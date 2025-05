Pensamiento crítico: el crítico de cine disecciona la carrera como actor de Tom Cruise

Amy Nicholson de la Los Ángeles Times llamadas Tom Cruise “La última estrella de cine”. Habiendo escrito varias reseñas en sus películas a lo largo de los años y un libro titulado Tom Cruise: Anatomía de un actorexamina la impresionante filmografía de Cruise, que ahora incluye Misión: Imposible – The Final Reckoningy su inmenso impacto en la industria del cine. Mira el video a continuación para la entrevista completa.

https://www.youtube.com/watch?v=_gbkkaajwbva

“Cuando miro hacia atrás en su carrera, lo que realmente siento es cuánto necesitamos a alguien como él hoy. Porque cuando Tom Cruise estaba en su apogeo, sus películas no solo estaban ganando dinero, estaba estableciendo el tono. Estaba estableciendo el tenor”, explica Nicholson. “Hizo películas como Hombre de llover – Hits de taquilla. No tenemos eso hoy. Todo es una franquicia. Todo es IP. Creo que por qué me frustré tanto con su carrera ahora es cuando está atrapado haciendo el Misión: Imposible/Pistola Tango, me hace pensar que esa persona no puede existir en este momento. Pero quiero creer que me equivoco. Quiero creer que alguien puede cambiar esto “.

