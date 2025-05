“Elden Ring Nightreign” es un divertido juego multijugador pero solo en las condiciones correctas | Juegos de vídeo

Cuando desde el software reveló “Elden Ring Nightreign” el año pasado, los fanáticos de las almas de todo el mundo tenían curiosidad por ver qué era el estudio multijugador completo. Después de todo, de los juegos anteriores del software como “Dark Souls” y “Bloodborne” fueron un jugador para un jugador con algunos elementos cooperativos. “Nightreign” es el siguiente paso en la evolución de la fórmula de almas después de que el juego de “Elden Ring” base fue un mundo abierto.

El resultado es un juego multijugador que complacerá a los fanáticos de las almas existentes, pero alienará a los nuevos jugadores. Aquellos que están familiarizados con “Elden Ring” y el género conocido como Almas, sin duda, disfrutarán de la refrescante acción de ritmo rápido de “Nightreign”. Sin embargo, eso es solo si las estrellas se alinean con sus elementos aleatorios y usted tiene compañeros de equipo competentes. Si estás pensando en hacer de este tu primer juego de Software, como un juego de software, te imploraría que busques en otro lado. Esto es completamente diferente de cualquiera de los otros que vinieron antes.

“Elden Ring: Nightreign” tiene lugar en una realidad alternativa del juego de “Elden Ring” base, siguiendo a un grupo de ocho personajes jugables mientras luchan contra los monstruos llamados Nightlords. Como la mayoría de los juegos de almas de software, la historia no es realmente el foco aquí. Es tan críptico como siempre, pero no le resta valor a mi disfrute de jugar el juego.

En lugar de crear su propio personaje, elegirá entre ocho clases predeterminadas diferentes, cada una con sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, The Guardian tiene altas estadísticas de HP y defensivos, pero el recluso es un mago blando con un alto poder de ataque mágico. Descubrir las sinergias entre diferentes clases puede significar la diferencia entre la vida y la muerte contra los poderosos jefes de Nightreign.

Esta vez, cada uno de los ocho personajes jugables tiene historias de fondo llamadas Remembrances. Por ejemplo, Ironeye aprende sobre un traidor de otra dimensión y puede cazarlos mientras está en una expedición para derrotar a los señores de la noche, progresando la historia. Si bien estos ofrecen una tradición y construcción del mundo, en última instancia, son objetivos opcionales que puede abordar mientras está en su viaje. Sin embargo, hay muchos incentivos para progresar, como recompensas útiles, como reliquias para aumentar las habilidades y los disfraces alternativos de su personaje.

En cuanto al juego, entrarás en el estilo del mapa mundial “Fortnite” y te dirigirás a Limveld mientras mata monstruos y jefes en cuevas, ruinas e iglesias en lugares aleatorizados. Derrotar a los jefes hace que eliminen recompensas aleatorias como armas más fuertes y habilidades pasivas, como aumentar su resistencia en un 10%. Al mismo tiempo, un anillo de fuego se está acercando lentamente a su escuadrón de tres. Todos estos elementos esencialmente hacen de “Nightreign” una mezcla interesante entre un juego Roguelike y Speedrunner.

El círculo de cierre lo obliga a pensar estratégicamente sobre qué estructuras abordar mientras maximiza la cantidad de recursos que obtiene. ¿Tengo suficiente tiempo para ir a las ruinas aquí y sacar a este jefe, o debería ir a esta iglesia al otro lado del mapa para aumentar la cantidad de veces que puedo sanar? Cada expedición siempre es diferente del resto, y eso es lo que mantiene las repetidas carreras de “Nightreign” sintiéndose frescas.

Explorarás Limveld durante dos días, los cuales terminan con una pelea de jefes por la noche después de que el anillo de incendios se contrata. El día 3, finalmente se enfrentará al señor de la noche, lo que puede ser sorprendentemente difícil incluso con tres jugadores. Aún así, la satisfacción de derrotar a un señor de la noche es incluso más alta que su juego promedio de almas, ya que requiere un esfuerzo de equipo para ganar, y esa es la mejor parte de “Nightreign” y, a menudo, es más frustrante.

El factor más significativo para disfrutar, “Nightreign” es si tienes o no compañeros de equipo que saben lo que están haciendo. Esto significa aprender a optimizar sus rutas en todo Limveld y saber qué jefes son más fuertes que otros para que pueda abordarlas el día 2 cuando esté en un nivel superior para que no le patee el trasero el día 1. Si sus compañeros de equipo no entienden el bucle y la estrategia de juego general, tendrá una experiencia miserable y sentirás que estás en el tiempo.

Durante los primeros días de jugar a “Nightreign”, sentí que quería romper mi cabeza en la pared porque tuve problemas para llegar al pasado día 2. Sin embargo, después de entender que necesitaba estar en un nivel lo suficientemente alto como para enfrentar a los jefes, mi grupo y yo comenzamos a priorizar llevarlas a recoger tantas corridas como pudieran hacernos fuertes. Estos jefes trivializados, y los únicos desafíos reales terminaron siendo los señores nocturnos al final de nuestras carreras.

Pero así es como siempre han sido los juegos de almas. Es como aprender los patrones de ataque de un jefe que tiene dos formas. Al principio, es posible que tenga problemas para derrotar su primera forma, pero luego, después de la repetición constante, comienza a convertirse en una brisa, y la segunda forma se convierte en el obstáculo real.

Al final de cada expedición, ya sea que ganes o falle, ganarás reliquias que tengan varios efectos, como aumentar el número de runas que caen en los enemigos para que puedas nivelar más rápido o agregar daños elementales de fuego a tu arma inicial. Estas reliquias son la única forma de progresión permanente a la que tiene acceso en Nightreign, y el sistema se siente manipulado de alguna manera.

Muchas de las reliquias que recibe no son muy útiles y tienen efectos muy situacionales, como aumentar la cantidad de daño por lanzar macetas. La mayoría de las reliquias también generalmente tienen uno o dos efectos, y los más raros tienen tres. No hay garantía de que si tiene una reliquia con tres habilidades, incluso son útiles. Si bien puede vender sus reliquias inútiles para que la moneda compre otras nuevas (cuyos efectos se alejan una vez comprados), desearía tener más control sobre cómo elegir sus efectos.

Por ejemplo, no hay forma de combinar diferentes reliquias o descomponerlas en componentes si tiene otros con un solo efecto útil y dos sin valor. Como resultado, tratar de ensamblar una construcción específica puede ser increíblemente desalentador y molido. Si bien las reliquias que equiparán indudablemente tendrán un impacto en sus carreras, las armas aleatorias y los aficionados pasivos que encuentre durante ese tiempo son más sustanciales. Esto hace que el sistema de reliquias se sienta eclipsado, y la naturaleza aleatoria de las estructuras y las caídas de la recompensa del jefe de Limveld decide en última instancia si su expedición concluirá con la derrota del señor nocturno o la derrota prematura.

Un problema mayor para la mayoría de los jugadores será que el emparejamiento del juego hace que sea difícil encontrar oponentes adecuados. Nunca se sabe con quién se va a agrupar, por lo que es infinitamente mejor invitar a amigos o conocidos que estén familiarizados con cómo optimizar las ejecuciones. Además, no hay juego cruzado entre PlayStation, PC y Xbox, lo que restringe aún más el grupo de compañeros de equipo elegibles. Es desconcertante que esto siga siendo un problema en 2025 cuando otros juegos de este año, como “Split Fiction” y “Monster Hunter Wilds”, lo hayan descubierto.

Afortunadamente, los servidores en línea de “Nightreign” son prácticamente perfectos. A principios de este año, el Las pruebas beta tenían jugadores constantemente desconectadoscausando dolores de cabeza y carreras en ruinas. Sin embargo, no dejé caer una sola sesión durante este período de revisión, incluso cuando jugué con otros en Europa y Japón. Sin embargo, eso puede cambiar, ya que millones de jugadores iniciarán sesión en el juego cuando se lance. Así que toma eso con un grano de sal.

“Elden Ring Nightreign” es un divertido juego multijugador que ofrece una versión diferente de la fórmula probada y verdadera del software. Más importante aún, es un juego multijugador que no te vuelve ni al monedas con microtransacciones adicionales. Esa es una rareza en este tipo de juegos en estos días. A pesar de la reliquia decepcionante y los sistemas de emparejamiento multijugador, la mezcla de “Nightreign” de aspectos de género de juego crea un juego multijugador cohesivo que resistirá la prueba del tiempo.