si solo su padre golpeara a su madre”. El personaje de Natalie Wood tiene un padre que no puede lidiar con su sexualidad. Ella se pone el lápiz labial, y él la llama vagabundo y esencialmente la arroja de la casa.

Así que pasamos de esta película con este gran patriarca que pone a su hijo en el camino correcto a una película sobre niños cuyos padres los fallan por completo. Ese es el comienzo de cuando los adolescentes comienzan a afirmarse culturalmente. Parte de la razón de su éxito fue que hablaba tan directamente a los adolescentes. No necesariamente tenían que escuchar a sus padres, y sus padres podrían incluso estar fallando, y obviamente, eso resonó con muchos niños.

Los padres en “rebelde sin causa” son profundamente defectuosos, pero siguen siendo personajes reales. Ocho años después, comienzas a ingresar a las películas de fiesta en la playa donde no hay padres y los adultos son solo títeres ridículos y alivio cómico.

Y luego llegas al cine tan diferente como “American Graffiti” y “Fast Times at Ridgemont High”, ambas películas sobre adolescentes hechas por primera vez por personas que crecieron en la cultura moderna de los adolescentes. Los padres son completamente inexistentes. Hay algunos personajes profesores divertidos en “Fast Times at Ridgemont High”. Pero esencialmente, ambas películas tienen lugar completamente en Bubbles de Teen World, que es la forma en que a los adolescentes les gustaría pensar en sí mismos. Cuando era adolescente, lo último en lo que quería pensar era en mis padres. Los cineastas están elaborando sus películas de esta manera y se burlan de esta manera o que se burlan de los personajes adultos.

En “The Breakfast Club”, cada personaje tiene un soliloquio sobre lo horribles que son sus padres de una forma u otra. En realidad, no es hasta “Boyz in the Hood”, donde tienes el personaje de Laurence Fishburne por primera vez en unos 40 años, que hay una figura paterna real real. Tiene algún conflicto con su padre, pero esencialmente respeta a su padre, y la película respeta al personaje.

Muy pronto, has vuelto a películas como “Mean Girls”, en la que el personaje de Amy Poehler es una figura padre ridícula del siglo XXI por excelencia que se llama a sí misma la “madre genial”, inclinada hacia atrás para halagarse o chupar a su propia hija.

James Dean y Natalie Wood en “Rebel sin causa” (1955), que inicia el festival de cine al aire libre el 18 de julio.

Algunas de las películas sobre las que escribes se mantienen mejor que otras.

Sí, puse “dieciséis velas” con mis hijos cuando probablemente tenían ocho y diez años. Hay racismo, hay violación de fecha. Me gustó esa película cuando salió. Siempre tuve un problema con Long Duk Dong. Pero no recuerdo estar triste o indignado por algunas de las otras cosas.

Mencionas dos películas como favoritas y ambas son de la misma mujer directora, Amy Heckerling. “Times rápidos en Ridgemont High” y “Clueless”.

De alguna manera, son muy diferentes. “Clueless” es obviamente mucho más amplio y más una fantasía. Pero creo que todavía está muy castigado. “Fast Times” ciertamente está muy castigado. Ambos tienen buenas combinaciones de ser honestos pero dulces, dulces, pero no sentimentales, no empalagosos.

Amy Heckerling tiene un gran ojo para el lanzamiento. Muchos grandes artistas comenzaron en sus películas: Sean Penn, Jennifer Jason Leigh, Phoebe Cates, Alicia Silverstone, Paul Rudd y Forest Whitaker.

Esas películas son tan de su tiempo, ¿verdad? Quiero decir, especialmente los “tiempos rápidos” están tan arraigados en ese tipo de mundo de principios de los años 80 y finales de los 70, pero no parece que estén anticuados.

Es interesante que últimamente, durante la mayor parte de este siglo, las películas adolescentes realmente buenas hayan tenido escritoras o directores: Tina Fey, Stephanie Meyer y “Twilight”; Suzanne Collins y “juegos de hambre”; Olivia Wilde, con “BooksMart;” ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret “de Kelly Fremon Craig y Judy Blume; y” Lady Bird “de Greta Gerwig.

Muy sabiamente prestas una buena atención a John Hughes. ¿Cómo cambió el mundo de las películas para adolescentes para mejor? ¿Y los cambió para peor también?

Ciertamente, hubo cineastas anteriores que tomaron en serio a los adolescentes, pero de alguna manera, pudo profundizar, en sus pieles. Hay algo en esas películas que parece que realmente hablan más directamente con los adolescentes de lo que creo que algunas de esas otras películas lo hicieron, donde siempre se siente como si hubiera una perspectiva de adultos que está frente a los personajes.

Todo lo que lees sobre él dice que se identificó mucho cuando era adolescente. En realidad le gustaba pasar el rato con ellos. Cualesquiera que sean las fallas, las películas para adolescentes de John Hughes son obra de un artista que está tratando de decir algo lo mejor que puede. Tenía esa capacidad de conectarse.

Te voy a dar un par de categorías y un personaje de películas para adolescentes y darme lo que crees que es lo mejor. El primero es el romance.

“Di cualquier cosa”.

Muerte.

Supongo que “River’s Edge” es el primero que viene a la mente. Y “Boyz in the Hood”.

Maestros.

Sr. Hand, interpretado por Ray Walston en “Fast Times”. Originalmente habían ofrecido ese papel a Fred Gwynne, quien lo rechazó. Ray Walston es tan perfecto. Es una especie de alivio cómico, pero es real. Aunque es ridículo, obviamente se preocupa por los estudiantes, y en realidad llega a Spicoli al final de la película. Entonces hay respeto.

¿Hay una película que crees que está subestimada que quieres que todos se aseguren de ver?

Yo diría “Gidget”. Creo que Gidget es una película realmente interesante, realmente interesante. Y creo que Sandra Dee es realmente genial. Obviamente está fechado de muchas maneras, pero otorga que ella estaría interesada en explorar su sexualidad y que es sorprendentemente vigilable.