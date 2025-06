Femeninas de cineastas en foco: Marva Nabili sobre “The Selled Soil” | Entrevistas

Recientemente restaurado por el Archivo de Film & Television de UCLA, el austero drama de Marva Nabili “The Selled Soil”, la primera película existente dirigida por una mujer de Irán, es una maravilla. Filmada en el remoto pueblo de Ghalleh Noo-Asgar, la película explora la vida de una mujer joven, Rooy-Bekheir (Flora Shabavis), quien, como su país, se encuentra en medio de una transición adecuada entre el mundo de las tradiciones y la modernidad.

Dieciocho años y soltero, es considerada una vieja sirvienta. Al principio de la película, ella rechaza otro pretendiente. Atrapada en una rutina diaria de tareas, encuentra libertad solo cuando está sola en la naturaleza. Ella observa mientras los niños más pequeños del pueblo van a la escuela a través del camino en un nuevo asentamiento moderno. Piensan un país al borde del cambio, un mundo Rooy-Bekheir anhela y se asustan. Cuando sus padres le presentan otro pretendiente, un colapso nervioso se malinterpreta como posesión demoníaca, lo que obliga a Rooy-Bekheir a enfrentar su futuro de una vez por todas.

Aunque la película nunca ha sido tocada en Irán, tras su lanzamiento en 1977, se proyectó en festivales de todo el mundo, obteniendo comparaciones con el “Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce de Chantal Akerman, 1080 Bruxelles” y “Gertrud” de Carl Theodor Dreyer. Alabando el examen externo e interno de la película de la vida de esta joven mujer, el estudioso de la película B. Ruby Rich escribió que la película muestra “cuán desesperada puede ser la autoconciencia de una mujer cuando ni las viejas caminos ni la nueva le ofrecen ningún escape de la esclavitud”.

Nacida en Irán en 1941, Marva Nabili estudió pintura en la Universidad de Artes Decorativas de Teherán, donde conoció a la cineasta Fereydoun Rahnema. Más tarde protagonizó su película “Siavash at Persépolis”, que ganó el premio Jean Epstein en el Festival de Cine de Locarno. Alentado por Rahnema, Nabili se mudó a Londres y luego en la ciudad de Nueva York, estudiando cine en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y Goddard College.

Su largometraje debut “The Selled Soil” fue nombrada película sobresaliente del año en el Festival de Cine de Londres, y Nabili recibió el Premio al Mejor Nuevo Director en Mostra Internazional Del Film d’Ofutore, Sanremo. Su película “Nightsongs”, que narra la vida de una familia de inmigrantes chinos que vive en la ciudad de Nueva York, fue uno de los primeros guiones desarrollados a través del Instituto Sundance de Robert Redford y luego fue producida por la serie PBS American Playhouse.

Para la columna de cineastas femeninas de este mes, Rogerebert.com habló con Nabili por teléfono sobre traer una vista brechtiana al cine, capturando el sabor de la vida en pueblos remotos antes del Revolución iraníe historias que tienen lugar en espacios de transición.

La entrevista ha sido editada para mayor claridad y duración.

¿En qué punto cuando estaba desarrollando la historia para esta película, ¿te diste cuenta de que querías ponerla en el pueblo?

Mi hermana vivía en el área. Tenía una casa que estaba a una media hora en coche de este pueblo. Así que estaba buscando algunos lugares, y encontré este pueblo, y me enamoré de él.

¿Qué fue el pueblo que te atrajo?

Fue lo que llamamos en el castillo persa, pero en realidad no es un castillo. Es un pueblo rodeado de paredes. Entonces, las pequeñas habitaciones que ves en la película están dentro de esta gran pared. Nunca había visto algo así. Así que fui allí, miré los pueblos, y realmente me gustaron mucho, y pensé que sería una buena ubicación.

¿Sabías de inmediato que querías hacer una película sobre esta generación de chicas que están en este espacio de transición?

Sí, porque yo, cuando era niña, también estaba rechazando a cualquiera que quisiera casarse conmigo, porque acababa de graduarme y estaba interesado en descubrir a otras personas que se sentían así. Cuando fui a esta aldea, realmente había una niña que se negó a casarse, así que sabía que este era un buen tema. Escribí mi guión, y luego fui allí con Flora Shabavis, quien fue la única actriz en la película.

¿Y el resto de los personajes son interpretados por los aldeanos que realmente vivían en el pueblo?

Sí, todos los demás, lo que sea que estuvieran haciendo en la película, eso es lo que hacen. Simplemente pasaron su día.

Obviamente, los pollos juegan un papel realmente importante en esta película, pero sin estropearlo para los lectores, imagino que las gallinas también formaron parte de la vida diaria de la aldea.

Sí, eso es lo que tenían allí. Básicamente era la única carne que comerían. Trabajaron en una granja, pero la granja no tenía ningún lugar para vender carne y todo eso. Entonces han criado muchas gallinas.

La forma en que expone las escenas es casi pictórica, pero tienes estas gallinas que se suman a esas capas. Me imagino que los pollos simplemente hicieron lo que querían, ¿o estabas tratando de mover las gallinas al marco?

No, no, no tenía control sobre esas gallinas. Estuvo bien para mí. Fue divertido porque eso era parte de la vida de las personas que vivían en el pueblo.

Había leído que estudiaste pintura en miniatura.

En realidad, no lo hice. Me fascinó la pintura en miniatura, pero no la estudié. Fui a la universidad a estudiar pintura, pero no pintura en miniatura. Así que me gradué de la universidad, y luego siempre me fascinó la pintura en miniatura porque era una de las principales artes de Irán durante mucho tiempo, y aún continúa. Pensé que esta ubicación parecía un pequeño pueblo en una pintura en miniatura.

Mientras colocaba su cámara, ¿estaba pensando en tratar de recrear visualmente esa sensación de mirar una pintura en miniatura?

No, en realidad no. Estudié Bertolt Brecht y estaba muy influenciado por su método, así que pensé en tendir una visión brechtiana de todo este lugar.

Muchos de estos disparos son increíblemente largos. ¿Usarías un carrete completo para un solo tiro?

Disparé en 16 mm, así que no fue tan difícil. Esto no era como 35 mm, donde tienes que seguir cambiando los carretes. La longitud de los disparos se inspiró realmente en el ritmo del pueblo. Así es como vivieron. No le dije a nadie qué hacer, excepto Flora, por lo que todos estaban haciendo lo que siempre hacen.

Me encanta el contraste que creas entre ella en las paredes del pueblo y ella sale a recolectar madera, siendo ella junto al agua y que se lleva el pelo hacia abajo, rodeada por esa hermosa hierba verde. ¿Qué esperabas evocar con ese contraste?

Bueno, aquí fue donde fue a recolectar madera, y para ella, era como vivir en el bosque, que eran muy verdes. Se sintió muy libre allí. No fue presionada por sus padres o los aldeanos por no casarse, por lo que no era un rincón al que iba todos los días solo para sentarse allí y contemplar. Estaba muy cómoda allí.

¿Crees que en ese momento, las mujeres tenían muchos espacios donde podían estar cómodos así?

Bueno, esto estaba en el desierto. Lo que sucedió fue que el Shah había construido recientemente un pueblo en el otro lado de esta área donde viven sus padres, y los niños, si se dan cuenta de la película, van al otro lado para ir a la escuela porque eso era algo nuevo para la ciudad que el Shah había construido. Básicamente, se desarrollaron allí para que estas personas pudieran moverse allí, pero la mayoría de ellas no querían moverse.

Pensé que era realmente interesante la forma en que llevaste la economía a esa decisión, como cómo tendrán que comenzar a comprar sus comestibles en la tienda de la ciudad. Era casi como si, al mudarse a las comodidades modernas, estaban renunciando a algo de su propia autonomía.

En la mayoría de las aldeas, todos se sentaron y discutieron si querían mudarse allí. Todos estaban pensando en eso, pero no en mi personaje. No estaba interesada en el nuevo pueblo. Pero, al final de la película, cuando la ves por primera vez con la olla en la cabeza, y ella está allí porque irá al otro lado por primera vez. De alguna manera tuvo que rendirse para comenzar esta nueva forma de vida.

Me encanta que gran parte de la película se trata de estos espacios de transición. Ella es una niña que pasa por la transición a la feminidad. La ciudad está en transición. El país está en transición. ¿Qué esperabas mostrar sobre todos estos estados de transición?

Todo en todo el país se estaba volviendo así. Estaban tratando de modernizarse. Debido a la situación del petróleo, el Shah estaba tratando de mejorar el país, las aldeas y todo lo demás, y traer modernidad.

¿Sientes que tu película todavía tiene algo que decir a los tiempos modernos en Irán?

Bueno, hice esta película en 1976, y salí de Irán cuando terminamos. De contrabando la película porque no sabía si las personas que trabajaban en el aeropuerto querían ver algo así e introducir una idea como esa al mundo exterior. De contrabando la película porque Irán estaba cambiando, pero no lo suficientemente rápido.

¿Ya has podido mostrar la película en Irán?

No.

Entonces, han pasado más de 50 años, ¿y todavía no se ha proyectado allí?

Salí de Irán y no he regresado desde la revolución. Así que no lo he mostrado allí. No sé cuáles son sus expectativas.

Cuando ves tu película, ¿puedes viajar un poco a tu país?

Sí, quiero decir, me encanta. Por eso fui a este pueblo, porque me encanta ese tipo de configuración. Y la gente era muy agradable. No son desagradables ni nada de eso. Simplemente no quería ir allí después de la revolución. Las cosas habían cambiado mucho.

Cuando se estrenó por primera vez la película, discutiste en entrevistas lo difícil que era para una mujer hacer películas en Irán, pero ahora, obviamente, hay muchas dificultades, creo que para muchos cineastas en el país.

Solíamos tener una muy buena industria cinematográfica allí. Los cineastas muy amplios y muy agradables estaban allí, porque había libertad. Además, el Shah quería modernizar las ciudades y quería que los iraníes se modernizaran, no como los gobernantes que están allí ahora. Después de la revolución, cambió totalmente. Lo que hicieron los cineastas fue muy moderno, pero no sé qué está sucediendo ahora.

¿Qué esperas que el público hoy tome de tu película?

Bueno, quiero que sepan sobre este problema social que tenían las mujeres. En las aldeas en ese momento, las mujeres tenían que casarse cuando eran muy jóvenes, a veces doce o trece años. Pero había mujeres que se negaron. Ese era todo mi propósito: mostrar que las cosas estaban cambiando.

¿Hay algún cineastas que te influyó o que creas que la gente debería buscar?

Me interesé en convertirme en cineasta después de que Fereydoun Rahnema, mi profesor en la universidad, que había hecho un documental sobre Persépolis, decidió hacer un largometraje llamado “Siavash en Persépolis”. Siavash es el nombre de un hombre que era príncipe. JE me pidió que interpretara el papel de la esposa. Así que filmamos esa película en las ruinas de Persépolis, y me fascinó mucho el proceso porque era una película moderna. No era un tipo de película a la antigua. Había estudiado cine en Francia. Me animó, y continuó alentándome a abandonar Irán y estudiar cine. Así que le dediqué mi película.