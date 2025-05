Cannes 2025: Segunda toma de algunos queridos festivales | Festivales y premios

El festival de cine de Cannes se desarrolla de tal manera que a menudo hay ventanas de proyección en las que es imposible no para ver algo ya asignado a otro escritor. Con cinco personas que cubren el festival, incluida la división del programa de competencia entre tres escritores (yo mismo, Ben Kenigsberg y Robert Daniels), lleva a ver algunas películas importantes que alguien más está cubriendo. También llegan momentos en que un asistente de Festival de Cannes solo quiere perseguir a Buzz, como sucedió después de los estrenos de dos de los ganadores del premio de Cannes en esta característica o simplemente necesita ver nuevas películas de maestros como Spike Lee y Kelly Reichardt. Solo hubo unas pocas veces cuando vi películas cubiertas por otros que no me gustaron particularmente (“Renoir” y “Leave One Day”). Por otro lado, algunas de mis películas favoritas de Cannes 2025 ya se han discutido aquí en Rogerebert.compero quería ofrecer mi co-firmante alabar a estas cinco películas, películas que ciertamente querrás ver cuando sean lanzados a finales de este año o en 2026.

“Sirāt”

El ganador del Premio del Jurado (básicamente el tercer lugar) del Premio del Jurado de Oliver Laxe toma su nombre del Puente Islámico que separa el infierno del paraíso. Una película de terror existencial, es la historia de un padre (Sergi López) que busca a su hija después de que ella desaparece de un rave en el medio del desierto marroquí, pero ese concepto de “desaparición” es solo la línea de salida para una película de carretera inolvidablemente tensa que captura el tono de la música que sus caracteres adopta. Uno de ellos dice: “No es para escuchar, es para bailar”, y la película de Laxe se vuelve igualmente desafiante si se intenta una interpretación literal. Es mejor dejar que su increíble diseño de sonido y su tensión creciente lo laven, de la misma manera que sus exiliados de la sociedad normal se han entregado a la música y la cultura. LAXE’s Film es un experimento cinematográfico fascinante, una película que recuerda a Tarkovsky, Antonioni y Miller, ya que afirma a su cineasta como un talento importante. Sigue bailando. Es todo lo que podemos hacer.

“La sombra de mi padre”

Lo más emocional que estaba en cualquier momento de Cannes fue tropezar con la luz del día después de este impresionante debut de Akinola Davies Jr., una película profundamente personal que logra un significado universal a través de sus emociones específicas. Davies cuenta la historia de dos niños cuyo padre regresa después de un tiempo indefinido. ¿O él? Desde el principio, Davies está jugando con la memoria, el tipo de imágenes que tenemos de nuestro Padre de nuestro juventud que puede no haber sucedido exactamente como recordamos, pero la verdad radica en las emociones que hemos envuelto en nuestras mentes. Con el mejor trabajo de su carrera de Sope Dirisu de “Gangs of London”, esta es una película que muchos mantendrán cerca de su corazón, una historia maravillosamente detallada y sincera de padres e hijos que sentí cada ritmo de mi alma.

“El agente secreto”

Kleber Mendonça Filho y Wagner Moura ganaron al mejor director y al mejor actor, respectivamente, por este atrevido thriller sobre un hombre que intenta navegar en los océanos de corrupción para encontrar la verdad, al tiempo que oculta su propia identidad. La estrella de la “Guerra Civil” regresa a su país de origen de Brasil por primera vez en años, dando una actuación realmente imponente que recuerda algunos de los grandes turnos de los años 70 en thrillers que inspiró a este como el trabajo de Sidney Lumet y Costas-Gavras. “The Secret Agent” se extrae abiertamente de esa época de cine, al tiempo que mantiene su propia identidad cultural profunda y la historia de género atrevido. Es un trabajo fascinante que solo se vuelve más poderoso a medida que uno descubre la elaborada construcción que está empleada por Filho. Lo he pensado todos los días desde que lo vi, y espero volver a verlo.

“Más alto 2 más bajo”

Podría decirse que la película más incomprendida de Cannes 2025, la última de Spike Lee es un comentario sobre la increíble carrera del escritor/director, utilizando “High & Low” de Akira Kurosawa como punto de partida para desempacar sus propias pasiones, y cómo encuentra su voz a través de su amor por la ciudad de Nueva York. La primera mitad de “H2L” es ciertamente torpe, pero creo que es intencionalmente una forma de capturar el arco de una creatividad, en este caso, un ejecutivo musical interpretado por Denzel Washington, que solo se encuentra nuevamente cuando desciende de la castillo a las calles a continuación, donde todo lo que ama desde la música hasta la cultura a los equipos deportivos de NY practican la cámara. “H2L” es imperfecto, pero es otro columpio audaz de uno de nuestros mejores directores vivos, y se conecta aún más memorablemente cuando uno considera cómo Lee trajo “hacer lo correcto” a Cannes hace 36 años. Las generaciones enteras de cineastas han sido moldeadas por Spike Lee, y fue un regalo tenerlo de vuelta en Cannes.

“The Mastermind”

Finalmente, está el último de Kelly Reichardt, una cineasta con la que admitiré que he sido menos alto que algunos de mis colegas en los últimos años, prefiriendo trabajos tempranos como “Wendy & Lucy” y “Meek’s Cutoff” a su reciente producción. “The Mastermind” es una película innegablemente divertida, la más juguetona que Reichardt ha sido en años, posiblemente nunca. Josh O’Connor continúa su búsqueda del dominio de la película independiente en una actuación de hangdog encantadoras como una mente maestra de atracción de arte de arte verdaderamente inepta. O’Connor entiende el monólogo interno de un tipo común que queda atrapado en el efecto dominó de las malas decisiones que toma alrededor del robo de cuatro obras de arte de un museo de Framingham. Puede haber declaraciones más profundas sobre la época y la condición humana en la película de Reichardt que los críticos desempaquetarán cuando se lance, pero lo admiré como una comedia de errores anticuada, una risa inteligentemente calibrada que podría haberse convertido en un idioquí puro en manos menos talentosas, pero una película que se mantiene unida como otro rico de carácter de un gran cineasta.