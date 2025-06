The Fantastic Four: First Pass: Fecha de lanzamiento, Story, Cast & More

La película no ha sido excelente para los Cuatro Fantásticos. A pesar de ser el equipo que inició Marvel Age of Comics, sus aventuras cinematográficas han sido mediocres en el mejor de los casos o que terminan en la carrera en el peor. Sin embargo, hay buenas razones para ponerlos en la pantalla. Son personalidades coloridas y distintas. Tienen una Galería Rogues profunda e impresionante. Y, potencialmente lo más importante, son una familia.

Pero hacer que todas las piezas funcionen juntas correctamente han confundido cuatro películas (uno de los cuales nunca fue lanzado en realidad) y al menos tres cineastas. ¿Es su incapacidad para convertirse en un pilar de los pilares cinematográficos en el trabajo de Doctor Doom o sus agentes?

Nos enteramos pronto. En Comic-Con International: San Diego 2019, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que finalmente es el turno de Marvel Studios para dar vida al FF y presentarlos en el Universo Cinemático Marvel. Hows y Whys aún pueden ser una especie de misterio, pero únete a nosotros mientras reunimos todo lo que sabemos sobre la próxima Los cuatro fantásticos: primeros pasos Para ver si no podemos arrojar algo de luz sobre el quinto intento del clan Richards de éxito en la pantalla grande.

[Updated 2/4/25]

La historia de los richards malditos

(Foto de 20th Century Fox Film Corp.)

Si bien la trama sigue siendo un secreto, comprendemos a dónde irá. Por un lado: lo hará no Sea una historia de origen, según Feige. Como Spider-Man: Homecoming ante eso, Pinitos Tomará en cuenta que el origen del equipo ha sido cubierto en tres películas (contando la película inédita de 1994 producida por el difunto Roger Corman). Aunque, es probable que obtengamos un resumen de cómo Supergenius Reed Richards; su prometida, Sue Storm; su hermano, Johnny; Y el mejor amigo de Reed, Ben Grimm, se dirigió a una nave espacial y encontró la “radiación cósmica” que les dio sus increíbles poderes. Reed surgió con un cuerpo elástico, Sue se volvió invisible, Johnny puede cambiar a un ser de llama, y ​​Ben fue maldecido para vivir como una criatura rocosa también conocida como la cosa.

(Foto de 20th Century Fox Film Corp. Cortesía de la colección Everett)

Mientras que el Doctor Doom es la arquimesis de Reed Richards, los adherentes de la fatalidad dirían que el Maldito Richards es su peor enemigo, está en reserva cuando el equipo enfrenta la llegada del Galactus que come el planeta y su Heraldo, el Silver Surfer, como confirmó Marvel junto al lanzamiento del primer avance en febrero. Además, Robert Downey Jr. jugará Doom en 2026’s Avengers: Doomsdayentonces hay alguno Chance Doom se dará a conocer en algún momento de Pinitosincluso si solo para saludar.

Sin embargo, no importa el antagonista principal, la película tiene una declaración de misión: hacer que los Cuatro Fantásticos sean geniales. Es cierto que eso no es tarea fácil, considerando la adaptación fiel y la reinvención más radical por igual no han logrado sorprender al público, pero tal vez el escenario distinga la película de esos intentos anteriores.

En algún lugar en el tiempo y la posibilidad



(Foto de © Marvel/© Walt Disney Studios Motion Pictures)

Como la mayoría de los personajes de Marvel, el FF llama a Manhattan a casa, famoso dentro del edificio Baxter en 42nd y Madison, lo que significa locales familiares de Regreso u otras características de Marvel pueden estar en exhibición, pero con un giro. La película tiene lugar en una diferente cuando y dónde Del resto del MCU.

Los primeros materiales de marketing lanzados antes de la producción contenían una sensación decididamente de los años 60 para ellos, lo que llevó a muchos a sospechar que la película se establecería en esa época. La noción demostró ser cierta cuando Feige le dijo El podcast oficial de Marvel En junio de 2024, la película tendrá lugar en una alternativa de los años 60. Como mencionó en el programa, una obra de arte promocional presentaba un horizonte de Manhattan que no “se parece a la Nueva York que conocemos o la que existía en el mundo real de los años sesenta”. El jefe de Marvel Studios consolidó aún más el escenario de la película en SDCC ese julio al mostrar a los fieles de Marvel una prueba “prefilming” real, insinuando la tecnología maravillosa y la curiosa diferencia entre el mundo de los Fantásticos Cuatro, el MCU y la nuestra.

La elección ciertamente tiene mucho atractivo. Los Cuatro Fantásticos son un concepto Archly ’60, desde la Persona de Héroe de Ciencias de Reed Richards hasta los problemas corporales de la cosa. También ejemplifican ese impulso inicial de la creatividad en Marvel en ese momento, cuando Jack Kirby y Stan Lee introdujeron una idea nueva, salvaje y provocativa en cada tema de Cuatro fantásticos. Black Panther, por ejemplo, debutó solo un puñado de problemas después de que Galactus intentó comer la tierra.

(Foto de Jay Maidment/Marvel Studios)

Capturar la energía y el optimismo de la época sirven bien a los personajes, al igual que presentando a Steve Rogers (Chris Evans) en el entorno de la Segunda Guerra Mundial de Capitán América: el primer vengador Póngalo como un tipo de héroe tradicional. El contraste entre ellos y, por ejemplo, el doctor Strange (Benedict cumberbatch) será evidente cuando finalmente se encuentren en 2027 Avengers: guerras secretas.

Además, eliminarlos de la actual MCU de la actualidad (una realidad designada “616” por Doctor Strange en el multiverso de la locura) significa que la película evitará los crossovers, más allá, tal vez, el Howard Stark (Dominic Cooper o John Slattery) o Peggy Carter (Hayley Atwell) del universo del FF. Teniendo en cuenta las quejas de la fatiga cruzada que muchos mencionan en línea, presentando la película como un nuevo comienzo en el apogeo de los años 60 definitivamente tiene algunas ventajas.

La primera familia de Marvel

(Foto de Jon Kopaloff, Dave Benett, Jeff Spicer, Alberto Rodríguez/Ga/Getty Images)

Después de un largo período de preguntándose, y rumores de John Kransinki Tomando el papel después de su Multiverso de la locura Cameo – Pedro Pascal surgió como la cara de Reed Richards en febrero de 2024. Unirse a él como Sue Storm es Vanessa Kirby. Joseph Quinn llamas en una tormenta Johnny mientras Ebón musgo-bachrach Da voz y una cara humana a Ben Grimm. Y como se ve en el teaser de la película, este último usará toda la tecnología sofisticada para hacer que la forma de roca de Ben sea expresiva y tan parte del mundo como los otros personajes. Los vislumbres disponibles hasta ahora se ven geniales, y no solo porque la cosa finalmente tiene la cresta de cejas correcta.

Pero como los Cuatro Fantásticos están rodeados de una amplia gama de jugadores de apoyo, el elenco de la película está redondeado con John Malkovich, Paul Walter HauserSarah Niles, y Natasha Lyonne en roles aún no revelados. Adivinaremos que Lyonne puede Termina interpretando a la novia de Ben, Alicia Masters, pero eso es solo una suposición. ¿En cuanto a los demás? ¿Quién sabe?

(Foto de Steve Granitz, Mike Marsland/Getty Images)

En abril de 2024, muchos se sorprendieron por la noticia de que Julia Garner Jugará al surfista plateado. Aunque ese título generalmente está vinculado a un alienígena masculino también conocido como Norrin Radd, el surfista de Garner es un personaje de Marvel establecido generalmente llamado Sala-Bal. Debutando en 1968’s Surfista de plata #1, se presentó originalmente como el primer amor de Radd, pero se convirtió en el heraldo de Galactus en el universo alternativo cronizado en el Tierra x línea de cómics. Esa realidad presentaba a ambos personajes como el surfista, por lo que siempre es posible que RADD aparezca en la película.

Pero la presencia de un heraldo significa que el Galactus de desarrollo del mundo no puede estar muy lejos. Ralph Ineson Lo interpretará, y podemos confirmar en el carrete de prueba SDCC que el diseño clásico de Jack Kirby, el emocionante casco y todo, aparecerá en la película. Cuatro fantásticos: Rise of the Silver Surfer director Tim Story Optó por presentarlo como una nube de muerte alienígena amorfa, por lo que estamos felices de ver una de las creaciones más arco de Kirby finalmente llegar a la pantalla grande.

Otro diseño sorprendente que se dirige a la película es Herbie, el robot introducido por primera vez en 1978’s Los cuatro fantásticos serie animada. Como se ve en el teaser, él es parte de la curiosa vida familiar del FF, incluso si Ben todavía necesita enseñarle una o dos cosas sobre hacer una buena salsa. Si bien el personaje generalmente es capaz de discurso, el momento en la vista previa sugiere que aún no tiene esa habilidad a medida que comienza la película. El ruido de la mano por computadora puede ser un buen sustituto.

Detrás de los cuatro

(Foto de Gilbert Flores/Getty Images)

Inicialmente, Spider-Man: No hay camino a casa director Jon Watts estaba a bordo para dirigir la película, pero después de completar De ninguna manera a casa y su gira de prensa, renunció, citando la necesidad de hacer algo diferente después de tres consecutivos Araña películas. En su lugar: Matt ShakmanDirector de Marvel’s Wandavisión. Teniendo en cuenta su capacidad para recrear la televisión de la década de 1960 en esa serie, su nombramiento tenía un sentimiento de destino.

En el lado de la escritura, Josh Friedman (Reino del planeta de los simios) reescribió un borrador anterior de los escritores Jeff Kaplan y Ian Springer. Cameron Squires, Eric Pearson y Peter Cameron también recibirán crédito por sus contribuciones al guión.

Kevin Feige es, naturalmente, produciendo la película con el set de Marvel Studios ‘Louis D’Esposito como productor ejecutivo. El equipo adicional incluye al director de fotografía Jess Hall, la diseñadora de producción Kasra Farahani y la diseñadora de vestuario Alexandra Byrne. El compositor incondicional Michael Giacchino presta su talento a la partitura de la película, algunos de los cuales ya han sido escuchados por aquellos en SDCC y D23 en 2024.

La producción comenzó en julio, pocos días después de que Shankman y el elenco principal aparecieron en SDCC. Principle Photography concluyó ese noviembre.

¡Despegar!

(Foto de © 20th Century Fox Film Corp.)

Los cuatro fantásticos se lanzará el 25 de julio de 2025. Dicho esto, la maleabilidad de las fechas de lanzamiento de Marvel, y el hecho de que su fecha actual se produce solo dos semanas después James Gunn ‘s Superhombre – Nos deja preguntándonos si la película aún podría terminar acercándose a 2026, incluso si los carteles y los teasers actuales se quedan con la fecha de julio. La quinta película tiene que ser el encanto para los Cuatro Fantásticos, y aunque el elenco y el equipo reunidos son buenas opciones, su éxito determinará si el Clan Richards tiene un lugar en el MCU, o los cines en cualquier momento, en cualquier momento en el futuro.

