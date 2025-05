Premios 2025 Crunchyroll: la lista completa de ganadores

Se han revelado los ganadores de los premios anuales crunchyroll, y Nivelación solista ha sido coronado anime del año. La popular serie de Chugong, que posee un 100% en el tomatómetro y un 93% en el palométrico, también se llevó a casa el premio a la mejor serie nueva, la mejor partitura, la mejor secuencia final, el mejor anime de acción y el mejor personaje principal.

Kiyotaka Oshiyama’s Verified Hot Hot Mirar hacia atrás atrapó el premio al cine del año, mientras que Takashi Okazaki y Joseph Chou’s Ninja kamui recibió el mejor anime original. ¡Mira la lista completa de ganadores a continuación!

Anime del año

Dan da Dan

Delicioso en mazmorra

Frieren: Beyond Journey’s End

Kaiju No. 8

Nivelación solista – GANADOR

Los diarios boticarios

La mejor canción de anime

Abyss – Yungblud – Kaiju No. 8

Bling-Bang-Bang-Born-Creepy Nuts-Mashle: Magia y Músculos El Divino Examen del Examen del Candidato Visionario

FATAL – GEMN – OSHI NO KO: Temporada 2

Nivel – Sawanohiroyuki[nZk]: Mañana x juntos – nivelación en solitario

Otonoke – nueces espeluznantes – Dan da Dan – GANADOR

The Brave – Yoasobi – Frieren: Beyond Journey’s End

Mejor puntaje

BLEACH: Guerra de Blood de mil años- El conflicto: Shiro Sagisu

Dan da Dan – Kensuke Ushio

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Arc de entrenamiento – Yuki Kajiura, Go Shiina

Frieren: Beyond Journey’s End – Evan Call

Mira hacia atrás – Haruka Nakamura

Nivelación en solitario – Hiroyuki Sawano – GANADOR

Película del año

Haikyu !! La batalla del contenedor

Mirar hacia atrás – GANADOR

Mononoke la película: The Phantom in the Rain

Mi héroe academia: eres el siguiente

Código de familia Spy X: White

Los colores dentro

El mejor anime original

¿Bucchigiri?

Grito de banda de chicas

Las medusas no pueden nadar en la noche

Ruidos metálicos

Ninja kamui – GANADOR

Entrena hasta el fin del mundo

Mejor serie continua

BLEACH: Guerra de sangre de mil años: el conflicto

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Arc de entrenamiento – GANADOR

Mi héroe academia, mi héroe academia temporada 7

UNA PIEZA

Oshi no KO: Temporada 2

SPY × Familia, Spy × Family Season 2

La mejor serie nueva

Dan da Dan

Delicioso en mazmorra

Frieren: Beyond Journey’s End

Kaiju No. 8

Nivelación solista – GANADOR

Los diarios boticarios

Mejor secuencia de apertura

“Abyss” – Yungblud (Kaiju No. 8)

“Bling-Bang-Bang-Born”-Nuts espeluznantes (Mashle: Magia y Músculos El Divino Examen de Candidato Visionario)

“Fatal” – Gemn – (Oshi no KO: Temporada 2)

“Nivel” – Sawanohiroyuki[nZk]: Mañana x juntos (nivelación en solitario)

“Otonoke” – Nuts espeluznantes – Dan da Dan – GANADOR

“Uuuuus!” – Hiroshi Kitadani – One Piece

Mejor secuencia final

“Antanante” – Riria. (Ranma1/2)

“Burning” – Hitsujibungaku – (Oshi no KO: Temporada 2)

“Estilo Kamakura” – Botchiboromaru (el esquivo samurai)

“Nadie” – OneRepublic (Kaiju No. 8)

“Solicitud” – Krage (nivelación en solitario) – GANADOR

“Taidada” – Zutomayo – (Dan da Dan)

Mejor anime de acción

BLEACH: Guerra de sangre de mil años: el conflicto

Dan da Dan

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Arc de entrenamiento

Kaiju No. 8

Nivelación solista – GANADOR

Rompedor de viento

Mejor anime de comedia

Delicioso en mazmorra

¡La bendición de Konosuba -God en este maravilloso mundo! 3

MASHLE: Magia y músculos El arco del examen de candidato visionario divino – GANADOR

Mi amigo de ciervo Nokotan

Ranma1/2

SPY × Temporada familiar 2

Mejor anime dramático

Un signo de afecto

Dead Dead Demons Deded Destruction

Frieren: Beyond Journey’s End – GANADOR

Oshi no KO: Temporada 2

Plutón

Los diarios boticarios

El mejor anime isekai

¡La bendición de Konosuba -God en este maravilloso mundo! 3

Mushoku Tensei: Reencarnación de desempleo: Temporada 2, Cour 2

Re: Vida de cero de arranque en otro mundo:: Temporada 3 – GANADOR

Frontier Shangri-La: Temporada 2

Escuadrón suicida isekai

Esa vez me reencarné como limo: Temporada 3

Mejor anime romántico

Un signo de afecto

Caja azul – GANADOR

Makeine: ¡demasiadas heroínas perdidas!

Ranma1/2

Scott Pilgrim despega

Los peligros en mi corazón: Temporada 2

El mejor anime de la vida de la vida

Campamento relajado: Temporada 3

Makeine: ¡demasiadas heroínas perdidas! – GANADOR

El día libre del Sr. Villano

Mi amigo de ciervo Nokotan

¡Sonido! Euphonium 3

Los peligros en mi corazón: Temporada 2

Mejor animación

Dan da Dan

Delicioso en mazmorra

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Arc de entrenamiento – GANADOR

Frieren: Beyond Journey’s End

Kaiju No. 8

Nivelación solista

El mejor arte de fondo

Dan da Dan

Delicioso en mazmorra

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Arc de entrenamiento

Frieren: Beyond Journey’s End – GANADOR

Plutón

Los diarios boticarios

Mejor diseño de personajes

Dan da Dan – GANADOR

Delicioso en mazmorra

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Arc de entrenamiento

Frieren: Beyond Journey’s End

Kaiju No. 8

Los diarios boticarios

Mejor director

Fuga Yamashiro – Dan da Dan

Haruo Sotozaki – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Arc de entrenamiento

Keiichiro Saito – Frieren: Beyond Journey’s End – GANADOR

Megumi ishitani – Carta de fan de una pieza

Norihiro Naganuma – Los diarios boticarios

Yoshihiro Miyajima – Delicioso en mazmorra

Mejor personaje principal

Frieren – Frieren: Beyond Journey’s End

Kafka Hibino – Kaiju No. 8

Okarun – Dan da Dan

Maomao – Los diarios boticarios

Momo – Dan da Dan

Sung Jinwoo – Nivelación solista – GANADOR

Mejor personaje de apoyo

Helecho – Frieren: Beyond Journey’s End – GANADOR

Himmel – Frieren: Beyond Journey’s End

Jinshi – The Apothecary Diaries

Seiko – Dan da Dan

Senshi – delicioso en mazmorra

Turbo Granny – Dan da Dan

“Debe proteger a todo costo” personaje

Anya Forger – Espía × familia: Temporada 2 – GANADOR

Frieren – Frieren: Beyond Journey’s End

Okarun – Dan da Dan

Senshi – Delicioso en mazmorra

Tokiyuki Hojo – El esquivo samurai

Yuki Itase – Un signo de afecto