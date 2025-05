Cannes 2025: “Fue solo un accidente” de Jafar Panahi gana Palma d’Or | Festivales y premios

“Es solo un accidente” de Jafar Panahi, un Muerte y la doncella– -Como un drama sobre un grupo de iraníes que enfrentan a un hombre que sospechan que era su torturador en prisión, ganó la Palma d’Or el sábado por la noche en el 78º Festival de Cine de Cannes.

La película marcó un regreso triunfante a Cannes para el director iraní, que había encontrado formas de mostrar trabajo en el festival en los últimos años. “Esta no es una película” en 2011 se dijo que fue de contrabando a Francia en una unidad de pulgar—Pero no había podido asistir hasta este año debido a una prohibición de viajes de las autoridades iraníes. Cuando “It Just Un accidente” se estrenó el martes, su llegada recibió una ovación de pie en el Teatro Lumière. Cuando se anunció la Palma en el mismo teatro el sábado, Panahi, luciendo gafas de sol y luciendo alegremente, levantó las manos en el aire y se sentó en su asiento por un momento antes de subir al escenario.

En una conferencia de prensa que siguió a la ceremonia de premiación, la presidenta del jurado, Juliette Binoche, discutió las formas en que los impulsos políticos y artísticos se combinan en la película de Panahi. “La película surge de un sentimiento de resistencia, supervivencia, lo cual es absolutamente necesario hoy”, dijo en francés. “Así que sentimos que era importante darle a esta película el Premio Paramount. Hace quince años, Jafar Panahi estaba en prisión”.

Ella sugirió que parte del poder de la película se deriva de ese aspecto de la experiencia de Panahi. “Estamos en un mundo gobernado por venganza, violencia, crueldad”, dijo. Esta película, dijo, vino de alguien que había sido encarcelado y luego había elegido hacer un trabajo que plantea la posibilidad de ascender por encima de la venganza.

El miembro del jurado de Binoche, Jeremy Strong, enfatizó que otorgar “fue solo un accidente” no era simplemente un “gesto”, la palabra utilizada por el moderador, Didier Allouch. “Es importante decir que, para nosotros, queríamos reconocer las películas que sentimos que eran trascendentes intrínsecamente como trabajos”, dijo Strong.

El Gran Premio del segundo lugar fue a Joachim Trier por “valor sentimental”, centrado en la complicada relación entre una actriz y su famoso padre cineasta. Se reunió a Trier con Renate Reinsve, la estrella de su “la peor persona del mundo” (2021). “Vivimos en un momento de tremendo exceso y saturación de imágenes”, dijo Trier al aceptar el premio. “Se están lanzando imágenes en movimiento todo el tiempo”. Dijo que quería rendir homenaje al Festival de Cine de Cannes por ser un lugar donde la “imagen que tomamos el tiempo para ver, se podría mostrar la imagen donde podemos identificarnos entre nosotros en la contemplación y la empatía”.

El premio al mejor director fue para Kleber Mendonça Filho de Brasil para “The Secret Agent”, y hubo un breve retraso antes de que apareciera en el escenario. “Estaba teniendo champán”, explicó. Acababa de estar allí para aceptar el premio al mejor actor por su liderazgo, Wagner Moura.

Nadia Melliti ganó a la mejor actriz por su actuación en “The Little Sister” de Hafsia Herzi, en la que interpreta a una joven que trabaja para reconciliar su identidad como una musulmana devota con el descubrimiento de que es gay.

Los hermanos Dardenne, que ganaron la Palma D’Or dos veces y también se llevaron a casa casi todos los demás premios que Cannes tiene para ofrecer, ganaron su segundo premio de guión (después de uno por “Lorna’s Silence” en 2008) por “Madres jóvenes”, un tierno retrato de madres adolescentes que trabajan a través de decisiones difíciles.

El premio del jurado, el tercer lugar, en cierto modo, pero también un premio a menudo otorgado a las películas que empujan a los límites, se dividió entre dos de los títulos más experimentales de la competencia, “Sound of Falling” de Mascha Schilinski y “Sirât” de Oliver Laxe.

Y el jurado inventó un premio más, un “premio especial”, para otro trabajo singular, la “resurrección” de primera calidad de Bi Gan. “Era como un objeto volador no identificado, un invento increíble, que es el material de los sueños de los directores”, dijo Binoche sobre la película. “Era muy diferente”.