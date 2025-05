Cannes 2025: Un Poeta, Tente o Croce? | Festivales y premios

Uno de mis programas favoritos en mi primer año de Cannes fue un cierto consideración, una colección de películas que existe fuera del programa de competencia. Si bien Comp generalmente está más dominado por nombres reconocibles como Lynne Ramsay, Bi Gan, Joachim Trier y Kelly Reichardt, UCR abre las puertas un poco más amplias y de programación de películas de todo el mundo, incluida una gran parte de los directores de debut, también en competencia por la Camera D’OR. Dos de las mejores películas que vi este año en Francia (“My Father’s Shadow” y “Pillion”) vinieron de UCR, al igual que las dos películas finales que estoy cubriendo este año en detalle.

Simón Mesa Soto saltó de su inclusión en el Programa de Quinceno Director de 2021 en Cannes con su “AMPARO” a este año “Un poeta” Una película divertida sobre un hombre con algunas prioridades fuera de lugar. Según se informa, concebido de su propia dificultad para encontrar su voz para una segunda película, “Un Poeta” esboza a un hombre que ama hablar sobre la importancia de la poesía, su específicamente, pero vive una vida tan miserable que ya no puede crearla. Es un cliché, el poeta torturado que no puede mantener una relación con los socios o su hija. Una variación colombiana de Harvey Pekar, Oscar Restepo (Ubeimar Ríos) es uno de los personajes más memorables de Cannes 2025, un tipo relatable que se ve obligado a cuestionar el valor del arte cuando trata de vivir básicamente indirectamente a través de un joven talento que puede tener la chispa que ha perdido.

Oscar pasa sus días cuidando a su madre y sus noches gritando borracho a la gente sobre poesía hasta que se desmaya. Una buena manera de transmitir el tono de la vida de Oscar en la visión de Soto es tener en cuenta que el primer capítulo de esta película se llama “fracaso”. Intenta vender sus libros antiguos, no puede hacer un nuevo trabajo y se encuentra constantemente avergonzado, como cuando va a un programa de entrevistas y se le pide que lea un poema de amor mientras está sentado al lado de un hombre cuya canción “Wet My Jacuzzi” se está volviendo viral. Después de obtener un concierto de enseñanza, Oscar conoce a una joven llamada Yurlady (Rebeca Andrade), a quien se convence tiene lo que se necesita para ser un poeta exitoso, a pesar de que Oscar realmente no sabe lo que eso significa.

La trama también tiene un eco de “la maestra de jardín de infantes”, un gran drama sobre un instructor que se obsesiona con uno de sus alumnos, pero este es mucho más juguetón y más ligero en sus pies. Decir que Oscar no es el mentor ideal sería un eufemismo, y su tiempo con Yurlady se estrella de una manera espectacular y controvertida, en parte porque está obligando a sus sueños a la vida de otra persona. ¿Puede un buen poeta ser una buena persona? Es una pregunta fascinante que teje a través de la película inteligente de Soto, una que probablemente nunca hubiera visto sin el beneficio de UCR.

Mi última película de UCR es más probable que escape a Cannes, en gran parte debido a la presencia gregaria de John C. Reilly como Buffalo Bill Cody. Lamentablemente, la divertida actuación de Reilly es una de las pocas razones para ver a Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis ‘ “¿Testa o Croce? (¿Cabezas o colas?)” Un occidental que constantemente no encuentra un ritmo que esté a la altura de su potencial. Un spaghetti western sobre Buffalo Bill queda atrapado en una película de acción romántica italiana suena como si fuera revisar todas mis casillas personales, pero este es demasiado relajado por varios grados, serpenteando cuando necesita moverse, solo ocasionalmente estallar en una vida que necesitaba encontrar más regularmente para ser memorable.

Es temprano en el 20th siglo cuando Cody llega a Italia, arrojando muchas tonterías sobre los mitos y leyendas occidentales. Mirando no muy diferente a Christoph Waltz en “Django Unchained”, Reilly obtiene el material, interpretando a Cody como un manipulador carismático, uno que entiende si la historia se cuenta bien de lo que la verdad no importa. Después de la introducción, “¿Testa o Croce?” Pivota a dos personas inspiradas en la retórica de Cody. Rosa (Nadia Tereszkiewicz), la miserable esposa de un cruel propietario, se encuentra huyendo con Santino (Alessandro Borghi), un jinete local que se convierte en la cara de una revolución.

Usar la leyenda de Buffalo Bill Cody para iniciar un cuento de fogata sobre cuánto lugares como el Old West dependen de la imprevisibilidad de un lanzamiento de monedas es una gran idea para un occidental, pero esta película está atascada en neutral durante tanto tiempo. Los directores no pueden mantener un estilo lo suficientemente consistente como para evitar que la falta de protagonistas interesantes arrastre todo. Reilly obtiene una escena fantástica con Rosa en el acto final que realmente le da a la película su título, pero se sintió como un viaje tan largo para llegar allí que este ambicioso occidental me había dejado al costado del sendero mucho antes.