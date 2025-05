Taquilla de fin de semana: Lilo y Stitch rugen a la apertura de fin de semana de Memorial Day más alta de la historia

Bienvenido a la última edición de “Take That Chicken Little”. A pesar de que unos primeros meses no producen mucho teatro (a pesar de superar a años anteriores) y vale la pena olvidar una marcha, la taquilla se recuperó a lo grande con una película de Minecraft y pecadores en abril. La multitud de los teatros-que se dirigen-satánico-satánico tuvieron que volver a esconderse. Preguntándose cuál será la narración ahora que los cines fueron tratados con el fin de semana más grande del Día de los Caídos de todos los tiempos. Para el momento en que finaliza el lunes, se espera que la taquilla haya ganado más de $ 325 millones en cuatro días, rompiendo el récord de $ 305.9 millones celebrado desde 2013.

Rey de la cosecha: Lilo y puntada Roars a la apertura de fin de semana del Día de los Caídos más altos

https://www.youtube.com/watch?v=5l81gt6sewo

Para todo el Hubbub sobre Blanco como la nieve e informes de que Disney cierre futuros proyectos de acción en vivo, no habrá informes negativos sobre los números para Lilo y puntada. No solo lo mejoró lo más reciente Misión: Imposible Película este fin de semana (sin sorpresa), pero también pasó a Tom Cruise y Top Gun: Maverick Para el fin de semana más alto del Día de los Caídos con $ 145.5 millones durante el fin de semana y $ 183 millones estimados durante las vacaciones, superando el inicio de $ 160.5 millones para la secuela de Cruise en 2022. El rey león Redux de acción en vivo de 2019 se abrió a $ 191.7 millones y de 2017 La bella y la bestia comenzó con $ 174.7 millones. Este es en realidad el quinto mejor comienzo para Disney que no implica Star Wars o Marvel.

Justo el otro día escribí una pieza especulativa sobre la taquilla de verano, preguntándose si alguna película alcanzaría $ 400 millones. Esa especulación puede haber sido de corta duración. Yo tenía Puntada muy alto en la tabla, junto con la próxima Superhombre y Mundo Jurassic: Rebirthy dije que si la película explotara este fin de semana a alrededor de $ 175 millones, sería en esa conversación. Bueno, aquí vas. De hecho, las únicas películas de Disney que se abrieron con más de $ 140 millones en sus primeros tres días que no alcanzaron $ 400 millones fueron Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y Thor: Amor y trueno. Thor: Ragnarok es el único otro título que falla en el hito después de abrir a más de $ 120 millones. Eso es de 27 títulos. Globalmente, Lilo y puntada Ya es más de $ 304 millones, eclipsando lo que hizo la película animada original de 2002 ($ 273.1 millones), y con un presupuesto de solo $ 100 millones, este es uno de los mayores éxitos del año ya.

Cuentos del Top 10: Misión: Imposible Acumula $ 77 millones en el número 2

https://www.youtube.com/watch?v=7rx6yvct2os

De ninguna manera descartaremos los esfuerzos de Tom Cruise por completo, ya que él acerca a una de las mejores franquicias de acción en la historia del cine. Misión: Imposible – The Final Reckoning está programado para ganar un estimado de $ 77 millones durante las vacaciones, lo cual está justo a la par con el extraño techo de vidrio que estas películas han tenido a lo largo de los años. El cálculo final Al menos lo atravesó con el fin de semana más alto de tres días de todos con $ 63 millones, apenas superando el máximo de $ 61.2 millones establecido por la sexta entrada, Polvillo radiactivoen 2018, que también es el más alto recaudador nacional de $ 220.1 millones. En un raro Trek Una manera, han sido las películas uniformes de la serie que han recaudado más de $ 200 millones, siendo la barra baja la tercera película con $ 134 millones y 2023. Cálculo muerto con $ 172.1 millones.

Incluso Cálculo muertocon toda la decepción quedando corta con un alto presupuesto y la apertura justo antes Barbie y Oppenheimerpertenece al marco notablemente consistente de esta franquicia. Todas menos la primera y la tercera película han recaudado más de medio mil millones a nivel mundial. Con el tiempo, estamos hablando de un bruto interno de $ 1.32 mil millones y $ 2.81 mil millones internacionalmente por un recorrido global de $ 4.13 mil millones durante 30 años. Para que no piensemos que Paramount podría estar molesto con los aproximadamente $ 600-700 millones gastados en estas dos últimas imágenes, incluso si las brusas finales de esta película son etiquetadas como una decepción, todavía estamos hablando de $ 1 mil millones en ganancias para las ganancias para las ganancias de las ganancias para las ganancias. MI franquicia con el tiempo. Cruise, Christopher McQuarrie y todo el equipo obtuvieron esta canción de cisne. En todo el mundo, la película ya está en $ 190 millones y sin duda se unirá a la multitud de medio billón de billones. Cualquiera que sea el número final, las felicidades están en orden.

https://www.youtube.com/watch?v=tiwy_g-9hlq

El tercer lugar va a otra película que ha explotado, y eso es Destino final: líneas de sangre. La película tardó solo seis días en convertirse en el lanzamiento doméstico más taquillero en la franquicia. Después de $ 19.6 millones hasta el domingo y un estimado de $ 24.5 millones durante las vacaciones, su total de 11 días sería de $ 94.6 millones. Unos días más y será la película número 181 de R para recaudar más de $ 100 millones desde 1980 y, obviamente, la primera Destino final película para hacerlo. Mad Max: Fury Road Ganó $ 94.7 millones en sus primeros 11 días, pero también tuvo un recorrido de $ 31.2 millones durante el fin de semana festivo. Si Línea de sangre Continúa tendiendo a continuación, analizará un aterrizaje en el rango nacional de $ 140-150 millones. En solo 11 días, habrá roto el récord de 2009 El destino finalque ganó $ 186 millones en todo el mundo – Línea de sangre‘Global Take es de $ 187 millones.

Aguanta en el cuarto lugar está Disney y Marvel’s Rayos* con $ 9.1 millones hasta el domingo y un estimado de $ 11.6 millones hasta el lunes. La semana pasada sonamos la alarma de que $ 200 millones no era una garantía para esta entrada de MCU. Después de 25 días, la película es de $ 173.8 millones. En el mismo período en 2014, The Amazing Spider-Man 2 Estaba en $ 187.1 millones después de un fin de semana de $ 10 millones en el Día de los Caídos. Esa película fue del top 10 solo dos semanas después. Tres semanas después, estaba recaudando menos de un millón por fin de semana hasta finalizar su carrera con solo $ 202 millones. Rayos* Puede que no se caiga tan rápido, pero estar detrás de esa curva en aproximadamente $ 13 millones es mucho para compensar. Capitán América: Brave New World Tenía $ 177.2 millones y tuvo un cuarto fin de semana de tres días de $ 8.38 millones, y apenas ganó más de $ 200 millones. El dinero inteligente tiene Rayos* Terminando en la región de $ 195 millones. Marvel debe haberlo sentido, ya que acaban de mover su próxima Vengadores Películas de sus tragamonedas de lanzamiento de verano en 2026 y 2027 a la temporada navideña. Rayos* Solo tiene $ 353 millones en todo el mundo y todavía tiene mucho rojo en su libro mayor.

https://www.youtube.com/watch?v=o8jfqbzdnqw

Ryan Coogler’s Pecadores Realiza más de $ 200 millones y algunos. De hecho, este fin de semana ha pasado el hito de $ 250 millones. Solo el de Jon Favreau El libro de la jungla Rehacer en 2016 tuvo un mejor fin de semana del Día de los Caídos para una película en su sexto fin de semana de lanzamiento ($ 10.94 millones de 3 días). Pecadores ganó $ 8.7 millones durante el fin de semana y se estima que $ 11.2 millones durante las vacaciones para llevar su total a $ 259 millones. Eso es $ 36+ millones por delante del ritmo de la película original con clasificación R de la historia (La resaca), que ganó $ 9.9 millones en el fin de semana seis. Pecadores se convertirá en el nuevo campeón de esa estadística. En cuanto al alcance de $ 300 millones, actualmente se trata de aproximadamente $ 3 millones de descuento en el ritmo de Comienzoque tenía un sexto cuadro de $ 7.8 millones y terminó con $ 292 millones. Pecadores Parece estar en esa vecindad, pero cada fin de semana de su lanzamiento hasta ahora nos ha enseñado a seguir mirando hacia arriba, así que estad atentos, porque todavía tiene una oportunidad real. A nivel mundial, la película supera los $ 339 millones.

El sexto lugar va al último lanzamiento de Angel Studios. El último rodeoprotagonizada y coescrita por Neil McDonough, abrió con $ 5.2 millones durante el fin de semana y un estimado de $ 6.2 millones durante las vacaciones. La última colaboración de McDonough con la compañía de pago de pay-it, basada en la fe, Granjatuvo un recorrido de tres días de $ 6 millones durante las vacaciones de Navidad y terminó con $ 20.8 millones (un múltiplo de 3.46), el tercer más bruto del estudio detrás de Breakouts Sonido de la libertad Y esta Pascua El rey de los reyes.

https://www.youtube.com/watch?v=yMaga1IPWBO

En el séptimo lugar después de su segunda expansión está Andrew DeYoung’s Amistad con Tim Robinson y Paul Rudd. La película bien publicitada se encuentra en 1,055 teatros este fin de semana y recaudó $ 4.5 millones durante el fin de semana por un estimado de $ 5.7 millones durante las vacaciones. Mirando las expansiones A24 de esta manera, muy temprano en su historia se mudaron Estudiantes de vacaciones de primavera Desde tres teatros hasta 1,104 en el fin de semana tres, cuando recaudó $ 4.8 millones. En octubre pasado empujaron Vivimos a tiempo Desde cinco teatros hasta 985 y ganó $ 4.2 millones. Es posible que hayan pensado en ir más duro durante las vacaciones y al menos tratar de vencer el lanzamiento de Angel Studios. Obviamente, será necesario el boca a boca para impulsar este, ya que actualmente es de $ 7.1 millones en sus primeros 10 días; Vivimos a tiempo estaba en $ 11.7 millones y Estudiantes de vacaciones de primavera fue de $ 10 millones, y cada uno finalmente recaudó $ 24.6 millones y $ 14.1 millones, respectivamente. A24 se abrirá Traerla de vuelta Este próximo fin de semana.

Una película de Minecraft Debería obtener una compañía en los rangos de $ 400 millones pronto, pero continúa avanzando con otros $ 2.8 millones estimados durante las vacaciones. Eso lleva su total a $ 421.4 millones y $ 940 millones en todo el mundo, probablemente debido a mil millones. Amazon El contador 2 Vio otros $ 1.59 millones venir de viernes a domingo y un estimado de $ 2.5 millones a lunes para llevar su total a $ 63.4 millones. Trey Edward Shults ‘ Date prisa mañana Con el Weeknd y Jenna Ortega perdieron más de 500 teatros después de una sola semana y cayeron casi un 78% en el fin de semana dos con $ 740,000 durante el fin de semana y un estimado de $ 930,000 durante las vacaciones. El total bruto de la producción de $ 15 millones es actualmente en $ 5 millones.

En la vid: Sony espera un éxito con Karate Kid: Legends

https://www.youtube.com/watch?v=yhqfvsqskli

Sony espera que otro vaya con el Karate Kid La franquicia les proporcionará otro éxito de verano. Karate Kid Legends Combina su reinicio en Jackie Chan con el estudiante original en Ralph MacChio para un nuevo aprendiz. Como se mencionó, A24 lanzará la última película de terror de los directores de Háblame. Traerla de vuelta Espera capturar a la misma audiencia que la quinta película más taquillera en la historia del estudio. También en lanzamiento limitado, Focus espera que Wes Anderson El esquema fenicio Aprovecha el mayor promedio por camión del año, ya que su base de fans ha hecho de cada una de sus películas un contendiente para ese título al lanzarse.

Lista completa de resultados de taquilla: 23-26 de mayo de 2025

