Pocas películas en Cannes este año han sido tan agresivamente confrontativas como las de Nadav Lapid “Sí,” Mostrando en la quincena de los directores del festival paralelo. “Nada en esta película era razonable”, dijo Lapid, presentándolo el jueves. “Nada en esta película era normal”. Elogió a sus colaboradores por seguir la lógica del proyecto y decir repetidamente que sí.

El director israelí ganó el primer premio en Berlín en 2019 por “sinónimos” e hizo su debut en la competencia de Cannes con “Ahed’s Knee” en 2021. “Sí” se asemeja a la última película: nuevamente se centra en una artista y presumible lapid Surningate: Named Y. (este tiempo interpretado por BRONZ), quien, contra la raza de la Gaza en la guerra de Gaza en la Gaza, las obras de Gaza, las obras de la Gaza, las obras de la Gaza.

En las preguntas y respuestas después, Lapid dijo que siempre había tenido la intención de hacer una película sobre un “artista sumiso”, pero que la idea evolucionó después del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023 y, a medida que se desarrollaba la guerra. La primera sección de la película, titulada “The Good Life”, sigue a Y. y su esposa, Yasmine (Efrat Dor), ya que llevan un estilo de vida descaradamente materialista y sybarítico. La película comienza con un número de baile desquiciado, filmado en largas tomas, en una fiesta. Y. está tan inhibido físicamente que incluso sumerge su cabeza en un tazón.

“Sí” continúa a través de una sucesión de piezas de conjuntos libremente conectadas y vagamente alegóricas. Periódicamente, la guerra que Y. y Yasmine se han esforzado por mantenerse fuera de la vista. Mientras Yasmine prepara el desayuno, por ejemplo, las alertas de texto sobre el número de muertos se deletrean repentinamente en la pantalla, y Lapid corta el audio de la cocina, sustituyendo los sonidos de los gritos y la violencia militar de Gaza.

Lapid empuja la guerra aún más al primer plano en la segunda sección, “The Path”, que encuentra a Y. y una ex llama, Lea (Naama Preis), que conduce al área del ataque del 7 de octubre. A instancias de Y., Lea ofrece un largo monólogo sobre los eventos de ese día. Poco después, Lapid muestra a Y. mirando a Gaza en la distancia cercana, con el humo del combate claramente visible en el fondo.

Las ideas del director no siempre coherentes, individuales o colectivamente, y su inclinación por el bombardeo sin mitigar tiende a ser desagradable incluso cuando tiene sentido para el contexto. Pero si la “rodilla de Ahed” se sintió como un caso de un director que desahoga la invectiva personal, aquí ha encontrado su camino para dirigir su ira de manera más productiva. Esta película frenética y descomunal tiene un efecto acumulativamente purgante.

“No querías una mujer y un hijo”, le dice a Hamid (Peyman Moadi), la trabajadora de EMS, la trabajadora de EMS), la viuda, y la madre de dos hijos. “Querías una niña”. En el papel, suena como una declaración demasiado en la nariz de los temas de una película, pero en ese momento en la entrada de la competencia de Saeed Roustaee “Mujer y niño” Mahnaz ya pasa el punto en el que cualquiera habría roto.

Roustaee, anteriormente en competencia con “Leila’s Brothers” (2022), que lo metió en problemas legales con las autoridades iraníes, tiene un enfoque que tiene una marcada semejanza con la de su compañero cineasta iraní Asghar Farhadi (Moadi protagonizado por la “separación” de Farhadi). La idea es presentar una superficie aparentemente plácida y luego revelar gradualmente capas de ambigüedad y complejidad moral hasta que nada apareció originalmente.

Al seguir a Mahnaz, “mujer y niño” traza sistemáticamente cómo los hombres en su vida la perjudica, que son duplicitas, sin escrúpulos, indiferentes y violentas en varios puntos. Sin embargo, tanto la ley como las expectativas culturales se inclinan a su favor. El arco de “Mujer y Child” sigue cómo Mahnaz, y en menor grado, su hermana menor, Mehri (Soha Niasti), y la madre (Fereshteh Sadr Orafaee), quien inicialmente se disculpa por el control patriarcal, pone cierta distancia entre ellos y estos hombres, que los excita, tal como lo hace el título.

“Mujer y niño” se abre puntualmente con una foto de la cara de Mahnaz completamente congelada en su lugar, mientras se prepara para un tratamiento de belleza; Hasta que sus ojos se muevan, no está claro que incluso estemos mirando a una persona viva. La película termina con una secuencia impresionante que involucra a Mahnaz creando otro tipo de partición entre ella y Hamid.

La película a veces parece incierta de sí misma en camino a ese final cargado; La trama gira en un horrible incidente fuera de la pantalla que, como se describió inicialmente, no tiene ningún sentido. Pero sea paciente; La cuenta es revisada y revisada en toda la narración. “Woman and Child” es más convencional en el enfoque que la otra película iraní superior en competencia, “Death and the Maiden” de Jafar Panahi, como “Fue solo un accidente”. Sin embargo, sigue siendo un trabajo poderoso y atractivo.

Al comienzo del documental Julian Assange de Eugene Jarecki, “El hombre de seis mil millones de dólares”—Mano en la sección de proyecciones especiales en Cannes después de retirarse de Sundance a agregar material: Edward Snowden argumenta que Assange no es una figura impecablemente limpia, sino que el resultado final de su legado se reduce a una simple pregunta: “Cuando se nos ha mentido”, pregunta Snowden, “preferiríamos no saber?”

El documental luego elimina efectivamente cualquier pretensión de complejidad. Si desea una película que pinte el trabajo de Assange con WikiLeaks como la decisión del presidente Obama de poner fin a las misiones de combate en Irak, “el hombre de seis mil millones de dólares” es su película.

Jarecki ofrece un resumen de la historia de Assange de 2010, cuando el lanzamiento de un video de Iraq llamó la atención internacional a WikiLeaks, a través de su regreso a su Australia natal el año pasado, retratándolo como un editor responsable que desafió intereses poderosos y fue acosado por ello. Se dedica especial atención a los siete años que Assange gastó escondido en la embajada ecuatoriana en Londres, solo un piso de la planta baja, en caso de que pensara que estar confinado a un edificio durante tanto tiempo era un lujo, y cómo la experiencia lo llevó al borde. (Entre otras cosas, fue reveló que había estado bajo vigilancia.)

Pero incluso el Baseline Assange ha sido durante mucho tiempo considerado por los colaboradores como conspiradory el documental debilita su argumento al esquivar el hecho de que siempre ha sido una figura divisiva, apenas un defensor ideal de su mensaje de transparencia. Ciertamente vale la pena una consideración seria, más de lo que la adoración del héroe de la película de Jarecki le da.