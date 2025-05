Cannes 2025: Nuestra cobertura de la notable racha de seis películas de Neon | Festivales y premios

Tom Quinn y Neon han logrado algo que incluso Miramax no pudo en su mejor momento de finales de los años 80 y principios de los 90, cuando estaban tomando Palme d’Onners como “Pelle the Conqueror”, “Adiós mi concubina” y “Pulp Ficción”. La compañía habrá producido y/o distribuido seis ganadores consecutivos de Palma d’Or, comenzando con el “parásito” de 2019 y continuó este año con su compra de “It fue solo un accidente” de Jafar Panahi. Pensamos que usaríamos esta impresionante racha para recordar nuestra cobertura de las seis películas, desde su cobertura inicial en Cannes a través de su revisión sobre el lanzamiento teatral, y a veces incluso en la cobertura de fin de año y entrevistas. ¿Pueden hacerlo siete en 2026?

2019: “Parásito”

En mayo de 2019, Barbara Scharres fue la primera en cubrir el “parásito” para este sitio, escribiendo “Bit By Bit, Bong logra girar las mesas en esta trama con un sentido conspicuo de justicia, para revelar toda su tripulación de felices holgueros como personas pequeñas que luchan por las migas”. Fue la primera de muchas piezas sobre la película, seguidas de cerca por una noticia sobre su victoria de Palma y, eventualmente, una reseña de 4 estrellas de Brian Tallerico, y la inclusión en nuestro mejor de 2019 y Best of the 2000s. Léalos todos a continuación:

2021: “Titán”

Ben Kenigsberg lanzó nuestra cobertura de “Titane” de Julia Ducournau, diciendo: “Una especie de Neo-Giallo,” Titane “es una película de colores audaces y ruidos metálicos”. Su revisión mixta fue contrarrestada por un delirio en octubre de ese año cuando la película se lanzó en los cines, y Sheila O’Malley escribió: “Las revelaciones temáticas más profundas pueden llegar demasiado tarde en el juego para aquellos que se apagan o se apagan por la frenética de la primera mitad de la primera mitad, pero Ducournou, audaz, audaces en su enfoque y la sensibilidad, no pierde su Nerve. Ningún titano”, nal, “titana”.

2022: “Triángulo de tristeza”

Ruben Östlund ganó su segunda palma para las tres turbas de Neon (después de “The Square” de 2017) y Ben Kenigsberg lideró la cobertura de Cannes: “A lo largo de la disertación de Östlund, el valor cambiante de diversas monedas: dinero, comida, sexo, recasta los límites del comportamiento aceptable”. Jason Gorber también escribió sobre la película de Cannes, y apareció en un video de Chaz Ebert ese mismo año.

La película fue cubierta varias veces ese año, incluso Out of Kviff por Robert Daniels y NYFF por Godfrey Cheshire. Finalmente, Brian Tallerico revisó la película sobre su lanzamiento teatral en octubre, escribiendo: “Hay intercambios de diálogo innegablemente agudos y entretenidos giros de narración de historias en el derribo de Östlund de la élite superficial, y sin embargo, algunos de ellos, especialmente en el acto final, todos comienzan a sentirse desplegados, y tal vez incluso tan superficial como el retiro de la película que la película se ve a la cima de la cima de la cima de la cima de la caña de la caña, si todavía está a la cima de la tránsula de la tránsula”, todavía, todavía, si lo hace, si lo hace, si todavía, lo que sigue, todavía, si está en la caña, si está a la cima de la caña. A falta de grandeza, vive cómodamente en el nivel de bondad, incluso cuando desempacan un comportamiento tan malo y malo “.

2023: “Anatomía de una caída”

Nuestro experto en Cannes, Ben Kenigsberg, golpeó el eventual ganador de Justine Triet Palme por primera vez el 21 de mayocalle2023, escribiendo: “La clave de la película es que no es, de hecho, una anatomía de un asesinato. Es una anatomía de un matrimonio, o específicamente cómo un matrimonio se ha desmoronado”. No había mucha otra cobertura fuera de la revisión de 3.5 estrellas de Brian Tallerico, y la película se ubicó en los subcampeones para el Best of 2023 del sitio en su camino hacia una nominación a la Mejor Película.

2024: “Anora”

La película de Sean Baker fue posiblemente la más esencial del año pasado desde su victoria de Palma hasta los Oscar a la Mejor Película y al Mejor Director. Comenzó nuevamente con Ben Kenigsberg, escribiendo antes de que se llevara a casa la Palma: “Baker ahora tiene una forma de trabajar con lugares y actores que parecen completamente suyos (busque a otros colaboradores pasados, como Brittney Rodríguez, desde” Red Rocket “). Sus películas también son políticas sin esfuerzo, tocando sobre cuestiones de inmigración, discriminación, economía y ciudades que viven de manera que se sienten entirmente la comedia de la comedia”. La cobertura de allí fue tan extensa como cualquier película de 2024. Léelos todos a continuación, incluida nuestra escritura en la película como una de las mejores del año:

2025: “Fue solo un accidente”

Lo que nos lleva al último ganador de Palme d’Or que será lanzado por Neon, probablemente a finales de este año. Habrá mucho más por venir, pero, por ahora, nuestra cobertura comienza y termina con esta revisión de Brian Tallerico, en la que escribe: “Panahi nuevamente se niega a trabajar en un registro dramático que proporciona respuestas simples a preguntas morales complejas. Es un cineasta deliberado y refinado, pero sus películas también son zumbadas con la fuerza emocional de los demonios personales”.