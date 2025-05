Cuanto más corre Tom Cruise, mejor son sus películas: hicimos los cálculos

https://www.youtube.com/watch?v=srrxncrhwji

Tom Cruise ha corrido un poco más de 32,444 pies en la pantalla durante sus 44 años en las películas, y con Misión: Imposible – The Final Reckoning Actualmente en los cines, los números en su podómetro cinematográfico han aumentado. Su tendencia a correr, mucho, en sus 45 películas se ha convertido en una leyenda; En línea, encontrará supercortes de video de 19 minutos de sus sprints y desgloses de estilo Esa nota su forma estelar: ojos hacia adelante, los codos afilados, los pies un desenfoque. Pero, ¿todo eso es una carrera indica algo sobre la calidad de sus películas? Eso es lo que hemos investigado aquí, comparando la cantidad de carrera que Tom hace en sus películas con la cantidad de dinero que ganan y la cantidad de frescura sus puntajes de tomatómetro.

La metodología fue simple, si lleva mucho tiempo. Contamos cada instancia de la carrera de Cruise en la pantalla, en segundos, y luego calculamos las distancias suponiendo que esté marcando una milla de seis minutos (14.6 pies por segundo). El resultado es una lista de distancias estimadas para cada película que creemos que es la más sólida que encontrará en el canon en línea de los materiales de ejecución de Tom Cruise. Luego dividimos sus películas en cuatro categorías de distancia diferentes, que van desde cero pies hasta más de 1,000 pies, para detectar las tendencias.

La tendencia más grande? Las películas en las que Cruise corre más de 1,000 pies tiene un promedio de tomatómetro más alto (un enorme 76.5%) que las películas en las que corre menos que eso o no en absoluto, y las mismas películas ganan más dinero en la taquilla, con un bruto internacional inflado promedio de $ 483 millones. También descubrimos que la estrella que desafía la edad ha aumentado su película a medida que envejece: cubrió casi la misma cantidad de terreno en 2006. Misión: Imposible III (3,212 pies) Como lo hizo en la totalidad de la década de 1980 (12 películas, 3,299 pies de carrera), y cinco de sus 10 mejores películas de carrera se lanzaron después de 2010, el año en que cumplió 48 años.

Puede encontrar las 10 películas más grandes de Cruise, de acuerdo con cuántos pies corrió en ellas, en la parte inferior de esta pieza, pero por ahora, profundicemos en los datos, una categoría sudorosa a la vez.

[Updated 5/27/2025]

Cuando Tom no corre en absoluto (0 pies)

https://www.youtube.com/watch?v=mt0zr2Uoab8

Promedio de taquilla internacional: $ 113 millones

Promedio de tomatómetro: 59.4%

Magnolia (1999) | Leones para corderos (2007) |Trueno trópico(2008) | Valkyrie(2008) | Roca de edades (2012)

Cuando Tom se queda quieto (o simplemente baila y/o camina en un escenario), es capaz de obtener actuaciones de apoyo sobresalientes: piense Trueno trópico y Magnolia. No cubre mucho terreno en estas películas, pero huye con apariciones fuera de marca como Alfa-Males chauvinistas que construyeron imperios al convertirse esencialmente en versiones malvadas de Tom Cruise. ¿Alguna vez se preguntó si Maverick podría entregar monólogos llenos de improperios o bailar de manera convincente a una canción de Ludacris? No busque más que estos dos tesoros con clasificación R trágicamente sprint.

No sorprende que esta categoría tenga los números de taquilla más bajos: cero running sugiere poca acción, el alma de la mayoría de los éxitos de taquilla que destruyen la taquilla. Además, hay un elemento de alto riesgo y alto recompensa para Cruise cuando se mete con su personalidad en pantalla y juega contra su arquetipo de acción. Las recompensas son Oscar y Globo de Oro, pero los riesgos son rendimientos financieros más pequeños, Leones para corderos y Valkyrie (en el que resiste el impulso de correr, incluso cuando las bombas se disparan) fueron los recaudadores domésticos más bajos de Cruise de la década de 2000.

Cuando Tom toma un sprint corto (1-500 pies)

https://www.youtube.com/watch?v=pxuq1n3xarq

Promedio internacional de taquilla: $ 166 millones

Promedio de tomatómetro: 60.5%

Amor sin fin (1981) |Grietas (1981) | Perdiéndolo (1983) | Los extraños (1983) | Leyenda (1985) | Pistola (1986) | El color en el dinero (1986) | Hombre de llover (1988) | Cóctel (1988) | Días de truenos (1990) | Algunos buenos hombres (1992) | Entrevista con el vampiro (1994) | Jerry Maguire (1996) | Ojos muy parciales (1999) | El último samurai (2003) | Jack Reacher (2012) | American hecho (2017)

Diecisiete de las 44 películas de cruceros que analizamos caen en esta categoría de “Some Running, pero no en tonelada”, y no vale nada que más del 80% de estas películas se lanzaran en los años ochenta y noventa. No fue sino hasta mediados de la década de 1990 que el crucero realmente dio su paso, no casualmente alrededor del momento en que el Misión: Imposible Serie comenzó. Antes de 1996, era en su mayoría jogging ligero y momentos de sorteo en pánico en películas como Amor sin fin (43 pies) y Perdiéndolo (102 pies). Nadie se aspira en pánico como correr Tom Cruise.

Fue en 1996 que obtuvimos una de nuestras escenas más emblemáticas de películas que no están en acción, mientras corría por el aeropuerto vacío en Cameron Crowe’s Jerry Maguire. La mayoría de los agentes deportivos probablemente conoces, porque sabes muchos, ¿verdad? -resoplaría y hincharía durante una carrera de aeropuerto nocturna así, pero Jerry se ve sin esfuerzo mientras avanza como una gacela a través de la terminal. Tom, nos tenías en Listo, set, hola.

Cuando Tom va a media distancia (501-1,000 pies)

https://www.youtube.com/watch?v=3zpmjpc9vcc

Promedio de taquilla internacional inflada: $ 413 millones

Promedio de tomatómetro: 66.7%

Todos los movimientos correctos (1983) | Negocio arriesgado (1983) | Nacido el 4 de julio (1989) | Mucho (1992) | Misión: Imposible (1996) | Misión: Imposible 2 (2000) | Cielo de vainilla (2001) | Colateral (2004) | Caballero y día (2010) | Olvido (2013) | Top Gun: Maverick (2022)

Otro gran momento de 1996 Tom Cruise Running llegó con el Smash de desove de la franquicia Misión: Imposible. El thriller de Brian de Palma realmente estableció el ritmo de los días de carrera de Cruise. Recuerde el momento en que Ethan Hunt usa chicle explosivo para volar un agujero en un restaurante de pescado para escapar de sus posibles captores, a pie? Lo hacemos, junto con cada otro de los 730 pies que corrió en la película.

Cinco años después, otro hito importante en la carrera de carrera de Cruise llegó con Cielo de vainilla. La película marcó su segunda colaboración con Cameron Crowe, y celebraron su aventura de segundo año con una carrera más larga y complicada de lo que habíamos visto en su primer esfuerzo: el Cielo de vainilla El equipo de producción cerró Times Square para crear una reunión de pista inquietantemente vacía para Cruise (la película presenta un total de 832 pies de carrera). La película no fue tan exitosa financieramente como Jerry Maguire (Ganó $ 203.3 millones a nivel internacional), pero casi tenemos que dar puntos de bonificación Crowe por darnos cuenta del potencial de dar el crucero Tom Cruise más largos y más pequeños.

En general, algunos fallas – Caballero y día, Olvido – conduzca por el tomatómetro de esta categoría, que incluye algunas de las actuaciones más emblemáticas de Cruise (MI, Nacido el 4 de julio, Colateral).

Cuando Tom va Tom completo (Más de 1.001 pies)

https://www.youtube.com/watch?v=hsmvfxz43iu

Promedio internacional de taquilla: $ 483 millones

Promedio de tomatómetro: 76.5%

La empresa (1993) | Informe minoritario (2002) | Guerra de los mundos (2005) | Misión: Imposible III (2006) | Misión: Imposible – Protocolo Ghost (2011) | Borde del mañana (2014) | Misión: Imposible: Rogue Nation (2015) | Jack Reacher: Nunca vuelvas (2016) | La momia (2017) | Misión: Imposible – Fallout (2018) | Misión: Imposible – CONJUNTO DE MUERTO, PARTE UNO (2023) | Misión: Imposible – The Final Reckoning (2025)

Cuanto más viejo se lleve, cuanto más lejos corre, y mejor parecen ser sus películas. Once de las 12 películas en esta agrupación de más larga distancia se lanzaron después de 2002, y seis de ellas fueron lanzadas después de 2010 (La empresa es el único atípico anterior a 2002). Fue dirigido por Steven Spielberg de 2002 Informe minoritario que marcó el comienzo de la era de más de 1,000 pies (1,562 pies de carrera), y el entrenador/director Spielberg aumentó la rutina de castigo en el éxito de taquilla de 2005 Guerra de los mundos (1.752 pies). Ver a Cruise evadir a los extranjeros, mientras que miles de cruceros no tontos más lentos se convirtieron en polvo fue impresionante, pero no sorprendente: el infatigable cardio en pantalla de Cruise se había acumulado durante más de cinco décadas, y no parece estar disminuyendo.

Después Guerra de los mundos, Cruise alcanzó un mejor momento personal en Misión: Imposible 3, Lo que lo vio corriendo 3.212 pies, la mayoría de los cuales estaban cubiertos con algunas exhibiciones locas de atletismo (y trabajo de cámara hercúlea) a través de Shanghai. Sus películas desde entonces, como Misión: Imposible – Fallout (2,628 pies), Borde del mañana (1.022 pies), y Misión: Imposible – Rogue Nation (1,518 pies)-Han cruzado la marca de 1,000 pies, pero no han logrado los longitudes salvajes de sus películas de los años 2000. Solo Misión: Imposible – Protocolo Ghost podría igualar los recuentos de pasos de esas películas y el éxito de taquilla con más de 3.000 pies de carrera y un bruto internacional de $ 695 millones.

Los inconvenientes más grandes en la fórmula de las películas más en funcionamiento son Jack Reacher: Nunca mires hacia atrás y La mamá. Ambas películas presentaban una carrera abundante (1,051 pies y 1,022 pies, respectivamente), pero ambas tenían rendimientos de taquilla poco espectaculares ($ 159 millones y $ 410 millones internacionalmente) y recepciones críticas (puntajes de tomatómetro de 38% y 15%).

En otras palabras, más corriendo = más dinero y más frescura, pero solo la mayoría de las veces.

Top Tom Cruise Movies (según su podómetro)

Misión: Imposible III – 3,212 pies Misión: Imposible – Protocolo Ghost – 3,066 pies Misión: Imposible – Fallout – 2.628 pies Misión: Imposible – CONJUNTO DE MUERTO, PARTE UNO – 2.131 pies Guerra de los mundos – 1.752 pies Misión: Imposible – The Final Reckoning – 1.606 pies Informe minoritario – 1.562 pies Misión imposible – Nación pícaro – 1.518 pies La empresa – 1.241 pies Borde del mañana – 1.065 pies

Misión: Imposible – CONJUNTO DE MUERTO, PARTE UNO actualmente se encuentra en los cines.

¿En un dispositivo Apple? Sigue a Rotten Tomatoes en Apple News.