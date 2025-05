FX navega por las aguas cómicas familiares con estilo en “adultos” inteligentes | TV/transmisión

Algunos lectores pueden tener la edad suficiente para recordar cuándo cada red intentaba encontrar “los próximos amigos”, contratando a menudo colecciones aleatorias de artistas jóvenes desconocidos y arrojándolos a travesuras cómicas juntas. El resultado fue una ola de televisión horrible con algunos destacados (“finales felices” en vivo) y una forma que rápidamente se quemó. Es difícil ver a hermosos idiotas en vivo en vivo mejor vidas que usted en nombre de la comedia de situación forzada, y la televisión de la red dio paso en gran medida a la televisión por cable “más seria” después de los “amigos”, lo que significa el final del subgénero de las comedias de amigos de veinte y tantos

Todo esto hace que los “adultos” de FX se sientan casi como un retroceso, un espectáculo que recuerda la energía de la gran ciudad de Ross & Rachel, pero con un sentido del humor oscuro y moderno construido en torno a cosas que Joey nunca podría entender como aviones de aire, citas en línea y ketamina. Como con la mayoría de estos programas, el éxito de “Adultos” se reduce al casting: al final de los seis episodios enviados a la prensa, los cinco personajes principales me habían ganado lo suficiente como para que estuviera dispuesto a realizar sus viajes idiotas con ellos en la edad adulta. A veces, ser un adulto puede ser notablemente tonto.

“Adultos” – “Pollo asado” – Temporada 1, Episodio 6 – En la foto (LR): Owen Thiele como Anton, Malik Elassal como Samir, Jack Innanen como Paul Baker, Amita Rao como Issa, Lucy Freyer como Billie. CR: Rafy/FX

“¿Recuerdas cuando el plan de un sábado era solo” Parque “?”

Esta divertida pregunta resume el impulso de “adultos”, un programa sobre personas que tienen que equilibrar las facturas médicas para pagar nuevamente con el deseo de montar el balancín nuevamente. Atrapados entre los días nebulosos de la vida social de la universidad y la responsabilidad real, los personajes de los “adultos” son sinceramente agradables, que es realmente la mitad de la batalla en un programa como este. Estamos dispuestos a aceptar un comportamiento estúpido si también tenemos razones para apoyar y que los personajes que participan en él.

“Adultos” son unos cinco amigos que viven en la misma casa, la casa familiar de un dulce tipo llamado Samir (Malik Elassal), desempleado y desventurado de una manera que lo facilita relacionar. Se une a los amigos de toda la vida Billie (Lucy Freyer), Anton (Owen Thiele), Issa (Amita Rao) y el novio de Issa Paul Baker (Jack Innanen). La mayor parte de la trama gira en torno a encontrar trabajo o amor, y cómo estos personajes suelen estropear a ambos.

Samir tiene una entrevista de trabajo para un concierto de escritorio, pase memorablemente mal antes de pivotar a los trabajos de entrega de alimentos, solo para terminar de fiesta con los adolescentes que siguen pidiéndole cerveza. Billie intenta usar un momento de cancelación de la cultura para avanzar solo para ver su vida en Cascade en una serie de facturas médicas antes de un arco divertido que involucra una aventura con un ex maestro, interpretado por Charlie Cox. A diferencia de muchas estafas de “amigos”, las tramas a menudo se extienden de un episodio al siguiente, empleando una estructura que recuerda al gigante de la comedia de FX “It Always Sunny in Filadelfia” en cómo los episodios tienen una locura complicada en bromas recurrentes de la temporada (como la obsesión de las camareras de Charlie en los primeros pasos, por ejemplo). También hay una voluntad de dar uno o dos pasos demasiado lejos para reírse que es “soleado”.

“Adultos” – “¿Has visto a este hombre?” – Temporada 1, Episodio 3 – En la foto (LR): Lucy Freyer como Billie, Jack Innanen como Paul Baker, Amita Rao como Issa. CR: Rafy/FX

Por supuesto, todos en “adultos” considerarían a la pandilla “soleada” como antigua, y los creadores Ben Kronengold y Rebecca Shaw tienen la costumbre de recurrir al lenguaje de la actual generación de veintitantos años de una manera que puede sentirse forzada. El espectáculo a menudo es mejor cuando recuerda que estar en los veinte años no fue fácil para los millennials o la generación de X-ers, los pequeños ritmos, como no saber lo que significa la palabra “waft” o no encajar con un nuevo grupo de amigos de alguien con la que sale bien, cuando se siente como si los escritores estén usando un fyp de Tiktok para poca luz. Y los escritores también tienen la costumbre de traer su trazado una muesca demasiado lejos, como en el episodio más débil enviado a la prensa, en el que tres de los personajes actúan legítimamente locos en torno a un posible criminal.

Lo que me hace pensar que los “adultos” van a durar es cuánto se hace más fácil pasar por alto las fallas de escritura a medida que los personajes y sus artistas engendran más buena voluntad con cada episodio. Casting hace semejante Una diferencia en un proyecto como “adultos”, y los cinco clientes potenciales traen su propia energía cómica de una manera que los distingue sin robar el enfoque o desechar el ritmo de toda la pieza. Es realmente difícil elegir un destacado, un título que diría que cambia sobre estos seis episodios de Rao a Elassal a Thiele a Freyer a medida que conspiran en la que juegan con sus fortalezas. Hay un dicho que dice que una comedia es tan buena como su jugador más débil, y realmente no hay una aquí. Incluso con los dolores de cultivo inherentes en una comedia sobre las personas que descubren quiénes son, parece que la escritura a veces mediocre aumentará para cumplir con el talento del elenco. Será divertido ver a este crecer.

Seis episodios proyectados para su revisión. Se estrena en FX el 28 de mayoth con episodios en Hulu al día siguiente.