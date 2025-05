Karate Kid: Legends Primeras reseñas: una película de buen ritmo con una estrella de ruptura

https://www.youtube.com/watch?v=yhqfvsqskli

Por más de 40 años, el Karate Kid Franchise ha entretenido a los fanáticos con una serie de cuatro películas, un remake-spinoff y un programa de televisión continuación. Ahora, las dos películas mejor revisadas de The Bunch están cruzando para Karate Kid: Legendscon la estrella original Ralph MacChio y la versión de 2010 Jackie Chan uniéndose para entrenar al próximo héroe de artes marciales, interpretado por Ben Wang. La recepción inicial para la nueva entrega es mixta, pero la mayoría está de acuerdo en que está a la altura de su pasado mientras hace una estrella para tener en cuenta Wang. Además, todos parecen amar a Chan y MacChio juntos.

Esto es lo que dicen los críticos sobre Karate Kid: Legends:

Hasta Karate Kid Las películas van, esta no puede igualar la caracterización sorprendentemente elegante de la primera película, pero a los 94 minutos de ritmo crujido, está menos distendido que el remake de 2010 sorprendentemente demasiado demasiado exagerado, y se siente menos obligatorio que las viejas secuelas de Macchio. – Jesse Hassenger, revista Paste

[It] agrega nada original a la fórmula. Es una fórmula que funciona, sin duda, que se hace un relleno de tiempo lo suficientemente agradable. Pero eso es todo. – Frank Scheck, The Hollywood Reporter

Ni tan divertido como las primeras temporadas de Cobra Kai ni tan efectivo como el reinicio de 2010, Karate Kid: Legends depende en gran medida de los favoritos de la franquicia y no trae nada nuevo a la fiesta. – Tara Brady, Irish Times

Para cualquiera que haya visto Cobra Kai, [this has] Un formato familiar, haciéndose eco de cómo Larusso y Johnny Lawrence intentaron enseñar a sus alumnos tanto Miyagi-Do como Eagle Fang. – Jack Shepherd, Total Film

La trama es una “pintura de los números”, una historia genérica … también es una película estereotipada y “Feel Good” donde uno raíz para el desvalido y no está decepcionado al final. – Allison Rose, FlickDirect

La trama es simplemente horrible, repleta de tantos clichés que apenas has hecho riendo a uno antes de que otro te patea en la cabeza. – Frank Scheck, The Hollywood Reporter

Karate Kid: Legends [is] Una película que comprende su identidad pero que aún se siente obligada a atender a los fanáticos mayores de una manera que descuida qué tan bien funciona la película para su público objetivo de espectadores más jóvenes. – Matt Goldberg, la envoltura

Comenzando con un clip de 1986 El Karate Kid Parte II… Hay numerosas devoluciones de llamada a entregas pasadas, y los créditos finales cuentan con un cameo de un veterano de franquicia más. – Frank Scheck, The Hollywood Reporter

Karate Kid: Legends es una película que, para bien, no lo decide, no te ofrece la oportunidad de respirar. – Jack Shepherd, Total Film

[The movie is] Diseñado para darle que “este no es el cuento de hadas Ralph MacChio de su padre!” sentimiento.

– Owen Gleiberman, variedad