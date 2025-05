Excelentes luchas del elenco para mantener unidos en el trabajo “Dept. Q” | TV/transmisión

Incluso los grandes escritores están siendo derrotados por la epidemia de la serie de transmisión hinchada. No busque más que el “Departamento Q” de Netflix, adaptado de la serie de libros de Jussi Adler-Olsen por nada menos que el brillante Scott Frank, el genio certificado detrás de “fuera de la vista”, “Logan”, “Godless” y “The Queen’s Gambit”. El hombre es uno de nuestros mejores escritores vivos, pero incluso él es derribado por estirar lo que podría haber sido fácilmente una película de trama en un misterio de nueve horas. Su habilidad con el diálogo y el carácter, junto con un excelente conjunto, evitan que “Departamento Q” se desmorone por completo, pero se siente como otro producto del mandato de una compañía de transmisión para aumentar sus estadísticas de “horas observadas” en lugar de una longitud que se ha considerado adecuada para la historia que se cuenta.

“Dept. Q” le permite a Frank reunirse con Matthew Goode, una de las estrellas de su debut como director, el subestimado “The Lookout”. La serie comienza con el detective Carl Morck de Goode en la escena de un crimen memorable con su compañero Hardy (Jamie Sives) y un policía beat. Un hombre ha sido apuñalado en la cabeza, y las teorías comerciales del trío del crimen cuando una figura enmascarada entra repentinamente en la habitación y dispara, matando al joven oficial y paralizando a Hardy. Solo el hecho de que la bala pasó por la columna de Hardy antes de disminuir el cuello de Morck salvó la vida de este último. Eso puede conducir a un trauma, que Morck está trabajando a regañadientes con la Dra. Rachel Irving, interpretada efectivamente por Kelly MacDonald.

El trauma convierte a MORCK en una copia tradicional, pero Goode, siempre un artista sólido y subestimado, lo sombrea con suficiente verdad para superar al cliché. Está amargado hasta el punto de imprudencia, pero eso también lo hace posiblemente un mejor detective mientras explota a través de los obstáculos que puede haber escuchado más antes de su trauma. Mientras se recupera, se ve obligado a la formación de la unidad titular, un departamento de casos fríos que también incluye el brillante Akram Salim (el excelente Alexej Manvelov), una especie de equilibrio lógico para el enfoque más acalorado de Morck y la ambiciosa Rose (Leah Byrne). Salim es el que lee todos los archivos y se configura en la desaparición de Merritt Lingard (Chloe Pirrie) como su primer caso. Lingard, un fiscal duro como las uñas, desapareció cuatro años antes, presuntamente muerto. Aprendemos relativamente rápido que ella no.

Durante la mayor parte de su longitud de nueve episodios, “Dept. Q” rebota de un lado a otro entre los detectives del Departamento Q que intentan resolver el caso de Merritt y la misma víctima atrapada en una cámara presurizada, donde ha sido torturada durante los últimos cuatro años. En una especie de variación de “Oldboy”, Merritt se ve obligado a resolver el misterio de quién la secuestró y por qué desde adentro, mientras que Morck y sus aliados hacen lo mismo desde el exterior. Es la presunción más inteligente del programa, que trabaja en un caso de ambos lados, utilizando los POV forzados de los secuestrados y los detectives para reunirlo para la audiencia.

El problema se reduce a cuánto tiempo lleva a cualquiera resolver un misterio que alguna vez se consideró suficiente para un largometraje: la historia ya se ha adaptado a la película danesa de 2013 “The Keeper of Lost Causes”, de un guión por el nominado al Oscar Nikolaj Arcel (“A Royal Affair”). No estoy lo suficientemente familiarizado con el material fuente o la adaptación cinematográfica para decir con certeza dónde se ha acolchado esta historia, pero simplemente no se ha hecho de una manera lo suficientemente interesante como para justificar nueve horas de televisión.

En el momento de la revelación del secuestrador, honestamente no me importó, y el enfoque de Frank se basa demasiado en el caso en sí mismo para que funcione únicamente como un estudio de personajes, a pesar de provocar excelentes actuaciones de todos los involucrados. Nunca responde la pregunta de su longitud. ¿Por qué deberíamos ver a Merritt ser torturado durante literalmente horas para resolver el misterio de quién la está poniendo a través de tales horrores? ¿Qué se obtendrá por mucho de eso? Los últimos capítulos de pareja tienen sus ritmos y revelaciones memorables, pero lleva tanto tiempo llegar a ellos que es más agotador que revelador.

Dicho esto, Frank sigue siendo un escritor maravilloso dentro de los ritmos de su construcción hinchada, encontrando notas de personajes e intercambios de secuencias de comandos que pueden apreciarse como partes en lugar de la suma general. En ese sentido, “Dept. Q” se convierte en uno de los productos más interesantes de la era de la transmisión en que su trazado se arrastra incluso a medida que brillan sus actuaciones. Si no dependiera tanto del misterio de Merritt Lingard, sería más fácil recomendar puramente como un ejercicio de actuación y escritura.

Estos problemas se pueden resolver fácilmente en una probable temporada dos. No insista en nueve episodios, Netflix. Esta temporada habría funcionado a las seis, o tal vez incluso cinco. O, mejor aún, haz una película.

Temporada completa proyectada para su revisión. Ahora en Netflix.