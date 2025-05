Netflix desempaca uno de los misterios sin resolver más infames de Chicago en “Cold Case: The Tylenol Murders” | TV/transmisión

“Para el alivio en que puede confiar, confíe en Tylenol. Los hospitales lo hacen”. – De un comercial de televisión de 1981 para Tylenol.

En el segundo episodio de la serie documental de tres partes de Netflix True Crime “Cold Case: The Tylenol Murders”, James Lewis juega con una caja de Tylenol de fuerza adicional unas cuatro décadas después de que él se convirtió en el principal sospechoso en el caso, y dice a los cine de cámaras fuera de la cámara: “¿Crees que voy a abrir esto y mis atlones?”

Su rostro enmascaró en una especie de sonrisa semi-ricus, Lewis lucha con el sello de aluminio en la botella, señalando: “Está bastante bien sellado … Todos abren una botella y jura mi nombre”. Es un momento espeluznante y escalofriante en la última entrevista realizada con Lewis antes de morir en julio de 2023, pero no estaba equivocado acerca de la gente que maldijo su nombre.

Para aquellos de nosotros que recordamos los asesinatos de Tylenol de 1982, particularmente aquellos de nosotros que vivimos en el área de Chicago, es prácticamente imposible no pensar en ese horrible capítulo en nuestra historia cada vez que luchamos un poco con una banda de contracción en una botella de bebidas, sellos de inducción en productos de cuidado personal o la caja de lana Glada, caja de plástico, focolea de alojamiento bajo el capítulo en Tylenol y otro sobre los medicamentos de la tapa de la contraates. Había algunos tipos de embalajes resistentes a la manipulación disponibles antes de los asesinatos de tylenol, como el empaque de ampolla para ciertos tipos de tabletas y cápsulas. Aún así, fueron los impactantes asesinatos de siete personas inocentes las que tomaron cápsulas de tylenol llenas de cianuro de potasio los que provocaron la era del envasado resistente a los manipuladores generalizados y regulados.

“Cold Case: The Tylenol Murders” es la segunda serie documental en revisar el caso en los últimos años, después de los talones del proyecto Paramount+ de cinco partes titulado “Painkiller: The Tylenol Murders” en 2023. (Di esa serie tres estrellas en la serie). Gran parte de la última serie enfocada en los esfuerzos de los esfuerzos de 13 años de janus de 13 años y sus esfuerzos para encontrar las respuestas de las tres estrellas. Dos grandes tíos, así como los esfuerzos del reportero Brad Edwards para localizar a Lewis, finalmente encontrándolo cara a cara en el edificio de apartamentos de Lewis, con Lewis negándose a participar.

La serie Netflix tiene valores de producción y beneficios más altos de tener esa entrevista de sentado con Lewis. Hace un trabajo sólido al relatar el caso mediante el uso requerido de recuerdos de investigadores, reporteros y amigos del difunto, combinados con gráficos instructivos mezclados con imágenes de noticias de archivo, pero si conoce los detalles del caso, no hay revelaciones innovadoras en ninguna de las series. Muchos del personal de aplicación de la ley que formaron parte de la investigación siguen convencidos de que Lewis era el asesino; Otros sostienen que Lewis, que cumplió 12 años de prisión por enviar una nota de extorsión a Johnson & Johnson, no podría haber cometido los crímenes.

Además de las dos series documentales sobre este caso, Tribune de Chicago investigative reporters Christy Gutowski and Stacy St. Clair hosted a solidly sourced podcast titled “Unsealed: The Tylenol Murders” in 2022—but we’ve never seen a big, splashy, theatrically released drama or streaming series, ala “Zodiac,” “Summer of Sam,” “Monster: The Jeffrey Dahmer Story,” “Mindhunter,” “American Crime Story: The Asesinato de Giana Versace “, la película de Netflix” extremadamente malvada, sorprendentemente malvada y vil “sobre Ted Bundy, et al. Dada la dramática riqueza del material (dicho sin falta de respeto con las víctimas y sus familias), eso es una sorpresa.

Hay tantos giros y vueltas, tantas coincidencias impresionantes, tantas imágenes indelebles, tantos momentos de desgarrador destino en esta historia. Stanley y Teresa Janus se unieron a una reunión familiar para llorar la muerte del hermano de Stanley, Adam, solo para que Stanley y Teresa también lleven a Tylenol a la casa y sucumban. La alcaldesa de Chicago, Jane Byrne, convocó una conferencia de prensa de televisión en vivo a la medianoche para anunciar una prohibición de la venta de todos los productos Tylenol. Los autos de la policía suben y bajan por la calle para dar advertencias, y policías llamando a las puertas. Advertencias transmitidas a través de un rastreo de noticias durante los juegos de fútbol. (Obtener información a las masas fue algo tan diferente en los días de medios pre-internet, pre-sociales). James Lewis escribiendo una carta de extorsión al estilo zodiacal a Johnson & Johnson, escribiendo: “Caballeros: como puede ver, es fácil colocar cianuro, tanto potasio como sodio, en cápsulas sentadas en los estantes de las tiendas”. El episodio extraño y trágico que involucró a Roger Arnold, quien se convirtió en sospechoso (pero fue exonerado), culpó a un dueño de un bar local por entregarlo a la policía, fue al bar con la intención de matar al dueño, pero disparó por error a un padre de 46 años de seis años que se parecía a su objetivo previsto. Sin mencionar el caso de la mujer en el condado de Westchester, Nueva York, quien murió de envenenamiento por cianuro después de ingerir cápsulas de Tylenol en 1986, unos cuatro años después de las muertes del área de Chicago, y mientras James Lewis estaba en prisión.

En el episodio final de la serie de Netflix, el agente especial del FBI Gray Steed señala: “Creo que todos los que participamos activamente en el caso, creemos que James Lewis no solo escribió la carta, sino que plantamos el cianuro que provocó la muerte de siete personas”, mientras que la ex policía de Chicago supera. Richard Brzeczek dice: “James Lewis es un ******, pero él no es el asesino de Tylenol”.

Después de más de cuatro décadas, aquí estamos. Podríamos ver más documentales o podcasts de crímenes verdaderos, tal vez incluso un lanzamiento teatral o transmitir series dramáticas algún día. Pero es probable que los asesinatos de Tylenol nunca se resuelvan. Nunca sabremos con certeza la identidad del hombre del bogey que no se arrastró por una ventana abierta u se escondió debajo de una cama, pero aterrorizó a una comunidad a través de la colocación de cajas de dolor al azar en las tiendas locales.