Cannes 2025: Salida 8, Eleanor the Great, Fuori | Festivales y premios

Se está haciendo tarde en Cannes, y todavía estoy esperando escribir un despacho en el que me gusten las tres películas. Sin embargo, mi situación no es indicativa de la calidad del festival este año, que está llena de increíbles autores y cineastas en ascenso. Por mi parte, es solo la suerte del sorteo. Aún así, hay una película entre estos tres que encontré bastante inventiva. Sorprendentemente, vino de la sección de medianoche.

Ahora, no voy a vencer alrededor del arbusto: la modesta sección de medianoche en Cannes ha sido decepcionante: “Dalloway” fue un aburrido y “Sons of the Neon Night” era casi imposible de ver. Pero el director japonés Genki Kawamura Moebius-Strip Horror Film “Salir 8“Es un buen primer paso para girar el gusano.

“Exit 8”, una adaptación del videojuego del mismo titulado, comienza con una apertura de casi ocho minutos que es estrictamente en primera persona. Un hombre sin nombre (Kazunari Ninomiya) está escuchando música cuando los gritos de un bebé interrumpen su tiempo tranquilo. Aunque es testigo de que un hombre furioso le grita a la madre del bebé por no calmar rápidamente al niño, no intercede. En cambio, regresa a su música antes de ser interrumpido nuevamente por una llamada de su ex novia. Ella está embarazada e indecisa sobre si mantener al bebé potencial. Esta noticia hace que nuestro hombre misterioso sea aún más perplejo, lo que lo hace casi tener un ataque de asma mientras se abre paso a través de la estación de tren para irse. Este hombre, sin embargo, nunca encuentra una salida. Se encuentra atrapado en un pasillo interminable que parece repetir, repetir y repetir. También localiza un tablero de información que proporciona las reglas para este purgatorio: si ve anomalías, debe retroceder; Si nada se altera, puede seguir adelante. Tendrá que completar con éxito este bucle ocho veces si espera escapar.

Uno de los placeres de “Exit 8” es tratar de detectar los cambios en este pasillo donde hay cinco carteles, tres puertas, dos respiraderos y un hombre calvo vestido con vestimenta de negocios en voz alta. Los primeros treinta minutos en ese sentido juegan como un Cubo de Rubik cambiante, donde cada pista ofrece una nueva variación en la pieza. Kawamura finalmente sale de la perspectiva del hombre perdido saltando a otros personajes: el “hombre caminando” (Yamato Kôchi) y “The Boy” (Kotone Hanase). Cada uno se cruza con la historia del otro, y una especie de culpa guía a cada personaje.

Similar a “The Shining”, a la que esta película hace una referencia no tan sutil, las baldosas y la iluminación del espacio del espacio de combustible espacial cegadoramente blanco. Si bien detectar la diferencia es a menudo fácil, es aún más espeluznante porque vemos esas diferencias que invaden espacios personales o, a veces, mutan. La escena más desgarradora es ese guiño a “The Shining”, que proporciona una ola de marea literal que nos lleva hacia un paisaje de ensueño tranquilo pero fugaz. Y aunque “Exit 8” se acerca peligrosamente a abrumarse sonoramente al espectador, especialmente porque los gritos de un bebé están doblados, divididos, transformados y amplificados, en última instancia, es una pesadilla inteligente e inquebrantable sobre adoptar la posibilidad de cambio y el temor que viene con lo desconocido.

Entre la “cronología del agua” de Kristen Stewart y el “erizo” de Harris Dickinson, Cannes de este año, específicamente en un cierto respeto, está sorprendentemente lleno de debut como director de actores. Junto con esas dos obras, una tercera película se unió a sus filas en UCR: el debut como director de Scarlett Johansson “Eleanor el Grande. ” Escribido por Tory Kamen, el tambor de lágrimas que agradece a la multitud se refiere a un Eleanor Morgenstein (June Squibb) de 94 años que se mudó de Florida a la ciudad de Nueva York para ser ella con su hija Lisa (Jessica Hecht) y el nieto Max (Will Price) después de la muerte súbita de su amiga y compañera de sala de larga data (Rita Zohar).

A diferencia de los esfuerzos de Stewart y Dickinson, el enfoque de Johansson es seguro y predecible. La peculiar comedia de esta narración de identidad errónea se basa en el momento perversamente agudo de Squibb y la premisa absurda de la película.

Spare cuando Eleanor visita el JCC en el Lincoln Center. Allí, se ha metido por error en una reunión del grupo de apoyo de los sobrevivientes del Holocausto. Eleanor no es un sobreviviente; De hecho, ella proviene de Iowa. Pero ante la vergüenza, decide repetir las historias de angustia nocturna que Bessie compartió sobre su propia experiencia durante el Holocausto. Estos recuerdos conmovedores atrapan el oído de Nina (Erin Kellyman), un estudiante de periodismo de NYU que asistió a la reunión como parte de un proyecto de clase. Más atraída por la angustia de Eleanor debido a la reciente muerte de su propia madre, Nina rápidamente forma un vínculo con esta mujer mayor humorística. Su amistad es tan fuerte que incluso hace que el padre afligido de Nina, Roger (Chiwetel Ejiofor), un conocido reportero, se interese por Eleanor.

No necesito proporcionar más trazado; Probablemente pueda saber a dónde va esta película desde aquí y cuándo va allí. Tampoco es una maravilla visual. “Eleanor the Great” se une a una larga lista de películas que parecen haber sido hechas para la televisión, y no del tipo de prestigio. La iluminación es plana; El encuadre es básico; Las composiciones carecen de un ojo artístico discernible. Aún así, los ritmos inherentes de una historia como esta traen algunos momentos agradables, particularmente cuando Eleanor y Nina van de compras o la primera le brinda su contraparte con Sage Life Consejos. Squibb también es maravilloso aquí, reorganizando el humor picante que mostró en “Nebraska” para un papel principal que le otorga mucho más rango.

Por un momento, el encuadre de la narración, los clichés comunes y Squibb son suficientes para que crea que creer que Johansson aterrizará esta película sobre el dolor, aunque la película no tiene nada original que decir sobre el tema. Todo lo que necesita es un monólogo grande y climático. Afortunadamente, Ejiofor ofrece uno lloroso y poderoso. Desafortunadamente, esta película tiene tres monólogos más después de eso, y cada ventaja se vuelve progresivamente más emocional durante la suya. El resultado es una película que se mueve en exceso hasta el punto de girar a ser inmemorable.

Las películas de competencia pueden ser divisivas, te estoy mirando, “alfa”, pero no han sido terribles hasta ahora. Mario martone “Fuori“, Una biopía incoherente e incoherente sobre la famosa autora italiana Goliarda Sapienza, es el tipo de película que estoy seguro de que se hizo con las mejores intenciones. Habiendo dicho eso, en realidad no puedo discernir cuáles podrían haber sido esas intenciones. Buscando un trabajo con la esperanza de mantener su lujoso piso.

Pasamos gran parte de “Fuori” saltando entre el pasado y el presente, con el primero tomando la forma a través de los recuerdos de Goliarda de su tiempo en prisión con Roberta. Aunque Roberta, un revolucionario político con un hábito de heroína, está separado de Goliarda por edad e ideales, los dos se dedican el uno al otro. Mientras está en prisión, Goliarda también forma amistades con las otras mujeres encarceladas. En la parte contemporánea de la película, estas mujeres se reúnen en el exterior, y Goliarda y Roberta intentan dar sentido a su atracción compartida.

Si aún no está al tanto de la política de la época, que fue testigo de rebeliones centradas en los trabajadores dirigidas por grupos como las Brigadas Red, entonces no vas a obtener nada de esto. Martone no está interesado en dar un contexto histórico. Nunca estamos seguros del ángulo del director: ¿es esta una historia de amor, un despertar político o un trabajo anticancarcceral? Parece que no es ninguno de esos. En cambio, parece ser una excusa para que Martone cree escenas sensuales que son tan humeantes como las papas frías y los momentos empoderadores que corren en la sacudida de una rueda de hámster. Incluso con un brillo notable y detalles específicos de época, “Fuori” se siente como una tumba de la oportunidad perdida.