Cannes 2025: The Mastermind, Madres jóvenes | Festivales y premios

El título de Kelly Reichardt’s “The Mastermind,“La última película que se estrenará en la competencia en Cannes este año, solo se vuelve más divertido cuanto más lo piensas. Josh O’Connor interpreta a JB, un hijo de juez y ex alumno de arte que eclosiona un plan para robar un puñado de pinturas de un museo en Framingham, Massachusetts.” He dado mucho pensamiento “, crea sus compuestos sobre el esquema, pero como los capos de los capos, salen de control, salen de control. Realmente, la gente de Multiple le recuerda que no lo ha hecho.

Desde un resumen, “The Mastermind” podría sonar como un esfuerzo inusualmente característico de Reichardt, quien fue el último en Cannes con la encantadora y durmió “apareciendo” en 2022. Pero ella aborda los procedimientos con una restricción contraintuitiva. La secuencia del robo no está diseñada para hacer que su pulso sea corriendo, ni la comedia es la comedia, como cuando los colaboradores de JB mediados de pantimedias Guy (Eli Gelb) y Ronnie (Javion Allen) son confundidos con limpiadores por un asistente de museo, jugados ampliamente. Hay una rutina oscura y lenta de inevitabilidad para ver que todo salga mal.

No es una sola decisión que JB tome, desde su selección de socios hasta su elección de la fecha para el robo (sus hijos no tienen la escuela ese día, lo que significa que tiene que descubrir dónde estacionarlos mientras va al museo), es correcto. En “aparecer”, Reichardt pasó un tiempo permitiendo que los espectadores observen el proceso solitario y a veces tedioso de hacer arte. En “The Mastermind”, ella también tiene un ojo hacia el parto, dedicando una escena prolongada y poco iluminada a los esfuerzos ineptos de JB para esconder las pinturas en un granero.

Porque “The Mastermind” se establece expresamente durante la Guerra de Vietnam, escuchamos y vemos transmisiones en la periferia, y las protestas figuran intermitentemente en la trama, es tentador, pero seguramente reductivo, a leer el desorden de JB como una alegoría nacional. No importa cuán mal arruine, y no importa lo poco que finalmente salga del crimen, persiste en pensar en sí mismo como un autor intelectual. Y él puede estar en el Lam, pero es pequeño: en ese momento, era más probable que huyera a Canadá para esquivar el draft, no porque se robara un museo de nivel medio.

Algunas fuentes intrigantemente específicas citadas en los créditos: los documentales de videos sobre protestas contra la guerra en Columbia y en veteranos con TEPT—Progue que capturar el fomento político de la época era una parte importante del pensamiento de Reichardt. El final impresionante hace que esa conexión sea explícita. “The Mastermind” puede ser una película de atracos sobre un ladrón novato con un plan tonto. Pero Reichardt lo saca como un reloj: esta película es estupendamente inteligente.

Pocos cineastas son presencias más confiables en Cannes, tanto por la calidad de su trabajo como el hecho de que siempre estrenan sus películas aquí, que los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, que también están en el pequeño club de directores que han ganado la Palme d’Or D’Or.

En términos de tema, “Madres jóvenes” es superficialmente consistente con sus temas. “L’Enfant”, que ganó la Palma en 2005, también se centró en un personaje mal preparado para la paternidad. Pero estilísticamente, la nueva película, gran parte de la cual se desarrolla en un refugio para las madres adolescentes, representa una partida sutil para ellas. Hay ciertas escenas, particularmente aquellas que tratan con el Centro de Atención Materna, cuyas empleados enseñan a las madres jóvenes cómo cuidar a sus hijos, que juegan como segmentos de un documental de Frederick Wiseman. Las actuaciones son tan persuasivas y naturales, y la cámara de los Dardennes tan discretas, es como si los hermanos hubieran conjurado la realidad de toda la tela.

El título se refiere no solo a las madres jóvenes actuales sino, en múltiples casos, a los propios padres de las niñas, que no estaban preparados para criarlas. La embarazada Jessica (Babette Verbeek) trata de forjar una relación más con su madre biológica (interpretada por el cabello de la India), exigiendo saber por qué la abandonó. Jessica insiste en que nunca “arrojaría” a la hija que está a punto de soportar. Pero después de que ella da a luz, las dificultades de la crianza plantean dudas para ella.

Ariane (Janaina Halloy Fokan) ha tomado la decisión de que su hija, Lili, debe ir a un hogar de crianza, pero su madre, Nathalie (Christelle Cornil), se agita ante la perspectiva, insistiendo en que renunciará a su novio y beba. “¿Por qué tienes tanto frío conmigo?” Nathalie pregunta, en una línea que sugiere el tipo de manipulación necesitada que Ariane misma ha tenido que crecer. Ariane tiene solo 15 años ahora, pero ha pasado su vida obligada a ser la adulta en la habitación.

La propia Julie (Elsa Houben) se ocupa de los problemas de abuso de sustancias. Y Perla (Lucie Laruelle) tiene cierto grado de negación sobre cuán segura y permanente es su situación. Cuando su novio (Gunter Duret), el padre del bebé, rompe las cosas con ella, ella ofrece impulsivamente poner a su hijo en cuidado de crianza, como si eso no fuera nada en absoluto. Perla también tiene una relación tensa con su hermana mayor (Joely Mbundu), quien vio una versión más complicada de su madre.

La película deja en claro que, por útil que pueda ser el hogar, su papel es limitado. Su objetivo es ayudar a las mujeres jóvenes a crecer en sus roles como padres, no convertirse en una guardería de facto. Y estos ciclos continuarán. Una de las escenas más conmovedoras, al final de la película, involucra a Ariane escribir una carta para que el bebé Lili lea cuando cumple 18 años, “tres años mayor que yo hoy”.

Donde las “madres jóvenes” difieren de muchos de los retratos institucionales de Wiseman (aparte del hecho de que es ficción, por bien investigado) está en la ternura de su perspectiva. A diferencia de algunas de las otras películas (excelentes) de los hermanos (“La Promesse”, “El hijo”, no se enmarca como una pregunta moral para que el espectador reflexione. Estas chicas han tenido vidas difíciles que las han llevado a decisiones desgarradoras. Los Dardennes se dedican, sobre todo, a simplemente ver a estas madres jóvenes como son.