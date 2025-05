Cannes 2025 Video #8: Ganadores de premios | Chaz en Cannes

Chaz Ebert revela a los ganadores de la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes; Mire el video y lea la transcripción a continuación.

Chaz:

Los premios para la 78a edición del Festival de Cine de Cannes han sido galardonados. Y tenemos todos los detalles para ti. A diferencia de años anteriores, con mucha pompa y circunstancia, la noche de premios de este año no presentó ninguna actuación musical ni la presentación de una palma honoraria de OR. Acaban de entrar en los premios, así que haremos lo mismo. Antes de los principales premios, el cortometraje Palme d’Or fue entregado a Tawfeek Barhom para su película “Me alegro de que esté muerto ahora”.

En la conferencia de prensa, Barhom habló sobre cómo se convirtió inicialmente en un actor para acercarse al negocio del cine y finalmente desarrolló la relación con el legendario director Terrence Malick.

Tawfeek Barhom:

Entonces, cada película que he hecho, hice mucho más que actuar. Con Terrence Malick, me dio una cámara y a veces filmaba algunas cosas, y estábamos juntos todo el tiempo. No comenzaría una escena sin mí. Al comienzo de la primera semana, quería despedirme, pero luego todo volteó, y,, de alguna manera, me probó con una gran escena, y comenzó a gustarme. Y esta película realmente es gracias a él. Me dio una carta de recomendación.

Y con esa carta, fui al estudio más grande de Grecia. Y les di la carta y estaban como, sí, por supuesto que vamos a hacer, haremos esta película.

Chaz:

El premio Camera d’Or por el primer cineasta recibió una mención especial otorgada a Akinola Davies, Jr. por “My Father’s Shadow”, y el premio principal fue presentado por la presidenta del jurado, Alice Rohrwacher, a “The President’s Cake” del director Hasan Hadi.

Ahora, estos fueron los primeros premios de Cannes presentados a películas de Nigeria e Irak.

El primer premio importante fue entregado al director chino Bi Gan por su película de vanguardia que abarcó la historia del cine: “Resurrection”.

Estaba encantado de ver a Jean-Pierre y Luc Dardenne ganar un premio al mejor guión para “Young Mothers”, una película que me tocó profundamente. Este fue el noveno premio de Cannes para los hermanos de Bélgica durante su larga carrera, y más temprano en el día, hablé con los hermanos Dardenne sobre lo que su película significaba para mí.

Estoy un poco nervioso porque esto es muy personal para mí. Amo mucho tu trabajo. Y hay una pregunta al final de esto, pero quiero decirte que estaba tan conmovido por esto porque era una madre adolescente. Tenía, de 16 años, y me expulsaron de la universidad. Estaba en la universidad.

Me echaron. Era un estigma, feo estigma ser afroamericano y embarazada en ese momento. Esto fue en los años 70. Así que mi hijo y mi hija son muy viejos ahora, y pensé que había dejado todo eso atrás hasta que vi tu película, y vi cuán jóvenes eran estas chicas en la película.

Y me preguntaba, ¿era tan joven? Voy a llegar a mi pregunta, pero no sabía que me iba a emocionar.

Disculpe. Tus películas tienen tanta bondad en ellas. Tanta empatía. Para mí, una de las cosas más nobles que el cine puede hacer es hacerte sentir algo. Ponte en el lugar de otra persona que sea diferente a ti y te permita entenderlos un poco y hacer que las personas unan a las personas. Es por eso que amo tanto tus películas, y quiero saber dónde hace esa bondad inherente en cada una de tus películas, ya sea que estés hablando de “Rosetta”, “L’Enfant”, “Le fils” tantas de tus películas, veo un núcleo que tienes un núcleo moral, y hay una bondad inherente.

¿De dónde viene? ¿Viene de tu educación? ¿Viene de trabajar entre sí? ¿Qué tiene de ti lo que hace que tus películas sean así? Gracias.

Jean-Pierre Dardenne:

Sí. Gracias, gracias. Y ahora en francés.

Sin, usando palabras elevadas, creo como cineasta, también como ser humano. ¿Quién es un cineasta? Somos cineastas. Estamos realmente, realmente, absolutamente interesados ​​en nuestros personajes. Queremos que nuestros personajes estén presentes, lo más presente posible. El pintoresco y no pintoresco, que van desde sus modales, sus amigos, la forma en que hablan, la forma en que se mueven.

Deben estar muy presentes. Porque básicamente, realmente amamos a nuestros personajes. Amamos a Rian, realmente amamos a Julie. Los amamos a todos. De verdad amamos por ellos. Poder existir antes de la cámara, estar lo más presente posible. Porque en cuanto al resto en la película, ¿qué explica un movimiento? ¿Por qué los personajes se mueven de esta manera o eso?

Es porque siempre tratamos de encontrar la forma en que estos personajes estarán lo más presentes posible en la pantalla. A veces es solo un primer plano durante un par de segundos que pueden ser suficientes. Eso es lo que nos interesa, el ser humano. ¿Qué tan simple como sea posible, ¿puedes filmar a los seres humanos para que realmente estén presentes y decirle algo como espectador?

Mueva al espectador en la medida en que algunos espectadores, algunos miembros de la audiencia, detectan las cosas vibran dentro de sí mismos y no son lo mismo cuando salen de la habitación como cuando ingresaron.

Chaz:

El premio del jurado se dividió entre la película de carretera no convencional “Sirât”, por el director Oliver Laxe y la película alemana “Sound of Falling” de Mascha Schilinski.

En un poco de sorpresa, el premio a la mejor actriz fue para Nadia Melliti en su primer papel de carrera, que interpretó a una joven descubriendo su sexualidad dentro de una cultura conservadora en Argelia francesa en “Hermana pequeña”.

Nadia Melliti:

Creo que las personas que van a ver la película probablemente comprenderán este mensaje de tolerancia, tolerancia hacia otras personas. Vivimos en una sociedad bastante compleja, y creo que lo que hemos visto a través de este personaje, permitirá participar en discusiones y pensar en algunos temas que son bastante difíciles de abordar.

En Francia en particular, es importante para mí transmitir este mensaje, y si es beneficioso para los jóvenes que pueden identificarse con esta historia, entonces me siento muy feliz y orgulloso.

Chaz:

El Premio al Mejor Actor fue para Wagner Moura por su actuación en “The Secret Agent”. El Sr. Moura no pudo estar presente, por lo que su premio fue aceptado en su nombre por su director Kleber Mendonça Filho.

Filho, quien también recogió el premio al mejor director para “The Secret Agent”, aunque le tomó unos minutos llegar al escenario.

Finalmente, Wagner Moura pudo aparecer en la conferencia de prensa.

Filho:

Entonces, ¿dirías algunas palabras? Pienso en inglés, porque tenemos muchos periodistas internacionales esta noche.

Wagner Moura:

Ojalá estuviera allí con todos ustedes. Pero estoy aquí solo, tomando una copa de vino solo en Londres. No podría estar más feliz. Este fue un momento tan importante de mi vida, solo para trabajar con Kleber, para estar con él. He estado tratando de trabajar con él durante muchos años, y estoy muy, muy feliz por todo esto, para hacerlo por la forma en que se ha recibido esta película, porque esta es una película de cine brasileña y significa mucho para la cultura de Brasil.

Y creo que es una pena que estoy celebrando solo. Ojalá estuviera allí con todos ustedes. Ahora mismo. Muchas gracias.

Chaz:

El Gran Premio, el Gran Premio fue presentado a Joachim Trier para su película sobre la familia, la paternidad y la creación de películas: “Valor sentimental”, protagonizada por Renata Reinsve, Stellan Skarsgård y Elle Fanning.

Finalmente, era hora de presentar el premio superior, la Palma d’Or. Y el premio presentado por el presidente del jurado Madame Juliette Binoche y Madame Cate Blanchett, fue a “Fue solo un accidente” del director iraní exilado Jafar Panahi.

Panahi:

No, no veo esto de ninguna manera personal. Creo que las personas en el cine iraní han tenido que luchar duro para alcanzar este punto.

Todos mis colegas han trabajado en circunstancias aún más difíciles que yo en ese momento. Nadie sabía sobre el cine iraní en el mundo, pero estas otras personas sentaron los cimientos del cine iraní y nos permitieron llegar a este punto hoy.

Chaz:

Temprano en el día, había anunciado que estaba presentando la misma película con el premio inaugural Feck/Cannes por representar el perdón, la empatía, la compasión y la amabilidad.

Eso es todo para Cannes 2025. Aunque he estado veniendo a Cannes durante muchos años, con todo lo que sucede en el mundo de hoy, esta edición se sintió diferente. Sentí una inmensa gratitud por estar rodeado por el mundo mágico de las películas y las personas de países de todo el mundo que los aman aquí. Ese mundo de los sueños y la realidad se integran de una manera que une a las personas.

Y estamos muy agradecidos de que te hayas unido en el camino. No podemos esperar a verte nuevamente el año que viene en Croisette y en los cines. Y hasta entonces, au revocando.