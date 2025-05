Cannes 2025: Fue solo un accidente, alfa | Festivales y premios

Mucho se ha hecho de la longitud de las ovaciones de pie después de las proyecciones de Cannes, pero la más memorable este año fue incluso antes de que comenzara la película. Jafar Panahi vino a Cannes y sacudió todo el festival, no solo presentando una de sus mejores películas, sino al asistir al estreno mundial en persona, algo que uno hubiera pensado imposible no hace mucho tiempo, y su primera vez físicamente en Cannes desde 2003. Su llegada a los Palais consiguió que el público se pusiera a sus pies para una rara y prefilm de pie, uno que se sintió ganado a través de los increíbles de este maestro.

Y luego se reprodujo la película, recordando al mundo del talento de Panahi a través de un trabajo poderoso, político y personal que se ubica entre los mejores. Para mí, un crítico que tuvo que separarse de Cannes demasiado temprano para ver nuevas películas de Bi Gan, The Dardennes y Joachim Trier, pero aún así logró ver más de 30, incluidos más de la mitad de los títulos de la competencia, “Fue solo un accidente” fue la mejor película de Cannes 2025, un drama que me dejó sin palabras y se preguntó si no fue el mejor trabajo de Jafar Panahi, algo increíble que incluso considerar.

Si bien se ha vuelto cada vez más roto mientras está en conflicto con el gobierno iraní, Jafar Panahi no había hecho una característica narrativa tradicional desde “fuera de juego” de 2006. Después de su arresto en 2010, fue sentenciado a seis años de prisión, arresto domiciliario y prohibido hacer películas. Al año siguiente, su “This no es una película” tocada en Cannes, se rumoreaba que fue contrabandeado al Fest en un pastel (Panahi recientemente ha negado esta historia apócrifa). A partir de este momento, Panahi empujó los límites de lo que podría ser hecho fuera del ojo del gobierno que lo consideraba un criminal, produciendo “cortina cerrada”, “taxi”, “3 caras” y “no hay osos”, todas las visitas obligadas en las que a menudo protagoniza como él mismo, desempacando su situación como artista en un país que considera su voz una amenaza. Ahora que la oración que prohibió a Panahi hacer películas ha sido anulada, puede volver a girar su cámara hacia afuera.

“Fue solo un accidente” se filtra todo lo anterior a través de una historia impresionante y espiral de posible venganza. Se abre con un hombre llamado Eghbal conduciendo por la noche con su esposa e hija, cuando su automóvil golpea a un perro en el camino, aunque nunca vemos el canino real. Desde el principio, Panahi y su director de fotografía, Amin Jafari, trabajan con POV confinado, manteniendo la cámara en la cara de Eghbal mientras camina hacia la parte trasera del automóvil y elimina la criatura, iluminada perfectamente por las luces traseras rojas, una elección de color que regresará en una escena clave al final de la película. Lo que es invisible y desconocido se convertirá en una parte tan crucial de lo que sucede a continuación, y el drama sucederá sombreado en rojo.

Eghbal termina en un garaje cercano, donde el propietario Vahid está en una oficina de arriba. Vahid escucha el chirrido de la falsa pierna que Eghbal usa para caminar, y el miedo en su rostro es palpable. Echoes of Ariel Dorfman’s Incredible Muerte y la doncella resuena mientras nos enteramos de que Vahid reconoce ese sonido como el que lo introdujo a la llegada de su torturador cuando estaba en prisión. Vahid se mueve rápidamente, secuestra a Eghbal y se pone sobre enterrar a este hombre malvado vivo, pero Eghbal insiste en que tiene el hombre equivocado. Solo perdió la pierna hace un año. No puede ser el chico.

A partir de aquí, Vahid reúne una camarilla de personas que podrían confirmar sus sospechas de Eghbal. Su primer contacto, un librero llamado Salar, lo señala en dirección al fotógrafo de bodas Shiva, quien trae a una novia llamada Goli, un novio llamado Ali y un hombre final llamado Hamid. Diferentes enfoques para la venganza y la certeza se enfrentan en una película que a menudo también puede ser inesperadamente divertida, como cuando se quedan sin gasolina y tienen que empujar a la camioneta, Goli todavía en su vestido de novia, o los diversos guiños a lo costoso que todo termina siendo para Vahid, ya que tiene que sobornar su camino alrededor de la ciudad.

Por supuesto, la mayoría de las grandes preguntas en el centro de “Fue solo un accidente” la moral y el propósito de la venganza. Eghbal insiste en que es inocente. Si han estado torturando y matando a un hombre inocente, ¿cómo podría eso aliviar su propio trauma? ¿Y hay alguna forma de que sepan con certeza que tienen el tipo correcto? Hamid está tan convencido de que es él que quiere una acción drástica, pero Vahid es claramente un hombre que ha tratado de vivir una vida decente desde su encarcelamiento. ¿Qué podría traerlo alguna acción aquí?

Jafar Panahi nuevamente se niega a trabajar en un registro dramático que proporciona respuestas simples a preguntas morales complejas. Es un cineasta muy deliberado y refinado, pero sus películas también tararean con la fuerza emocional de los demonios personales. No es necesario leer las notas de la prensa para saber que este proyecto surgió de preguntas sobre lo que haría si alguna vez se encontrara con sus propios interrogadores, todo está en la pantalla. Y su golpe maestro es cómo se niega a llegar a conclusiones fáciles, terminando con una nota que es una de las más inolvidables que he visto, un recordatorio de cómo el trauma puede acercarse en cualquier día como un perro callejero en el medio del camino.

Julia Ducournau, la escritora/directora de la fantástica “Raw” y el “Titane” ganador de la Palma, también está jugando con trauma en su tercera película, “Alfa,” Pero se hace de una manera que carece de sofisticación y sutileza. Fácilmente su peor película, “Alpha” es un caso de un cineasta talentoso que se niega a desarrollar sus ideas de una manera que respalde un tiempo de ejecución, rodeando los mismos desagües una y otra vez hasta que la repetición empuja a cualquier posible compromiso de los miembros de la audiencia en el fondo del teatro.

La peor película de competencia que vi este año, “Alpha” tiene algunas imágenes sorprendentes, pero están al servicio de una película que se queda sin ideas y cosas que decir antes de que sea casi la mitad, lo que obliga a los espectadores a sufrir el resto de esta falla en una especie de aturdimiento. Lo vi durante un aguacero torrencial en Cannes que agregó los sonidos del trueno y la lluvia reales en unos momentos clave. Esta mejora inesperada fue una de las mejores cosas sobre la experiencia de ver esta película.

Ducournau está jugando con tres significados de la “A” que la niña de 13 años Alpha (Melissa Boros) se tatua en su piel cuando se abre la película. Es una “A” para su nombre, una “A” para la crisis del SIDA de que esta película está claramente destinada a paralela, y una “A” en la línea de Nathaniel Hawthorne como Alpha se ostrata de sus compañeros en la escuela, considerado venenoso. También es, por supuesto, otra forma para que Ducournau juegue con temas de autonomía corporal y manipulación, y admiré cómo abrió su película con una escena de lesiones que pasó a la tinta de la aguja del tatuaje que golpeaba la piel. La forma en que nos marcamos y cómo estamos marcados por otros es una idea temáticamente rica, incluso si la mayor decepción de la película es cómo un cineasta que cargó su última película con sujetos para explorar parece más contento para elevarlos superficialmente aquí.

Resulta que Alpha existe en un mundo con enfermedades mortales de sangre que esencialmente convierte a las personas en polvo. Las mejores escenas de la película presentan el diseño del cineasta para el impacto de esta enfermedad sin nombre, una que convierte la carne rosada en arena incolora y rota. Algunas víctimas se ven casi metálicas, mientras que otras se parecen al terreno de un desierto estéril. Uno de los afectados es el tío Amin de Alfa (Tahar Rahim), una adicta cuya hermana, conocida solo como Maman o “Madre” (Golshifteh Farahani), ha salvado varias veces. Una enfermera misma, la preocupación de Maman de que Alpha pudo haber contraído la enfermedad que está matando a su hermano obliga a los tres a aislarse.

Más de lo que cualquiera de sus películas anteriores hubiera sugerido posible, Ducournau parece perdido, incapaz de tomar las ideas que forman su narrativa en cualquier lugar inesperada. Lo que dice sobre la enfermedad, la memoria e incluso cómo aislamos lo que no entendemos no tiene a dónde ir más allá de la etapa de idea. Y, lo peor de todo, ella usa la repetición para reemplazar la superficialidad del proyecto, repitiendo ideas y temas como si lo hicieran darles un propósito. El reciclaje de ideas e incluso los puntos de la trama podría ser parte del punto, que cometemos los mismos errores una y otra vez cuando se trata de adicción y enfermedad, pero esa es una lectura generosa de una película que se siente como el tipo de fallo que a menudo estalla después del éxito más vibrante de un cineasta.